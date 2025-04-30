https://sarabic.ae/20250430/إيران-تكشف-عن-العاصمة-المستضيفة-للجولة-المقبلة-من-المحادثات-مع-أمريكا-1100032302.html
إيران تكشف عن العاصمة المستضيفة للجولة المقبلة من المحادثات مع أمريكا
إيران تكشف عن العاصمة المستضيفة للجولة المقبلة من المحادثات مع أمريكا
سبوتنيك عربي
كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية ستعقد في عاصمة أوروبية. 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T08:44+0000
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وأشار عراقجي إلى أن الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة ستعقد في روما، وسيسبقها اجتماع مع الترويكا الأوروبية.وقال الوزير الإيراني، في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني: "إن الجولة الرابعة من مفاوضات إيران وأمريكا ستعقد في روما.. وسنجتمع بالترويكا الأوروبية قبل الجولة التالية من المحادثات مع أمريكا"، لافتا إلى أن "العقوبات الأمريكية ترسل رسائل سلبية خلال المفاوضات".وجاء ذلك بعد يومين من انعقاد الجولة الثالثة من المحادثات في مسقط، التي استمرت ست ساعات بمشاركة الفرق الفنية من الجانبين.وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني في 12 نيسان/أبريل الجاري، في العاصمة العمانية مسقط، واستضافت السفارة العمانية في روما جولة المفاوضات الثانية في 19 نيسان/أبريل، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 نيسان/أبريل.نائب إيراني يصف جولة المحادثات المقبلة مع أمريكا بـ"الأصعب" ويتهم إسرائيل بالسعي لإفشالهاأمريكا تقدم عرضا لإيران بشأن برنامجها النووي قبيل الجولة الثالثة من المحادثات
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
إيران تكشف عن العاصمة المستضيفة للجولة المقبلة من المحادثات مع أمريكا
08:44 GMT 30.04.2025 (تم التحديث: 08:52 GMT 30.04.2025)
كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية ستعقد في عاصمة أوروبية.
وأشار عراقجي إلى أن الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة ستعقد في روما، وسيسبقها اجتماع مع الترويكا الأوروبية.
وقال الوزير الإيراني، في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني: "إن الجولة الرابعة من مفاوضات إيران وأمريكا ستعقد في روما.. وسنجتمع بالترويكا الأوروبية قبل الجولة التالية من المحادثات مع أمريكا"، لافتا إلى أن "العقوبات الأمريكية ترسل رسائل سلبية خلال المفاوضات".
ونفت طهران، يوم أمس الثلاثاء، إمكانية عقد لقاء رفيع المستوى بين وزير خارجيتها عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، خلال الجولة الحالية من المفاوضات النووية.
وجاء ذلك بعد يومين من انعقاد الجولة الثالثة من المحادثات
في مسقط، التي استمرت ست ساعات بمشاركة الفرق الفنية من الجانبين.
وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني في 12 نيسان/أبريل الجاري، في العاصمة العمانية مسقط،
واستضافت السفارة العمانية في روما جولة المفاوضات الثانية في 19 نيسان/أبريل، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 نيسان/أبريل.