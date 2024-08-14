https://sarabic.ae/20240814/مصر-وأمريكا-تبحثان-جهود-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1091744042.html
مصر وأمريكا تبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة
مصر وأمريكا تبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، جهود احتواء التصعيد والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في... 14.08.2024, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: "أكد عبد العاطي خلال الاتصال مع بلينكن على ضرورة وسرعة التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، ونفاذ كامل للمساعدات الإنسانية، والتعاطي الإيجابي مع جهود الوساطة المصرية، القطرية، الأمريكية".وأشار عبد العاطي إلى ضرورة الانخراط بجدية وإرادة سياسية حقيقية في مفاوضات وقف إطلاق النار غزة.وشدد عبد العاطي على أن تلك المفاوضات تعتبر "السبيل الوحيد لوقف التصعيد في المنطقة واحتواء محاولات توسيع دائرة الصراع".وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نفذ مقاتلو حركة "حماس" الفلسطينية عملية من قطاع غزة، استهدفت المستوطنات المجاورة، واحتجزوا عددا من الإسرائيليين، وقُتل نحو 1200 شخص خلال العملية.وفي المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" في قطاع غزة، وفرضت حصارا كاملا على القطاع.وتجاوز عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 39900 قتيل، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.
https://sarabic.ae/20240814/قناة-إسرائيلية-علينا-احتلال-غزة-واجتثاث-ما-زرعته-حماس-في-القطاع-1091742269.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, العالم
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, العالم
مصر وأمريكا تبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، جهود احتواء التصعيد والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: "أكد عبد العاطي خلال الاتصال مع بلينكن على ضرورة وسرعة التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، ونفاذ كامل للمساعدات الإنسانية، والتعاطي الإيجابي مع جهود الوساطة المصرية، القطرية، الأمريكية".
وأشار عبد العاطي إلى ضرورة الانخراط بجدية وإرادة سياسية حقيقية في مفاوضات وقف إطلاق النار غزة.
وشدد عبد العاطي على أن تلك المفاوضات تعتبر "السبيل الوحيد لوقف التصعيد في المنطقة واحتواء محاولات توسيع دائرة الصراع".
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نفذ مقاتلو حركة "حماس" الفلسطينية عملية من قطاع غزة، استهدفت المستوطنات المجاورة، واحتجزوا عددا من الإسرائيليين، وقُتل نحو 1200 شخص خلال العملية.
وفي المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" في قطاع غزة، وفرضت حصارا كاملا على القطاع.
وتجاوز عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 39900 قتيل، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.