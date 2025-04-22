https://sarabic.ae/20250422/موسكو-الرئيس-الروسي-وسلطان-عمان-ناقشا-الوضع-المتعلق-بالبرنامج-النووي-الإيراني-1099803395.html
موسكو: الرئيس الروسي وسلطان عمان ناقشا الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني
موسكو: الرئيس الروسي وسلطان عمان ناقشا الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني
سبوتنيك عربي
أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، للصحفيين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش الوضع المحيط بالبرنامج النووي الإيراني، مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل... 22.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-22T14:39+0000
2025-04-22T14:39+0000
2025-04-22T14:39+0000
إيران
روسيا
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وأجاب أوشاكوف على سؤال، حول ما إذا كان الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، قد تمت مناقشته في المحادثات الروسية العمانية بـ"نعم".وأضاف أوشاكوف: "ناقشنا تقدم المفاوضات بين الممثلين الإيرانيين والأمريكيين".ووصل سلطان عمان، هيثم بن طارق، يوم أمس الإثنين، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية، حسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك".وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في 12 نيسان/ أبريل أن وزير الخارجية عباس عراقجي، وصل إلى العاصمة العمانية مسقط، على رأس الفريق التفاوضي، الذي يضم نوابه مجيد تخت روانجي، وكاظم غريب آبادي، والمتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، لإجراء مفاوضات مع الجانب الأمريكي برئاسة المبعوث ستيف ويتكوف.وأعرب ترامب عن ارتياحه لمسار المحادثات مع إيران، مؤكدًا أن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة للغاية مع الجانب الإيراني، في أعقاب الجولة الثانية من المفاوضات بشأن البرنامج النووي لطهران، التي عقدت السبت الماضي في العاصمة الإيطالية روما.ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات السبت المقبل في العاصمة العمانية مسقط، حيث سيبدأ خبراء من الجانبين الأربعاء مناقشة التفاصيل الفنية لخطة الاتفاق.
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إيران, روسيا
موسكو: الرئيس الروسي وسلطان عمان ناقشا الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني
أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، للصحفيين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش الوضع المحيط بالبرنامج النووي الإيراني، مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد.
وأجاب أوشاكوف على سؤال، حول ما إذا كان الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، قد تمت مناقشته في المحادثات الروسية العمانية بـ"نعم".
وأضاف أوشاكوف: "ناقشنا تقدم المفاوضات بين الممثلين الإيرانيين والأمريكيين".
وبحسب قوله، فإنه لا يزال من الصعب تقييم تقدم المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.
ووصل سلطان عمان، هيثم بن طارق، يوم أمس الإثنين، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية،
حسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك".
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في 12 نيسان/ أبريل أن وزير الخارجية عباس عراقجي، وصل إلى العاصمة العمانية مسقط، على رأس الفريق التفاوضي، الذي يضم نوابه مجيد تخت روانجي، وكاظم غريب آبادي، والمتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، لإجراء مفاوضات مع الجانب الأمريكي برئاسة المبعوث ستيف ويتكوف.
وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الإثنين، "بالمحادثات النووية مع إيران، واصفاً الجولة الثانية في روما بـ"الجيدة جداً".
وأعرب ترامب عن ارتياحه لمسار المحادثات مع إيران، مؤكدًا أن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة للغاية مع الجانب الإيراني، في أعقاب الجولة الثانية من المفاوضات بشأن البرنامج النووي لطهران، التي عقدت السبت الماضي في العاصمة الإيطالية روما.
ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات
السبت المقبل في العاصمة العمانية مسقط، حيث سيبدأ خبراء من الجانبين الأربعاء مناقشة التفاصيل الفنية لخطة الاتفاق.