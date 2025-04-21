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مساحة حرة
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بيارق النصر
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بيان مصري سعودي مشترك يؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية
بيان مصري سعودي مشترك يؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
اتفقت مصر والسعودية، على أهمية تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي وإطلاق أنشطته في أقرب وقت، بما يسهم في الارتقاء بمسار لتعاون البلدين في مختلف المجالات... 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T17:34+0000
2025-04-21T17:34+0000
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وخلال اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الذي عقد بالرياض برئاسة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، تناولت المشاورات عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن أهمها الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.وأكد الجانبان أهمية حل الدولتين ورفضهما القاطع لكافة محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم في غزة أو الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تحت أي مسمى كان، مؤقتاً أو دائماً، قسرياً أو طوعياً، ودعمهما للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة وللمؤتمر الوزاري للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة المقرر أن تستضيفه القاهرة.كما أكد الجانبان، دعمهما للحكومة اليمنية الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، وشددا على أهمية الحفاظ على أمن وسلامة وحرية الملاحة في البحر الأحمر.واتفق الجانبان على أهمية إنهاء النزاع في السودان ودعم مؤسسات الدولة السودانية، ودعم كافة المبادرات الدولية والإقليمية وعلى رأسها محادثات جدة الهادفة لإعادة الاستقرار في السودان.كما تناولت المباحثات الأوضاع في سوريا، حيث أكد الجانبان ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وأهمية شمولية العملية السياسية،ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، ورفض التدخلات الأجنبية في الشأن السوري، وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية.وشدد الجانبان أيضاً على ضرورة احترام سيادة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها ورفض كافة أشكال التدخل الخارجي في شؤونها وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، وأكدا أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.كما اتفق الجانبان على أهمية دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار بالصومال وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة الصومالية لبسط سيطرتها على كامل أراضيها.
https://sarabic.ae/20250411/وزير-الخارجية-المصري-يؤكد-أولوية-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-وإعادة-الإعمار-1099454948.html
https://sarabic.ae/20250210/وزير-الخارجية-المصري-ونظيره-الأمريكي-يبحثان-التطورات-في-غزة-وسوريا-وليبيا-والسودان-والبحر-الأحمر-1097652125.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم

بيان مصري سعودي مشترك يؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية

17:34 GMT 21.04.2025
© Photo / Egyptian Ministry of Foreign Affairsاجتماه لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في الرياض برئاسة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
اجتماه لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في الرياض برئاسة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
© Photo / Egyptian Ministry of Foreign Affairs
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اتفقت مصر والسعودية، على أهمية تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي وإطلاق أنشطته في أقرب وقت، بما يسهم في الارتقاء بمسار لتعاون البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعسكرية والأمنية.
وخلال اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الذي عقد بالرياض برئاسة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، تناولت المشاورات عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن أهمها الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأكد الجانبان أهمية حل الدولتين ورفضهما القاطع لكافة محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم في غزة أو الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تحت أي مسمى كان، مؤقتاً أو دائماً، قسرياً أو طوعياً، ودعمهما للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة وللمؤتمر الوزاري للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة المقرر أن تستضيفه القاهرة.
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
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كما أكد الجانبان، دعمهما للحكومة اليمنية الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، وشددا على أهمية الحفاظ على أمن وسلامة وحرية الملاحة في البحر الأحمر.
واتفق الجانبان على أهمية إنهاء النزاع في السودان ودعم مؤسسات الدولة السودانية، ودعم كافة المبادرات الدولية والإقليمية وعلى رأسها محادثات جدة الهادفة لإعادة الاستقرار في السودان.
كما تناولت المباحثات الأوضاع في سوريا، حيث أكد الجانبان ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وأهمية شمولية العملية السياسية،ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، ورفض التدخلات الأجنبية في الشأن السوري، وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
وزير الخارجية المصري ونظيره الأمريكي يبحثان التطورات في غزة وسوريا وليبيا والسودان والبحر الأحمر
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وشدد الجانبان أيضاً على ضرورة احترام سيادة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها ورفض كافة أشكال التدخل الخارجي في شؤونها وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، وأكدا أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.
كما اتفق الجانبان على أهمية دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار بالصومال وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة الصومالية لبسط سيطرتها على كامل أراضيها.
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