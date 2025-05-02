https://sarabic.ae/20250502/إيران-ترد-على-تحذيرات-ترامب-بشأن-شراء-نفطها-1100108890.html
إيران ترد على تحذيرات ترامب بشأن شراء نفطها
إيران ترد على تحذيرات ترامب بشأن شراء نفطها
سبوتنيك عربي
ردت إيران، اليوم الجمعة، على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض عقوبات على الدول أو الأفراد الذين يشترون النفط منها. 02.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-02T13:36+0000
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وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، أن "استمرار هذه السلوكيات غير القانونية لن يُغير مواقف إيران المنطقية والشرعية والمستندة إلى القانون الدولي".وأضافت أن هذه العقوبات تثير "شكوكا عميقة وانعدام ثقة في جديّة أمريكا في مسار الدبلوماسية"، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.وأعادت وزارة الخارجية الإيرانية، تأكيد "التزام طهران بالمسار الدبلوماسي واستعدادها لمواصلة المفاوضات حول برنامجها النووي السلمي"، محذرة من أن "سياسة التهديد والضغط تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".وأوضحت الخارجية الإيرانية، في بيانها، أن "إيران دخلت في حوار غير مباشر مع أمريكا بنيّة حسنة، بعد رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، والتي عبّر فيها عن رغبته في الحل الدبلوماسي". وأكد البيان رفض إيران للأساليب التي تهدد مصالحها الوطنية وحقوق شعبها، وندد بـ"استمرار العقوبات غير القانونية والضغوط على شركائها التجاريين"، معتبرًا ذلك "دليلًا على عدم جدية واشنطن في المسار الدبلوماسي".وختمت وزارة الخارجية الإيرانية بيانها بالتأكيد أن "هذه السياسات لن تغيّر مواقف إيران الثابتة، وأن تكرار الأساليب الفاشلة لن يؤدي إلا إلى نفس النتائج الخاسرة".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح أمس الخميس، بأن "أي دولة تشتري أي كمية من النفط أو البتروكيماويات الإيرانية ستخضع لعقوبات ثانوية من الولايات المتحدة الأمريكية، ابتداء من الآن". وجاءت تهديدات ترامب تزامنا مع الإعلان عن تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات الإيرانية الأمريكية حول البرنامج النووي الإيراني "لأسباب لوجيستية"، والتي كان مقررًا لها أن تجري، يوم غد السبت، الموافق الثالث من مايو/ أيار الجاري.ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، في يناير/ كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
https://sarabic.ae/20250502/روبيو-إيران-لن-تتمكن-من-منع-المفتشين-الأمريكيين-من-دخول-منشآتها-النووية-في-حال-التوصل-إلى-اتفاق-1100099415.html
https://sarabic.ae/20250501/إيران-تصدر-بيانا-ىشديد-اللهجة-بشأن-العقوبات-الأمريكية-الجديدة-على-كيانات-تابعة-لها-1100072138.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن
إيران ترد على تحذيرات ترامب بشأن شراء نفطها
ردت إيران، اليوم الجمعة، على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض عقوبات على الدول أو الأفراد الذين يشترون النفط منها.
وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، أن "استمرار هذه السلوكيات غير القانونية لن يُغير مواقف إيران المنطقية والشرعية والمستندة إلى القانون الدولي".
وأضافت أن هذه العقوبات تثير "شكوكا عميقة وانعدام ثقة في جديّة أمريكا في مسار الدبلوماسية"، وفقا لوكالة
أنباء "إيرنا" الإيرانية.
وأعادت وزارة الخارجية الإيرانية، تأكيد "التزام طهران بالمسار الدبلوماسي واستعدادها لمواصلة المفاوضات حول برنامجها النووي السلمي"، محذرة من أن "سياسة التهديد والضغط تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".
وأوضحت الخارجية الإيرانية، في بيانها، أن "إيران دخلت في حوار غير مباشر مع أمريكا بنيّة حسنة، بعد رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، والتي عبّر فيها عن رغبته في الحل الدبلوماسي".
وأشارت إلى أن "مفاوضي إيران قدّموا، خلال 3 جولات من الحوار، مواقف بلادهم المشروعة، استنادًا إلى القانون الدولي وحقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية ورفع العقوبات الجائرة".
وأكد البيان رفض إيران للأساليب التي تهدد مصالحها الوطنية وحقوق شعبها، وندد بـ"استمرار العقوبات غير القانونية والضغوط على شركائها التجاريين"، معتبرًا ذلك "دليلًا على عدم جدية واشنطن في المسار الدبلوماسي".
وختمت وزارة الخارجية الإيرانية بيانها بالتأكيد أن "هذه السياسات لن تغيّر مواقف إيران الثابتة، وأن تكرار الأساليب الفاشلة لن يؤدي إلا إلى نفس النتائج الخاسرة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح أمس الخميس، بأن "أي دولة تشتري أي كمية من النفط أو البتروكيماويات الإيرانية ستخضع لعقوبات ثانوية
من الولايات المتحدة الأمريكية، ابتداء من الآن".
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "تنبيه: يجب إيقاف جميع مشتريات النفط الإيراني أو المنتجات البتروكيماوية فورًا! أي دولة أو شخص يشتري أي كمية من النفط أو البتروكيماويات من إيران، سيخضع فورا لعقوبات ثانوية، ولن يُسمح له بالتعامل تجاريًا مع أمريكا بأي شكل من الأشكال".
وجاءت تهديدات ترامب تزامنا مع الإعلان عن تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات الإيرانية الأمريكية حول البرنامج النووي الإيراني
"لأسباب لوجيستية"، والتي كان مقررًا لها أن تجري، يوم غد السبت، الموافق الثالث من مايو/ أيار الجاري.
ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، في يناير/ كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.