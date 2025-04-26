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عالم سبوتنيك
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الخارجية العمانية تكشف عن تطور جديد في المحادثات بين إيران وأمريكا
الخارجية العمانية تكشف عن تطور جديد في المحادثات بين إيران وأمريكا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، اليوم السبت، أن المحادثات الأمريكية الإيرانية اليوم حددت التطلع المشترك للتوصل إلى اتفاق قائم على الاحترام المتبادل... 26.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-26T14:50+0000
2025-04-26T14:50+0000
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
العالم
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ووفقا للوزير العماني فقد "تم التطرق إلى المبادئ الأساسية والأهداف والشواغل التقنية".وانتهت الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة التي عقدت اليوم السبت في عاصمة سلطنة عمان، مسقط، حيث من المقرر أن يعود الوفدين إلى بلادهما للتشاور بعد وصول المناقشات إلى التفاصيل الدقيقة حول المطالب والتوقعات المتبادلةوأوضح التلفزيون الإيراني أنه نظراً لدخول الجانبين في قضايا تفصيلية، سيعود الوفدان إلى عاصمتيهما للتشاور.
https://sarabic.ae/20250426/تصويت-برأيك-هل-تشهد-الجولة-الثالثة-من-المفاوضات-الإيرانية-الأمريكية-تحولا-مفصليا-في-الملف-النووي؟-1099909790.html
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العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم
العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم

الخارجية العمانية تكشف عن تطور جديد في المحادثات بين إيران وأمريكا

14:50 GMT 26.04.2025
© MOHAMED HEMEDAوزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
© MOHAMED HEMEDA
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صرح وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، اليوم السبت، أن المحادثات الأمريكية الإيرانية اليوم حددت التطلع المشترك للتوصل إلى اتفاق قائم على الاحترام المتبادل والالتزامات الدائمة.
ووفقا للوزير العماني فقد "تم التطرق إلى المبادئ الأساسية والأهداف والشواغل التقنية".

وأشار البوسعيدي إلى أن "المحادثات ستتواصل الأسبوع المقبل مع اجتماع آخر رفيع المستوى من المقرر عقده مؤقتاً في 3 أيار/مايو".

وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
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تصويت... برأيك هل تشهد الجولة الثالثة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية تحولا مفصليا في الملف النووي؟
09:42 GMT
وانتهت الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة التي عقدت اليوم السبت في عاصمة سلطنة عمان، مسقط، حيث من المقرر أن يعود الوفدين إلى بلادهما للتشاور بعد وصول المناقشات إلى التفاصيل الدقيقة حول المطالب والتوقعات المتبادلة

وقال التلفزيون الإيراني الرسمي: "الجولة الثالثة اليوم من المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا قد انتهت"، مضيفا: "تفيد المعلومات بأن المحادثات الفنية وعلى مستوى الخبراء بين الوفدين الإيراني والأمريكي التي عُقدت في مسقط، وصلت إلى مرحلة مناقشة التفاصيل الدقيقة جداً حول المطالب والتوقعات المتبادلة".

وأوضح التلفزيون الإيراني أنه نظراً لدخول الجانبين في قضايا تفصيلية، سيعود الوفدان إلى عاصمتيهما للتشاور.
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