https://sarabic.ae/20250422/ترامب-تحدثت-مع-نتنياهو-عن-إيران-ونحن-متفقون-1099806473.html

ترامب: تحدثت مع نتنياهو عن إيران ونحن "متفقون"

ترامب: تحدثت مع نتنياهو عن إيران ونحن "متفقون"

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقشا خلالها موضوعات تتعلق بالتجارة... 22.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-22T17:45+0000

2025-04-22T17:45+0000

2025-04-22T17:45+0000

دونالد ترامب

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

بنيامين نتنياهو

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099316844_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_338d354fc5541d2217207e1a080ae487.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وذكر ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" "تحدثتُ قبل قليل مع رئيس وزراء إسرائيل، بيبي (بنيامين) نتنياهو، حول عدد من المسائل، من بينها التجارة وإيران وغيرها. كانت المحادثة جيدا جدا، فنحن متفقان في وجهات النظر حيال جميع هذه الملفات".وصرح مسؤول إسرائيلي ومصدران مطلعان، في 19 نيسان/أبريل الجاري، بأن تل أبيب لا تستبعد تنفيذ ضربات ضد منشآت نووية إيرانية خلال الأشهر المقبلة، وذلك رغم تحذير إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن واشنطن لن تدعم مثل هذه الخطوة في الوقت الراهن.واستضافت العاصمة العُمانية (مسقط)، في 12 أبريل/ نيسان الجاري جولة المحادثات الأولى غير المباشرة بين وفد إيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، وآخر أميركي برئاسة مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، بوساطة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. كما استضافت العاصمة الإيطالية روما السبت الماضي الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران الولايات المتحدة، بحضور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وبتنسيق وتسهيل من وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، والتي اختتمت بالتفاهم على عقد جولة جديدة من المفاوضات السبت المقبل في عُمان. وكان ترامب قد هدد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توقف برنامجها النووي، وأكد دور إسرائيل في ذلك.وانسحبت الولايات المتحدة، خلال ولاية ترامب السابقة، من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران. وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.الكرملين: مفاوضات واشنطن وطهران النووية قد تمنع حربا ساخنة في المنطقة

https://sarabic.ae/20250422/موسكو-الرئيس-الروسي-وسلطان-عمان-ناقشا-الوضع-المتعلق-بالبرنامج-النووي-الإيراني-1099803395.html

https://sarabic.ae/20250422/إيران-ترفض-بشدة-الاتهامات-الأمريكية-الإسرائيلية-ضدها-بشأن-سوريا-وتصفها-بـالكاذبة-1099776132.html

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

دونالد ترامب, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران