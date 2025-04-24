https://sarabic.ae/20250424/أمريكا-تقدم-عرضا-لإيران-بشأن-برنامجها-النووي-قبيل-الجولة-الثالثة-من-المحادثات-1099839411.html

أمريكا تقدم عرضا لإيران بشأن برنامجها النووي قبيل الجولة الثالثة من المحادثات

أمريكا تقدم عرضا لإيران بشأن برنامجها النووي قبيل الجولة الثالثة من المحادثات

سبوتنيك عربي

قدم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عرضا لإيران، بشأن برنامجها النووي، وذلك قبيل الجولة الثالثة من المحادثات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة المرتقبة... 24.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-24T06:47+0000

2025-04-24T06:47+0000

2025-04-24T06:48+0000

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وأبدى روبيو، "استعداد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسماح لطهران بامتلاك برنامج نووي مدني يعتمد حصرياً على الوقود النووي المستورد"، قائلا: "إذا أرادت إيران برنامجاً نووياً مدنياً، فيمكنها امتلاكه مثل العديد من الدول الأخرى حول العالم".وفي مقابلة مع بودكاست "ذا فري برس"، أوضح أنه "يمكن لطهران الاستمرار في تشغيل المفاعلات النووية، لكن طريقها نحو صنع قنبلة نووية سيُقطع، لأنه لن يسمح لها بتخصيب اليورانيوم الخاص بها".وأكد روبيو أن "إيران عليها أن تتخلى عن كل عمليات تخصيب اليورانيوم إذا كانت ترغب في التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات الجارية مع إدارة ترامب، وتجنب خطر اندلاع صراع مسلح"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن واشنطن لا تزال بعيدة جداً عن أي نوع من الاتفاق مع إيران.وشدد وزير الخارجية الأمريكي، على أن بلاده ترغب في التوصل إلى حل سلمي دون اللجوء إلى خيارات أخرى.وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الأربعاء، "بشدة فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على أفراد وقطاعات إيرانية".وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن "استمرار فرض العقوبات على مختلف القطاعات الإيرانية يتناقض بشكل واضح مع إدعاء الولايات المتحدة الأمريكية بالتفاوض والحوار".وأوضحت أن هذه العقوبات دليل على نهج واشنطن العدائي تجاه شعبنا وتجاهل للقانون وحقوق الإنسان"، مؤكدة أنها العقوبات الجديدة غير قانونية وتتناقض مع ادعاءات أمريكا للحوار والتفاوض وتظهر عدم جديتها.وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن "الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة، يوم الثلاثاء، على قطب الغاز الطبيعي الإيراني سيد أسد الله إمام جمعة، وشبكته التجارية"، وذلك مع استمرار المحادثات مع طهران بشأن برنامجها النووي.وقالت الوزارة في بيان، إن "الشبكة التجارية لإمام جمعة تتحمل مسؤولية شحن كميات من غاز البترول المسال والنفط الخام من إيران إلى الأسواق الخارجية بمئات الملايين من الدولارات".ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات، السبت المقبل، في العاصمة العمانية مسقط، حيث سيبدأ خبراء من الجانبين الأربعاء مناقشة التفاصيل الفنية لخطة الاتفاق.من جانبه، أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي، إلى أن حضور رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية للمباحثات في روما كان بمبادرة شخصية، مؤكداً أنه لم يعقد أي لقاء رسمي مع الوفد الإيراني الذي ترأسه وزير الخارجية عباس عراقجي.وأعاد بقائي التأكيد على المطالب الإيرانية الأساسية في أي مفاوضات، والتي تتمثل في رفع العقوبات وتقديم ضمانات، دون أن يحدد طبيعة هذه الضمانات.وفي وقت سابق، أكد بقائي أن هدف المحادثات مع أمريكا يتمثل في رفع العقوبات المفروضة على إيران، والتي وصفها بـ"غير المبررة وغير القانونية".وأشار خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، إلى ضرورة أن تكون نتائج المفاوضات ملموسة، وتتيح لإيران ممارسة أنشطتها الاقتصادية والمصرفية بشكل طبيعي، وشدد على أهمية وجود ضمانات لاستمرار الاتفاقات والتزام الأطراف بها، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأوضح بقائي أن "تفاصيل المفاوضات لن تعرض في وسائل الإعلام"، مضيفًا أن "الكثير مما يتداول حالا مجرد تكهنات، وأن المباحثات لا تزال في مراحلها الأولى".وأشار إلى أن "الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا ستعقد في العاصمة العمانية مسقط، بعد اقتراح من سلطنة عمان وبتنسيق مع الأطراف المعنية، مع تعاون من الحكومة الإيطالية في ترتيبات الموقع".

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https://sarabic.ae/20250420/إيران-تكشف-عن-تغيير-مهم-خلال-مفاوضات-الأربعاء-مع-أمريكا---1099730508.html

https://sarabic.ae/20250418/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مع-عراقجي-في-العاصمة-الروسية-موسكو-فيديو--1099669295.html

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