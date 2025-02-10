https://sarabic.ae/20250210/وزير-الخارجية-المصري-ونظيره-الأمريكي-يبحثان-التطورات-في-غزة-وسوريا-وليبيا-والسودان-والبحر-الأحمر-1097652125.html
وزير الخارجية المصري ونظيره الأمريكي يبحثان التطورات في غزة وسوريا وليبيا والسودان والبحر الأحمر
وزير الخارجية المصري ونظيره الأمريكي يبحثان التطورات في غزة وسوريا وليبيا والسودان والبحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مباحثات ثنائية مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، تناولت سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم التعاون الثنائي في مختلف... 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T19:53+0000
2025-02-10T19:53+0000
2025-02-10T19:53+0000
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جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، على موقعها الرسمي على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).وقال البيان إن المباحثات بين عبد العاطي وروبيو، التي جرت بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، تناولت سبل تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجارى والاستثمارى بين القاهرة وواشنطن.كما بحث الجانبان الاستعدادات الخاصة بـ"منتدى مستقبل مصر الاقتصادي"، الذي تنظمه القاهرة بالتعاون مع الغرفة التجارية الأمريكية بهدف تحقيق نقلة نوعية في معدلات التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات الأمريكية فى مصر.وبحث الجانبان التطورات الإقليمية المتلاحقة فى قطاع غزة وليبيا وسوريا والسودان ومنطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.وأكد عبد العاطي علي ثوابت الموقف المصري والعربي والإسلامي بشان القضية الفلسطينية، معربا عن تطلع مصر للتنسيق مع واشنطن فيما يتعلق بحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة، إضافة إلى تأكيده على موقف مصر الداعم لمؤسسات الدولة السودانية وضرورة وقف إطلاق النار.وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، أكد عبد العاطى دعم مصر الكامل للشعب السوري مؤكدلا على احترام وحدة وسلامة أراضيه.كما تناولت المباحثات قضية الأمن المائي المصري، وقال عبد العاطي إن موقف مصر ثابت فيما يتعلق بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم لتشغيل سد النهضة بصورة لا تؤثر على حقوق دولتى المصب مصر والسودان، إضافة إلى تأكيده على ضرورة مواصلة التنسيق فيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا ولبنان والبحر الأحمر والقرن الأفريقي.
https://sarabic.ae/20250208/مصر-تستعد-لقمة-عربية-طارئة-لمواجهة-مخطط-تهجير-الفلسطينيين-من-غزة-1097593264.html
https://sarabic.ae/20240814/مصر-وأمريكا-تبحثان-جهود-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1091744042.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الخارجية المصري ونظيره الأمريكي يبحثان التطورات في غزة وسوريا وليبيا والسودان والبحر الأحمر
أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مباحثات ثنائية مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، تناولت سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية
، اليوم الاثنين، على موقعها الرسمي على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).
وقال البيان إن المباحثات بين عبد العاطي وروبيو، التي جرت بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، تناولت سبل تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط
، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجارى والاستثمارى بين القاهرة وواشنطن.
كما بحث الجانبان الاستعدادات الخاصة بـ"منتدى مستقبل مصر الاقتصادي"، الذي تنظمه القاهرة بالتعاون مع الغرفة التجارية الأمريكية بهدف تحقيق نقلة نوعية في معدلات التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات الأمريكية فى مصر.
وبحث الجانبان التطورات الإقليمية المتلاحقة فى قطاع غزة
وليبيا وسوريا والسودان ومنطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
وأكد عبد العاطي علي ثوابت الموقف المصري والعربي والإسلامي بشان القضية الفلسطينية، معربا عن تطلع مصر للتنسيق مع واشنطن فيما يتعلق بحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة، إضافة إلى تأكيده على موقف مصر الداعم لمؤسسات الدولة السودانية وضرورة وقف إطلاق النار.
وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، أكد عبد العاطى دعم مصر الكامل للشعب السوري مؤكدلا على احترام وحدة وسلامة أراضيه.
كما تناولت المباحثات قضية الأمن المائي المصري، وقال عبد العاطي إن موقف مصر ثابت فيما يتعلق بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم لتشغيل سد النهضة بصورة لا تؤثر على حقوق دولتى المصب مصر والسودان، إضافة إلى تأكيده على ضرورة مواصلة التنسيق فيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا ولبنان والبحر الأحمر والقرن الأفريقي.