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إيران ترفض بشدة الاتهامات الأمريكية الإسرائيلية ضدها بشأن سوريا وتصفها بـ"الكاذبة"
إيران ترفض بشدة الاتهامات الأمريكية الإسرائيلية ضدها بشأن سوريا وتصفها بـ"الكاذبة"
سبوتنيك عربي
رفض مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، "بشكل قاطع الاتهامات الواهية، التي وجهها ممثلا أمريكا وإسرائيل خلال جلسة مجلس الأمن بشأن سوريا في... 22.04.2025, سبوتنيك عربي
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وقال إيرواني، في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس الأمن، إن "إيران لم تنتهج يوما سياسات لزعزعة الاستقرار في سوريا، بل دعمت باستمرار سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف أن "ما يهدد استقرار سوريا هو السياسات التدخلية والاحتلالية التي تنتهجها الولايات المتحدة، والتي تتستر بذرائع مكافحة الإرهاب لتسليح الجماعات الإرهابية، ودعم الاحتلال الإسرائيلي".كما أدان السفير الإيراني استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، داعيا مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات.وأكد إيرواني، أن "احتلال الجولان السوري من قبل إسرائيل يعد خرقاً سافرا للقانون الدولي وللقرار 497 الصادر عن مجلس الأمن، الذي ينص بوضوح على بطلان أي إجراء من جانب الاحتلال يمس بالسيادة أو الإدارة في الجولان، ويعتبره غير ذي شرعية قانونية دولية".ورفض "اتهامات إسرائيل بشأن قيام إيران بتزويد "حزب الله" اللبناني بالسلاح أو التمويل، معتبرا أن "تلك الادعاءات ليست سوى ذريعة يستخدمها الاحتلال لتبرير خروقاته المتكررة للقرار 1701 ولمحاولة تقويض ترتيبات وقف إطلاق النار القائم مع لبنان".وكان مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، أفاد الخميس الماضي، بأن إسرائيل تجري عمليات في سوريا لحماية أمنها القومي، مشيرا إلى أنه خلال الأسابيع الماضية نفذت قوة خاصة إسرائيلية عملية عسكرية تتعلق بإيران وسط سوريا.وقال أرادان خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "العمليات الإسرائيلية في سوريا حماية أمن البلاد القومي، وإسرائيل أجرت عملية برية وسط سوريا خلال الأسابيع الماضية وتم تفكيك مصنع بنته إيران لتصنيع الصواريخ".وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن "الضربات في سوريا رسالة تحذير للمستقبل". وهدّد ، الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، قائلا: "إلى حكام دمشق الجدد، إذا سمحتم بدخول أي قوات معادية فستدفعون ثمنا باهظا للغاية"، مؤكدا أن بلاده لن تسمح بالمساس بأمنها.يذكر أنه منذ سقوط حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، على يد المعارضة السورية المسلحة، يشن الطيران الإسرائيلي غارات متكررة على مواقع داخل سوريا، أغلبها مواقع ومخازن عسكرية للجيش السوري الذي تم حله بعد سقوط النظام السابق.كما توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية.وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقتذاك، أن الجيش سيحتفظ بسيطرته "مؤقتًا" على المنطقة العازلة في الجولان، إلى أن تظهر "قوة" في سوريا قادرة على ضمان الالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
https://sarabic.ae/20250421/بيان-مصري-سعودي-مشترك-يؤكد-ضرورة-الحفاظ-على-وحدة-سوريا-وإدانة-الانتهاكات-الإسرائيلية--1099768052.html
https://sarabic.ae/20250227/إيران-تعلق-على-الهجمات-الإسرائيلية-الأخيرة-ضد-سوريا-وتوجه-دعوة-عاجلة-إلى-المجتمع-الدولي-1098217138.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
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إيران ترفض بشدة الاتهامات الأمريكية الإسرائيلية ضدها بشأن سوريا وتصفها بـ"الكاذبة"

06:22 GMT 22.04.2025
© AP Photo / Yuki Iwamuraسفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني
سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
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رفض مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، "بشكل قاطع الاتهامات الواهية، التي وجهها ممثلا أمريكا وإسرائيل خلال جلسة مجلس الأمن بشأن سوريا في 9 أبريل/ نيسان الجاري".
وقال إيرواني، في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس الأمن، إن "إيران لم تنتهج يوما سياسات لزعزعة الاستقرار في سوريا، بل دعمت باستمرار سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
وأضاف أن "ما يهدد استقرار سوريا هو السياسات التدخلية والاحتلالية التي تنتهجها الولايات المتحدة، والتي تتستر بذرائع مكافحة الإرهاب لتسليح الجماعات الإرهابية، ودعم الاحتلال الإسرائيلي".
اجتماه لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في الرياض برئاسة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
بيان مصري سعودي مشترك يؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية
أمس, 17:34 GMT
كما أدان السفير الإيراني استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، داعيا مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات.
وأكد إيرواني، أن "احتلال الجولان السوري من قبل إسرائيل يعد خرقاً سافرا للقانون الدولي وللقرار 497 الصادر عن مجلس الأمن، الذي ينص بوضوح على بطلان أي إجراء من جانب الاحتلال يمس بالسيادة أو الإدارة في الجولان، ويعتبره غير ذي شرعية قانونية دولية".
ورفض "اتهامات إسرائيل بشأن قيام إيران بتزويد "حزب الله" اللبناني بالسلاح أو التمويل، معتبرا أن "تلك الادعاءات ليست سوى ذريعة يستخدمها الاحتلال لتبرير خروقاته المتكررة للقرار 1701 ولمحاولة تقويض ترتيبات وقف إطلاق النار القائم مع لبنان".
وكان مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، أفاد الخميس الماضي، بأن إسرائيل تجري عمليات في سوريا لحماية أمنها القومي، مشيرا إلى أنه خلال الأسابيع الماضية نفذت قوة خاصة إسرائيلية عملية عسكرية تتعلق بإيران وسط سوريا.
وقال أرادان خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "العمليات الإسرائيلية في سوريا حماية أمن البلاد القومي، وإسرائيل أجرت عملية برية وسط سوريا خلال الأسابيع الماضية وتم تفكيك مصنع بنته إيران لتصنيع الصواريخ".
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27 فبراير, 07:42 GMT
وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن "الضربات في سوريا رسالة تحذير للمستقبل". وهدّد ، الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، قائلا: "إلى حكام دمشق الجدد، إذا سمحتم بدخول أي قوات معادية فستدفعون ثمنا باهظا للغاية"، مؤكدا أن بلاده لن تسمح بالمساس بأمنها.
يذكر أنه منذ سقوط حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، على يد المعارضة السورية المسلحة، يشن الطيران الإسرائيلي غارات متكررة على مواقع داخل سوريا، أغلبها مواقع ومخازن عسكرية للجيش السوري الذي تم حله بعد سقوط النظام السابق.
كما توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية.
وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقتذاك، أن الجيش سيحتفظ بسيطرته "مؤقتًا" على المنطقة العازلة في الجولان، إلى أن تظهر "قوة" في سوريا قادرة على ضمان الالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
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