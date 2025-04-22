https://sarabic.ae/20250422/ترامب-تحدثت-مع-نتنياهو-عن-إيران-ونحن-متفقون-1099806473.html
ترامب: تحدثت مع نتنياهو عن إيران ونحن "متفقون"
ترامب: تحدثت مع نتنياهو عن إيران ونحن "متفقون"
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقشا خلالها موضوعات تتعلق بالتجارة... 22.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-22T17:45+0000
2025-04-22T17:45+0000
2025-04-22T17:45+0000
دونالد ترامب
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
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القاهرة - سبوتنيك. وذكر ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" "تحدثتُ قبل قليل مع رئيس وزراء إسرائيل، بيبي (بنيامين) نتنياهو، حول عدد من المسائل، من بينها التجارة وإيران وغيرها. كانت المحادثة جيدا جدا، فنحن متفقان في وجهات النظر حيال جميع هذه الملفات".وصرح مسؤول إسرائيلي ومصدران مطلعان، في 19 نيسان/أبريل الجاري، بأن تل أبيب لا تستبعد تنفيذ ضربات ضد منشآت نووية إيرانية خلال الأشهر المقبلة، وذلك رغم تحذير إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن واشنطن لن تدعم مثل هذه الخطوة في الوقت الراهن.واستضافت العاصمة العُمانية (مسقط)، في 12 أبريل/ نيسان الجاري جولة المحادثات الأولى غير المباشرة بين وفد إيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، وآخر أميركي برئاسة مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، بوساطة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. كما استضافت العاصمة الإيطالية روما السبت الماضي الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران الولايات المتحدة، بحضور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وبتنسيق وتسهيل من وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، والتي اختتمت بالتفاهم على عقد جولة جديدة من المفاوضات السبت المقبل في عُمان. وكان ترامب قد هدد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توقف برنامجها النووي، وأكد دور إسرائيل في ذلك.وانسحبت الولايات المتحدة، خلال ولاية ترامب السابقة، من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران. وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.الكرملين: مفاوضات واشنطن وطهران النووية قد تمنع حربا ساخنة في المنطقة
https://sarabic.ae/20250422/موسكو-الرئيس-الروسي-وسلطان-عمان-ناقشا-الوضع-المتعلق-بالبرنامج-النووي-الإيراني-1099803395.html
https://sarabic.ae/20250422/إيران-ترفض-بشدة-الاتهامات-الأمريكية-الإسرائيلية-ضدها-بشأن-سوريا-وتصفها-بـالكاذبة-1099776132.html
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دونالد ترامب, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
دونالد ترامب, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
ترامب: تحدثت مع نتنياهو عن إيران ونحن "متفقون"
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقشا خلالها موضوعات تتعلق بالتجارة وإيران وأمور أخرى، مؤكدًا وجود توافق بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن موضوعات البحث.
القاهرة - سبوتنيك. وذكر ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" "تحدثتُ قبل قليل مع رئيس وزراء إسرائيل، بيبي (بنيامين) نتنياهو، حول عدد من المسائل، من بينها التجارة وإيران وغيرها. كانت المحادثة جيدا جدا، فنحن متفقان في وجهات النظر حيال جميع هذه الملفات".
وصرح مسؤول إسرائيلي ومصدران مطلعان، في 19 نيسان/أبريل الجاري، بأن تل أبيب لا تستبعد تنفيذ ضربات ضد منشآت نووية إيرانية خلال الأشهر المقبلة، وذلك رغم تحذير إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن واشنطن لن تدعم مثل هذه الخطوة في الوقت الراهن.
ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
واستضافت العاصمة العُمانية (مسقط)، في 12 أبريل/ نيسان الجاري جولة المحادثات الأولى غير المباشرة بين وفد إيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، وآخر أميركي برئاسة مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، بوساطة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.
كما استضافت العاصمة الإيطالية روما السبت الماضي الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران الولايات المتحدة، بحضور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وبتنسيق وتسهيل من وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، والتي اختتمت بالتفاهم على عقد جولة جديدة من المفاوضات السبت المقبل في عُمان.
وحذرت إيران من تأثير التهديدات العسكرية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى ردود فعل مثل إخراج مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونقل اليورانيوم المخصب إلى أماكن آمنة.
وكان ترامب قد هدد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توقف برنامجها النووي، وأكد دور إسرائيل في ذلك.
يُذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي ينص على تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.
وانسحبت الولايات المتحدة، خلال ولاية ترامب السابقة، من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران. وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.