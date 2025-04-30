https://sarabic.ae/20250430/إيران-تكشف-عن-العاصمة-المستضيفة-للجولة-المقبلة-من-المحادثات-مع-أمريكا-1100032302.html

إيران تكشف عن العاصمة المستضيفة للجولة المقبلة من المحادثات مع أمريكا

إيران تكشف عن العاصمة المستضيفة للجولة المقبلة من المحادثات مع أمريكا

سبوتنيك عربي

كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية ستعقد في عاصمة أوروبية. 30.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-30T08:44+0000

2025-04-30T08:44+0000

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وأشار عراقجي إلى أن الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة ستعقد في روما، وسيسبقها اجتماع مع الترويكا الأوروبية.وقال الوزير الإيراني، في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني: "إن الجولة الرابعة من مفاوضات إيران وأمريكا ستعقد في روما.. وسنجتمع بالترويكا الأوروبية قبل الجولة التالية من المحادثات مع أمريكا"، لافتا إلى أن "العقوبات الأمريكية ترسل رسائل سلبية خلال المفاوضات".وجاء ذلك بعد يومين من انعقاد الجولة الثالثة من المحادثات في مسقط، التي استمرت ست ساعات بمشاركة الفرق الفنية من الجانبين.وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني في 12 نيسان/أبريل الجاري، في العاصمة العمانية مسقط، واستضافت السفارة العمانية في روما جولة المفاوضات الثانية في 19 نيسان/أبريل، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 نيسان/أبريل.نائب إيراني يصف جولة المحادثات المقبلة مع أمريكا بـ"الأصعب" ويتهم إسرائيل بالسعي لإفشالهاأمريكا تقدم عرضا لإيران بشأن برنامجها النووي قبيل الجولة الثالثة من المحادثات

https://sarabic.ae/20250428/طهران-تستبعد-لقاء-رفيعا-في-المفاوضات-النووية-مع-واشنطن-1099969220.html

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