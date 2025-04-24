https://sarabic.ae/20250424/نائب-إيراني-يصف-جولة-المحادثات-المقبلة-مع-أمريكا-بـالأصعب-ويتهم-إسرائيل-بالسعي-لإفشالها-1099847847.html

نائب إيراني يصف جولة المحادثات المقبلة مع أمريكا بـ"الأصعب" ويتهم إسرائيل بالسعي لإفشالها

نائب إيراني يصف جولة المحادثات المقبلة مع أمريكا بـ"الأصعب" ويتهم إسرائيل بالسعي لإفشالها

سبوتنيك عربي

اعتبر عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، الجولة الثالثة من المحادثات الأمريكية الإيرانية على صعيد الخبراء... 24.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-24T09:33+0000

2025-04-24T09:33+0000

2025-04-24T09:33+0000

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ورأى بروجردي أن "الجولتين الأولى والثانية كانتا الأسهل". لكنه قال إن "المرحلة الثالثة هي مرحلة المساومات، وتمثل الجزء الصعب من عملية التفاوض"، متهما إسرائيل بالسعي لإفشال هذه المفاوضات، حسب وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية.وأكد أن "إرادة الطرفين تركزت على إنجاح المفاوضات، إذ لا يوجد خيار آخر"، مشددا على أن طهران لن تتنازل عن حقها المشروع في المجال النووي".وحث المسؤول الإيراني "الأمريكيين على تقديم تنازلات"، مردفا: "إذا كان الأمريكيون يسعون إلى تبديد المخاوف والحصول على ضمانات، فعليهم أن يقدموا تنازلات تتمثل في رفع العقوبات".وقدم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في وقت سابق، عرضا لإيران، بشأن برنامجها النووي، وذلك قبيل الجولة الثالثة من المحادثات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة المرتقبة، السبت المقبل.وفي مقابلة مع بودكاست "ذا فري برس"، أوضح أنه "يمكن لطهران الاستمرار في تشغيل المفاعلات النووية، لكن طريقها نحو صنع قنبلة نووية سيقطع، لأنه لن يسمح لها بتخصيب اليورانيوم الخاص بها".وأكد روبيو أن "إيران عليها أن تتخلى عن كل عمليات تخصيب اليورانيوم إذا كانت ترغب في التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات الجارية مع إدارة ترامب، وتجنب خطر اندلاع صراع مسلح"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن واشنطن لا تزال بعيدة جداً عن أي نوع من الاتفاق مع إيران.وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الأربعاء، "بشدة فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على أفراد وقطاعات إيرانية".وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن "استمرار فرض العقوبات على مختلف القطاعات الإيرانية يتناقض بشكل واضح مع إدعاء الولايات المتحدة الأمريكية بالتفاوض والحوار".وأوضحت أن هذه العقوبات دليل على نهج واشنطن العدائي تجاه شعبنا وتجاهل للقانون وحقوق الإنسان"، مؤكدة أنها العقوبات الجديدة غير قانونية وتتناقض مع ادعاءات أمريكا للحوار والتفاوض وتظهر عدم جديتها.ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات، السبت المقبل، في العاصمة العمانية مسقط، حيث سيبدأ خبراء من الجانبين الأربعاء مناقشة التفاصيل الفنية لخطة الاتفاق.من جانبه، أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي، إلى أن حضور رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية للمباحثات في روما كان بمبادرة شخصية، مؤكداً أنه لم يعقد أي لقاء رسمي مع الوفد الإيراني الذي ترأسه وزير الخارجية عباس عراقجي.وأعاد بقائي التأكيد على المطالب الإيرانية الأساسية في أي مفاوضات، والتي تتمثل في رفع العقوبات وتقديم ضمانات، دون أن يحدد طبيعة هذه الضمانات.

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