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إيران: فرنسا تحاول إفساد مفاوضاتنا النووية مع أمريكا
إيران: فرنسا تحاول إفساد مفاوضاتنا النووية مع أمريكا
سبوتنيك عربي
رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الجمعة، مزاعم وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، المشككة بالطبيعة السلمية للبرنامج النووي... 02.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-02T17:47+0000
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وكتب بقائي عبر منصة "إكس": "إن ادعاء وزير الخارجية الفرنسي بأن إيران على وشك تطوير سلاح نووي هو ببساطة ادعاء سخيف".وأضاف: "هذا التصريح الكاذب، إلى جانب تهديدات الوزير العلنية بإعادة فرض العقوبات، يعزز الشكوك في أن موقف فرنسا المزعج قد يتحول إلى دور مُخرب".وأشار إلى أن "هذا لن يُضيف أي مصداقية لفرنسا ومكانتها في أوروبا والعالم".وفي وقت سابق من يوم 30 نيسان/ أبريل 2025، رفض الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، اتهام وزير الخارجية الفرنسي، بأن إيران "على وشك تطوير أسلحة نووية"، واصفًا هذه الادعاءات بأنها "لا أساس لها من الصحة وغير مسؤولة سياسيًا".وأضاف إيرواني: "إذا كانت فرنسا وشركاؤها مهتمين حقا بالتوصل إلى حل دبلوماسي، فعليهم التخلي عن الإكراه واحترام الحقوق السيادية للدول بموجب القانون الدولي".وأعلنت إيران وسلطنة عمان، أمس الخميس، تأجيل جولة المفاوضات التي كان من المقرر إجراؤها، يوم الـ3 من مايو/ أيار الجاري، بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لأسباب لوجستية.وشهدت الجولة الثالثة مناقشات حول تفاصيل اتفاق نووي محتمل بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق برفع العقوبات والقيود الأمريكية على البرنامج النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20250502/إيران-ترد-على-تحذيرات-ترامب-بشأن-شراء-نفطها-1100108890.html
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إيران: فرنسا تحاول إفساد مفاوضاتنا النووية مع أمريكا

17:47 GMT 02.05.2025
© x.comالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
© x.com
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رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الجمعة، مزاعم وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، المشككة بالطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني.
وكتب بقائي عبر منصة "إكس": "إن ادعاء وزير الخارجية الفرنسي بأن إيران على وشك تطوير سلاح نووي هو ببساطة ادعاء سخيف".
وأضاف: "هذا التصريح الكاذب، إلى جانب تهديدات الوزير العلنية بإعادة فرض العقوبات، يعزز الشكوك في أن موقف فرنسا المزعج قد يتحول إلى دور مُخرب".
وأشار إلى أن "هذا لن يُضيف أي مصداقية لفرنسا ومكانتها في أوروبا والعالم".
وفي وقت سابق من يوم 30 نيسان/ أبريل 2025، رفض الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، اتهام وزير الخارجية الفرنسي، بأن إيران "على وشك تطوير أسلحة نووية"، واصفًا هذه الادعاءات بأنها "لا أساس لها من الصحة وغير مسؤولة سياسيًا".
كما أشار إلى أن "إيران تجدد التزامها بالدبلوماسية والتواصل البنّاء، ومع ذلك، لا يُمكن للدبلوماسية الحقيقية أن تستمرّ تحت التهديد أو الضغط".
وأضاف إيرواني: "إذا كانت فرنسا وشركاؤها مهتمين حقا بالتوصل إلى حل دبلوماسي، فعليهم التخلي عن الإكراه واحترام الحقوق السيادية للدول بموجب القانون الدولي".
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
إيران ترد على تحذيرات ترامب بشأن شراء نفطها
13:36 GMT
وأعلنت إيران وسلطنة عمان، أمس الخميس، تأجيل جولة المفاوضات التي كان من المقرر إجراؤها، يوم الـ3 من مايو/ أيار الجاري، بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لأسباب لوجستية.

يذكر أن وفدي واشنطن وطهران، اختتما، يوم السبت الماضي، الجولة الثالثة من المفاوضات النووية بينهما، وحددا يوم غد السبت، موعدا لعقد الجولة الرابعة، قبل أن يتم إعلان تأجيل الموعد.

وشهدت الجولة الثالثة مناقشات حول تفاصيل اتفاق نووي محتمل بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق برفع العقوبات والقيود الأمريكية على البرنامج النووي الإيراني.
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