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إيران تندد بالعقوبات الأمريكية الجديدة: عمل استبدادي وبلطجي وغير قانوني
إيران تندد بالعقوبات الأمريكية الجديدة: عمل استبدادي وبلطجي وغير قانوني
سبوتنيك عربي
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، "بشدة فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على أفراد وقطاعات إيرانية". 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T12:00+0000
2025-04-23T12:00+0000
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وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن "استمرار فرض العقوبات على مختلف القطاعات الإيرانية يتناقض بشكل واضح مع إدعاء الولايات المتحدة الأمريكية بالتفاوض والحوار".وأوضح أن هذه العقوبات دليل على نهج واشنطن العدائي تجاه شعبنا وتجاهل للقانون وحقوق الإنسان"، مؤكدة أنها العقوبات الجديدة غير قانونية وتتناقض مع ادعاءات أمريكا للحوار والتفاوض وتظهر عدم جديتها.وشدد البيان على ضرورة محاسبة واشنطن على فرض عقوبات أحادية على شعبنا، معتبرًا أن استمرار فرض العقوبات على مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في إيران هو عمل استبدادي وبلطجي وغير قانوني.وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة، أمس الثلاثاء، على قطب الغاز الطبيعي الإيراني سيد أسد الله إمام جمعة، وشبكته التجارية، وذلك مع استمرار المحادثات مع طهران بشأن برنامجها النووي.وقالت الوزارة في بيان، إن الشبكة التجارية لإمام جمعة تتحمل مسؤولية شحن كميات من غاز البترول المسال والنفط الخام من إيران إلى الأسواق الخارجية بمئات الملايين من الدولارات.ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات، السبت المقبل، في العاصمة العمانية مسقط، حيث سيبدأ خبراء من الجانبين الأربعاء مناقشة التفاصيل الفنية لخطة الاتفاق.من جانبه، أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي، إلى أن حضور رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية للمباحثات في روما كان بمبادرة شخصية، مؤكداً أنه لم يعقد أي لقاء رسمي مع الوفد الإيراني الذي ترأسه وزير الخارجية عباس عراقجي.وأعاد بقائي التأكيد على المطالب الإيرانية الأساسية في أي مفاوضات، والتي تتمثل في رفع العقوبات وتقديم ضمانات، دون أن يحدد طبيعة هذه الضمانات.وفي وقت سابق، أكد بقائي أن هدف المحادثات مع أمريكا يتمثل في رفع العقوبات المفروضة على إيران، والتي وصفها بـ"غير المبررة وغير القانونية".وأشار خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، إلى ضرورة أن تكون نتائج المفاوضات ملموسة، وتتيح لإيران ممارسة أنشطتها الاقتصادية والمصرفية بشكل طبيعي، وشدد على أهمية وجود ضمانات لاستمرار الاتفاقات والتزام الأطراف بها، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأوضح بقائي أن "تفاصيل المفاوضات لن تعرض في وسائل الإعلام"، مضيفًا أن "الكثير مما يتداول حالا مجرد تكهنات، وأن المباحثات لا تزال في مراحلها الأولى".وأشار إلى أن "الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا ستعقد في العاصمة العمانية مسقط، بعد اقتراح من سلطنة عمان وبتنسيق مع الأطراف المعنية، مع تعاون من الحكومة الإيطالية في ترتيبات الموقع".
https://sarabic.ae/20250422/عراقجي-نرفض-التفاوض-علنا-بشأن-الملف-النووي-وإيران-لن-تتنازل-عن-أمنها-1099777549.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم

إيران تندد بالعقوبات الأمريكية الجديدة: عمل استبدادي وبلطجي وغير قانوني

12:00 GMT 23.04.2025
© x.comالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
© x.com
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أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، "بشدة فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على أفراد وقطاعات إيرانية".
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن "استمرار فرض العقوبات على مختلف القطاعات الإيرانية يتناقض بشكل واضح مع إدعاء الولايات المتحدة الأمريكية بالتفاوض والحوار".
وأوضح أن هذه العقوبات دليل على نهج واشنطن العدائي تجاه شعبنا وتجاهل للقانون وحقوق الإنسان"، مؤكدة أنها العقوبات الجديدة غير قانونية وتتناقض مع ادعاءات أمريكا للحوار والتفاوض وتظهر عدم جديتها.
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وشدد البيان على ضرورة محاسبة واشنطن على فرض عقوبات أحادية على شعبنا، معتبرًا أن استمرار فرض العقوبات على مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في إيران هو عمل استبدادي وبلطجي وغير قانوني.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة، أمس الثلاثاء، على قطب الغاز الطبيعي الإيراني سيد أسد الله إمام جمعة، وشبكته التجارية، وذلك مع استمرار المحادثات مع طهران بشأن برنامجها النووي.

وقالت الوزارة في بيان، إن الشبكة التجارية لإمام جمعة تتحمل مسؤولية شحن كميات من غاز البترول المسال والنفط الخام من إيران إلى الأسواق الخارجية بمئات الملايين من الدولارات.
ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات، السبت المقبل، في العاصمة العمانية مسقط، حيث سيبدأ خبراء من الجانبين الأربعاء مناقشة التفاصيل الفنية لخطة الاتفاق.
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من جانبه، أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي، إلى أن حضور رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية للمباحثات في روما كان بمبادرة شخصية، مؤكداً أنه لم يعقد أي لقاء رسمي مع الوفد الإيراني الذي ترأسه وزير الخارجية عباس عراقجي.
وأعاد بقائي التأكيد على المطالب الإيرانية الأساسية في أي مفاوضات، والتي تتمثل في رفع العقوبات وتقديم ضمانات، دون أن يحدد طبيعة هذه الضمانات.
وفي وقت سابق، أكد بقائي أن هدف المحادثات مع أمريكا يتمثل في رفع العقوبات المفروضة على إيران، والتي وصفها بـ"غير المبررة وغير القانونية".
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وأشار خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، إلى ضرورة أن تكون نتائج المفاوضات ملموسة، وتتيح لإيران ممارسة أنشطتها الاقتصادية والمصرفية بشكل طبيعي، وشدد على أهمية وجود ضمانات لاستمرار الاتفاقات والتزام الأطراف بها، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأوضح بقائي أن "تفاصيل المفاوضات لن تعرض في وسائل الإعلام"، مضيفًا أن "الكثير مما يتداول حالا مجرد تكهنات، وأن المباحثات لا تزال في مراحلها الأولى".
وأشار إلى أن "الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا ستعقد في العاصمة العمانية مسقط، بعد اقتراح من سلطنة عمان وبتنسيق مع الأطراف المعنية، مع تعاون من الحكومة الإيطالية في ترتيبات الموقع".
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