https://sarabic.ae/20250410/وسط-سوريا-إسرائيل-تكشف-عن-عملية-عسكرية-تتعلق-بإيران-1099424349.html

وسط سوريا... إسرائيل تكشف عن عملية عسكرية تتعلق بإيران

وسط سوريا... إسرائيل تكشف عن عملية عسكرية تتعلق بإيران

سبوتنيك عربي

أفاد مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، اليوم الخميس، بأن إسرائيل تجري عمليات في سوريا لحماية أمنها القومي، مشيرا إلى أنه خلال الأسابيع... 10.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-10T17:08+0000

2025-04-10T17:08+0000

2025-04-10T17:08+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال أرادان خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "العمليات الإسرائيلية في سوريا حماية أمن البلاد القومي، وإسرائيل أجرت عملية برية وسط سوريا خلال الأسابيع الماضية وتم تفكيك مصنع بنته إيران لتصنيع الصواريخ".وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن "الضربات في سوريا رسالة تحذير للمستقبل".وهدّد كاتس، الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، قائلا: "إلى حكام دمشق الجدد، إذا سمحتم بدخول أي قوات معادية فستدفعون ثمنا باهظا للغاية"، مؤكدا أن بلاده لن تسمح بالمساس بأمنها.كما توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية.وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقتذاك، أن الجيش سيحتفظ بسيطرته "مؤقتًا" على المنطقة العازلة في الجولان، إلى أن تظهر "قوة" في سوريا قادرة على ضمان الالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

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