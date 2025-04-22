https://sarabic.ae/20250422/الخارجية-الإيرانية-نثق-بقدرة-روسيا-على-مواصلة-دورها-بشأن-الاتفاق-النووي-1099779371.html
الخارجية الإيرانية: نثق بقدرة روسيا على مواصلة دورها بشأن "الاتفاق النووي"
الخارجية الإيرانية: نثق بقدرة روسيا على مواصلة دورها بشأن "الاتفاق النووي"
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن طهران واثقة من أن موسكو ستقوم بدور مهم في القضية النووية الإيرانية في ضوء المفاوضات بين إيران وأمريكا. 22.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-22T08:32+0000
2025-04-22T08:32+0000
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وقال بقائي لوكالة "سبوتنيك": "نعتقد أن روسيا ستواصل مستقبلاً القيام بدور مهم في القضية النووية الإيرانية".وأكد بقائي أن إيران تتذكر الأثر الإيجابي والبناء لدور موسكو في الملف النووي الإيراني.وأشار بقائي إلى أنه خلال مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة، "كان دور روسيا فعالاً، وخلال تنفيذ الاتفاق النووي نفسه، قامت روسيا بدور رئيسي في المناقشات حول اليورانيوم الإيراني المخصب".وفي وقت سابق من اليوم، ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف،، أن روسيا ترحب ببدء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية حول ملف إيران النووي، مؤكدًا أن جميع القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني يجب أن تحل من خلال الدبلوماسية.خبير: روسيا لها دور كبير في المفاوضات الإيرانية ولا أستبعد أن يزور ترامب إيرانإيران: مطلبنا الأساسي من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا هو رفع العقوبات
https://sarabic.ae/20250422/عراقجي-نرفض-التفاوض-علنا-بشأن-الملف-النووي-وإيران-لن-تتنازل-عن-أمنها-1099777549.html
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إيران, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الإيرانية: نثق بقدرة روسيا على مواصلة دورها بشأن "الاتفاق النووي"
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن طهران واثقة من أن موسكو ستقوم بدور مهم في القضية النووية الإيرانية في ضوء المفاوضات بين إيران وأمريكا.
وقال بقائي لوكالة "سبوتنيك": "نعتقد أن روسيا ستواصل مستقبلاً القيام بدور مهم في القضية النووية الإيرانية".
وتابع: "في المراحل الأولى من الحوار بين إيران وأمريكا، لم نتطرق بعد إلى تفاصيل محددة مع واشنطن لنتمكن من تقديم توقعات دقيقة بشأن القضايا النووية، ولكننا، بالطبع، نتذكر دائمًا الدور الإيجابي والبناء لروسيا، ونعتقد أن أصدقاءنا الروس مستعدون أيضًا للقيام بدورهم البناء عند الحاجة".
وأكد بقائي أن إيران تتذكر الأثر الإيجابي والبناء لدور موسكو في الملف النووي الإيراني.
وأشار بقائي إلى أنه خلال مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة، "كان دور روسيا فعالاً، وخلال تنفيذ الاتفاق النووي نفسه، قامت روسيا بدور رئيسي في المناقشات حول اليورانيوم الإيراني المخصب".
وأضاف ردا على التقارير بشأن وساطة سعودية لاستضافة لقاء بين الرئيسين الإيراني والأمريكي في الرياض، أن "جميع هذه الأخبار ليست سوى تكهنات إعلامية، ولا صحة لها".
وفي وقت سابق من اليوم، ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف،، أن روسيا ترحب ببدء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية
حول ملف إيران النووي، مؤكدًا أن جميع القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني يجب أن تحل من خلال الدبلوماسية.