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نتنياهو: سنمنع إيران من الحصول على السلاح النووي
نتنياهو: سنمنع إيران من الحصول على السلاح النووي
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بأن بلاده ستمنع إيران من الحصول على السلاح النووي. 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T18:38+0000
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ونقلت القناة 14 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن نتنياهو في كلمة له، أنه "لن تمنع إسرائيل أي دولة من محاسبة إيران وإن لزم الأمر سنقف وحدنا"، موضحا أنه "إذا خسرنا المعركة أمام إيران فدول الغرب ستكون التالية".وذكر نتنياهو أنه "إذا انتصر المتشددون علينا فإن العالم الغربي سيكون الهدف التالي لهم"، معلنا تعهده بالعمل على منع إيران من الحصول على سلاح نووي، فضلا عن قوله "إن السلطة في إيران تشكل تهديدا حقيقيا على إسرائيل".فيما تعهد نتنياهو بمواصلة الضغط العسكري على حركة "حماس" حتى القضاء عليها"، على حد قوله.وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن "إسرائيل لن تتخلى أبدا عن تحقيق النصر في الحرب"، متابعا "مصرون على استعادة مختطفينا ولن نسمح بإقامة أي خلافة إسلامية في الشمال أو الجنوب أو في أي مكان آخر".وفي السياق نفسه، أجرى سلاح الجو الإسرائيلي، أول أمس الاثنين، تدريبا يحاكي هجمات صاروخية على قواعده الجوية. وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "تدريب سلاح الجو يأتي ترقبا لرد إيراني على أي هجوم إسرائيل محتمل في طهران".وكان مسؤول إيراني رد السبت الماضي، على التقارير التي تحدثت عن استعداد إسرائيل لضرب المنشآت النووية الإيرانية، في الأشهر المقبلة، على الرغم من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ذلك.وقال مسؤول أمني إيراني كبير، إن "طهران على علم بالتخطيط الإسرائيلي"، محذّرًا من أن "الهجوم سيقابل برد قاس وحازم من إيران".وأوضح المسؤول: "لدينا معلومات من مصادر موثوقة تفيد بأن إسرائيل تخطط لهجوم كبير على المواقع النووية الإيرانية، هذا نابع من عدم الرضا عن الجهود الدبلوماسية المستمرة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وأيضا من حاجة نتنياهو إلى النزاع كوسيلة للبقاء السياسي".ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مصادر قولها، إن "إسرائيل قد تضرب المنشآت النووية الإيرانية، في الأشهر المقبلة، على الرغم من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
https://sarabic.ae/20250417/لإحداث-تغيير-في-الشرق-الأوسط-غانتس-على-إسرائيل-إزالة-احتمال-امتلاك-إيران-لقدرات-نووية-1099615816.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, غزة, قطاع غزة

نتنياهو: سنمنع إيران من الحصول على السلاح النووي

18:38 GMT 23.04.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhiteرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
تابعنا عبر
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بأن بلاده ستمنع إيران من الحصول على السلاح النووي.
ونقلت القناة 14 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن نتنياهو في كلمة له، أنه "لن تمنع إسرائيل أي دولة من محاسبة إيران وإن لزم الأمر سنقف وحدنا"، موضحا أنه "إذا خسرنا المعركة أمام إيران فدول الغرب ستكون التالية".
وذكر نتنياهو أنه "إذا انتصر المتشددون علينا فإن العالم الغربي سيكون الهدف التالي لهم"، معلنا تعهده بالعمل على منع إيران من الحصول على سلاح نووي، فضلا عن قوله "إن السلطة في إيران تشكل تهديدا حقيقيا على إسرائيل".
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فيما تعهد نتنياهو بمواصلة الضغط العسكري على حركة "حماس" حتى القضاء عليها"، على حد قوله.
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن "إسرائيل لن تتخلى أبدا عن تحقيق النصر في الحرب"، متابعا "مصرون على استعادة مختطفينا ولن نسمح بإقامة أي خلافة إسلامية في الشمال أو الجنوب أو في أي مكان آخر".
وفي السياق نفسه، أجرى سلاح الجو الإسرائيلي، أول أمس الاثنين، تدريبا يحاكي هجمات صاروخية على قواعده الجوية. وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "تدريب سلاح الجو يأتي ترقبا لرد إيراني على أي هجوم إسرائيل محتمل في طهران".
وكان مسؤول إيراني رد السبت الماضي، على التقارير التي تحدثت عن استعداد إسرائيل لضرب المنشآت النووية الإيرانية، في الأشهر المقبلة، على الرغم من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ذلك.
وقال مسؤول أمني إيراني كبير، إن "طهران على علم بالتخطيط الإسرائيلي"، محذّرًا من أن "الهجوم سيقابل برد قاس وحازم من إيران".
وأوضح المسؤول: "لدينا معلومات من مصادر موثوقة تفيد بأن إسرائيل تخطط لهجوم كبير على المواقع النووية الإيرانية، هذا نابع من عدم الرضا عن الجهود الدبلوماسية المستمرة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وأيضا من حاجة نتنياهو إلى النزاع كوسيلة للبقاء السياسي".
ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مصادر قولها، إن "إسرائيل قد تضرب المنشآت النووية الإيرانية، في الأشهر المقبلة، على الرغم من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
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