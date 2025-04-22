موسكو: الرئيس الروسي وسلطان عمان ناقشا الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:16 GMT
39 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:31 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:52 GMT
9 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور الأغنية الوطنية في مواجهة العدوان النازي خلال الحرب الوطنية العظمى
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تستغل عدم الاستقرار السياسي في سوريا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام يزداد في ليبيا مع استمرار مشاورات اللجنة الأممية بشأن حل أزمة الانتخابات النيابية والرئاسية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور الأغنية الوطنية في مواجهة العدوان النازي خلال الحرب الوطنية العظمى
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
10:31 GMT
29 د
من الملعب
أرسنال يقصي ريال مدريد وبرشلونة يٌنشد الثلاثية التاريخية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية محادثات بوتين وسلطان عمان في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سلطان عمان يزور روسيا، وملف إيران على طاولة المباحثات
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
دول عربية تواجه تهديد تعريفات ترامب الجمركية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250422/موسكو-الرئيس-الروسي-وسلطان-عمان-ناقشا-الوضع-المتعلق-بالبرنامج-النووي-الإيراني-1099803395.html
موسكو: الرئيس الروسي وسلطان عمان ناقشا الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني
موسكو: الرئيس الروسي وسلطان عمان ناقشا الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني
سبوتنيك عربي
أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، للصحفيين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش الوضع المحيط بالبرنامج النووي الإيراني، مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل... 22.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-22T14:39+0000
2025-04-22T14:39+0000
إيران
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/16/1099801034_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_918dbddb27a2e89e9e1aa49ce7646064.jpg
وأجاب أوشاكوف على سؤال، حول ما إذا كان الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، قد تمت مناقشته في المحادثات الروسية العمانية بـ"نعم".وأضاف أوشاكوف: "ناقشنا تقدم المفاوضات بين الممثلين الإيرانيين والأمريكيين".ووصل سلطان عمان، هيثم بن طارق، يوم أمس الإثنين، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية، حسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك".وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في 12 نيسان/ أبريل أن وزير الخارجية عباس عراقجي، وصل إلى العاصمة العمانية مسقط، على رأس الفريق التفاوضي، الذي يضم نوابه مجيد تخت روانجي، وكاظم غريب آبادي، والمتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، لإجراء مفاوضات مع الجانب الأمريكي برئاسة المبعوث ستيف ويتكوف.وأعرب ترامب عن ارتياحه لمسار المحادثات مع إيران، مؤكدًا أن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة للغاية مع الجانب الإيراني، في أعقاب الجولة الثانية من المفاوضات بشأن البرنامج النووي لطهران، التي عقدت السبت الماضي في العاصمة الإيطالية روما.ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات السبت المقبل في العاصمة العمانية مسقط، حيث سيبدأ خبراء من الجانبين الأربعاء مناقشة التفاصيل الفنية لخطة الاتفاق.
https://sarabic.ae/20250422/سلطان-عمان-مسقط-مهتمة-بالتعاون-مع-موسكو-في-مجالات-الطاقة-والزراعة-والتجارة--1099796727.html
https://sarabic.ae/20250422/الخارجية-الإيرانية-نثق-بقدرة-روسيا-على-مواصلة-دورها-بشأن-الاتفاق-النووي-1099779371.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/16/1099801034_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_72d6fcfd1f8174e21f7ff2aac03713f8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, روسيا
إيران, روسيا

موسكو: الرئيس الروسي وسلطان عمان ناقشا الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني

14:39 GMT 22.04.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، للصحفيين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش الوضع المحيط بالبرنامج النووي الإيراني، مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد.
وأجاب أوشاكوف على سؤال، حول ما إذا كان الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، قد تمت مناقشته في المحادثات الروسية العمانية بـ"نعم".
وأضاف أوشاكوف: "ناقشنا تقدم المفاوضات بين الممثلين الإيرانيين والأمريكيين".
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بسلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
سلطان عمان: مسقط مهتمة بالتعاون مع موسكو في مجالات الطاقة والزراعة والتجارة
12:17 GMT
وبحسب قوله، فإنه لا يزال من الصعب تقييم تقدم المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.
ووصل سلطان عمان، هيثم بن طارق، يوم أمس الإثنين، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية، حسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك".
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في 12 نيسان/ أبريل أن وزير الخارجية عباس عراقجي، وصل إلى العاصمة العمانية مسقط، على رأس الفريق التفاوضي، الذي يضم نوابه مجيد تخت روانجي، وكاظم غريب آبادي، والمتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، لإجراء مفاوضات مع الجانب الأمريكي برئاسة المبعوث ستيف ويتكوف.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
الخارجية الإيرانية: نثق بقدرة روسيا على مواصلة دورها بشأن "الاتفاق النووي"
08:32 GMT

وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الإثنين، "بالمحادثات النووية مع إيران، واصفاً الجولة الثانية في روما بـ"الجيدة جداً".

وأعرب ترامب عن ارتياحه لمسار المحادثات مع إيران، مؤكدًا أن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة للغاية مع الجانب الإيراني، في أعقاب الجولة الثانية من المفاوضات بشأن البرنامج النووي لطهران، التي عقدت السبت الماضي في العاصمة الإيطالية روما.
ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات السبت المقبل في العاصمة العمانية مسقط، حيث سيبدأ خبراء من الجانبين الأربعاء مناقشة التفاصيل الفنية لخطة الاتفاق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала