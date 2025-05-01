https://sarabic.ae/20250501/إيران-تصدر-بيانا-ىشديد-اللهجة-بشأن-العقوبات-الأمريكية-الجديدة-على-كيانات-تابعة-لها-1100072138.html

إيران تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن العقوبات الأمريكية الجديدة على كيانات تابعة لها

إيران تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن العقوبات الأمريكية الجديدة على كيانات تابعة لها

سبوتنيك عربي

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، "بشدة العقوبات الأمريكية الجديدة التي فُرضت على أشخاص طبيعيين واعتباريين في إيران وعدد من الدول الأخرى، بذريعة... 01.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-01T11:01+0000

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وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، إلى استمرار السياسات العدائية وغير القانونية واللاإنسانية التي تنتهجها أمريكا ضد الشعب الإيراني، معتبراً أن هذه العقوبات الجائرة تشكّل انتهاكاً صريحاً للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك معايير حقوق الإنسان، حسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).وأضاف البيان أن "العقوبات التي أُعلنت خلال الأيام الأخيرة ضد شركات وأفراد إيرانيين وغير إيرانيين، بذريعة وذرائع مختلفة، تمثل دليلاً واضحاً على إصرار صانعي القرار في واشنطن على خرق القوانين الدولية والتعدي على حقوق ومصالح الدول الأخرى، وسعيهم لعرقلة العلاقات الودية والمشروعة بين الدول النامية من خلال الإرهاب الاقتصادي".ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، هذه العقوبات، التي صممت في إطار سياسة الضغوط القصوى الفاشلة والإجرامية ضد الشعب الإيراني العظيم، بأنها دليل آخر واضح على التوجه المتناقض لصنّاع القرار في أمريكا، وغياب حسن النية والجدية لديهم في السير على طريق الحلول الدبلوماسية.وذكّر بالسجل الطويل للعداء الأمريكي تجاه الشعب الإيراني، والذي يشمل فرض العقوبات الاقتصادية وعرقلة مسار التنمية والتقدم العلمي والاقتصادي والتكنولوجي، وهو ما أسفر عن حالة من انعدام الثقة والشك العميق لدى الإيرانيين تجاه أمريكا، مؤكدا على إصرار الشعب الإيراني على الصمود في وجه سياسة الترهيب والضغوط، وعلى استخدام جميع الوسائل المتاحة لمواصلة طريق التقدم والكرامة الوطنية.وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أعلن أمس الأربعاء، فرض عقوبات على 7 كيانات وسفينتين بزعم تورطهم في تجارة النفط الإيرانية.ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية، البيان، مؤكدة أنه "تم تصنيف سفينتين على أنهما ممتلكات محظورة، في وقت يأتي ذلك في إطار حملة ضغط موسعة يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تهدف إلى القضاء على صادرات إيران غير المشروعة من النفط والبتروكيماويات، بما في ذلك الصادرات إلى الصين".وأفاد بيان وزارة الخارجية الأمريكية بأن "هذه الشركات قامت بأنشطة غير مشروعة ومزعزعة للاستقرار، على أن ترسل المنتجات الإيرانية إلى دول ثالثة، وتمكّن إيران من التهرب من العقوبات ومواصلة توليد الإيرادات".وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أكدت، في 22 من أبريل/ نيسان الجاري، أن "واشنطن أصدرت عقوبات جديدة على قطب الغاز الطبيعي الإيراني، سيد أسد الله إمام جمعة، وشبكته التجارية"، وذلك مع استمرار المحادثات مع طهران بشأن برنامجها النووي.وقالت الوزارة في بيان، إن "الشبكة التجارية لإمام جمعة، تتحمل مسؤولية شحن كميات من الغاز المسال والنفط الخام من إيران إلى الأسواق الخارجية بمئات الملايين من الدولارات".فيما جاءت العقوبات الأمريكية الجديدة بعد يومين من انعقاد الجولة الثالثة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية في مسقط، والتي استمرت 6 ساعات بمشاركة الفرق الفنية من الجانبين.وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل الجاري، في العاصمة العمانية مسقط، واستضافت السفارة العمانية في روما، جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الجاري، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 من الشهر ذاته.

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