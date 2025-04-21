https://sarabic.ae/20250421/الزيارات-العمانية-إلى-روسيا-تاريخ-من-الشراكة-المتوازنة-1099740267.html

الزيارات العمانية إلى روسيا... تاريخ من الشراكة المتوازنة

الزيارات العمانية إلى روسيا... تاريخ من الشراكة المتوازنة

سبوتنيك عربي

تربط روسيا الاتحادية وسلطنة عمان علاقات تاريخية تمتد لعقود من الزمن، ويعمل البلدان على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات. 21.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-21T08:21+0000

2025-04-21T08:21+0000

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العلاقات الروسية العمانية تتميز بطابعها التقليدي الودي. في 23 مارس/ آذار 2023، جرت مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد، والتي كانت أول اتصال على أعلى مستوى في تاريخ العلاقات الروسية العمانية.وتم خلال المكالمة إجراء مراجعة شاملة لحالة وآفاق تطوير التعاون الثنائي، مع التركيز بشكل خاص على توسيع التعاون التجاري والاقتصادي وتنفيذ المشاريع المشتركة المفيدة للطرفين، بما في ذلك في مجال النقل واللوجستيات.وفي 17-18 فبراير/ شباط 2009، قام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بزيارة عمل إلى عمان، حيث التقى بالسلطان قابوس بن سعيد، وأجرى محادثات مع وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي.وتطور التعاون البرلماني بين البلدين أيضًا، حيث قامت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو، بزيارة عمان في 11-12 أبريل/ نيسان 2016، حيث التقت برئيس مجلس الدولة العماني يحيى بن محفوظ المنذري.وفي مارس 2023، زار وفد من مجلس الفيدرالية الروسي عمان، وكان برئاسة نائب رئيس لجنة مجلس الفيدرالية للسياسة الاجتماعية، محمد أحمدوف.وتحل سلطنة عمان ضيف شرف على منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي في دورته الـ27 التي افتتحت اليوم وسط مشاركة دولية وعربية واسعة. وتحتفل روسيا وسلطنة عمان في العام المقبل 2025، بالذكرى الأربعين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.وصعدت التجارة بين البلدين في نهاية العام الماضي 2023، إلى أعلى مستوى لها في 10 سنوات، حيث يجري البلدان زيارة دورية على مختلف المستويات من الحكومية إلى الشركات العامة والخاصة وغرف التجارة والصناعة.وتقوم السفن الحربية الروسية بإجراء مهمات رسمية إلى موانئ مسقط وصلالة، وذلك في إطار مكافحة القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال.وتأتي الزيارة في توقيت حساس، إذ تتواصل الجهود الدبلوماسية بوساطة عمانيّة لإحياء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة حول برنامج طهران النووي.وتُعد موسكو لاعبا رئيسيا في هذا الملف بحكم عضويتها الدائمة في مجلس الأمن الدولي، وكونها من الدول الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب السابقة.وتأتي هذه الزيارة التي تستمر يومين بعد أن وجّه بوتين دعوة إلى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية.أما فيما يتعلق بالعلاقات الثقافية، ينفذ متحف الأرميتاج الروسي والمتحف الوطني لسلطنة عمان مشاريع مشتركة منذ سنوات عديدة، حيث يتم تنظيم أيام الأرميتاج في عمان وأيام عمان في الأرميتاج، كما يتم تبادل الخبرات.وفي ديسمبر من العام 2020، أعفت سلطنة عمان من جانبها مواطني 103 دول (بما في ذلك روسيا) من تأشيرات الدخول لفترات إقامة تصل إلى 14 يوما.وبدورها، أطلقت روسيا نظام التأشيرة الإلكترونية لمواطني عدة دول ومنها سلطنة عمان، في أغسطس 2023.الجدير بالذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفييتي السابق وسلطنة عمان أقيمت، في 26 سبتمبر 1985، وفي العام 1987، تم افتتاح السفارة السوفييتية في مسقط، وبعد ذلك بعدة سنوات، في العام 1991 اعترفت سلطنة عمان رسميا بروسيا الاتحادية باعتبارها الوريث القانوني للاتحاد السوفييتي.مديرة تطوير المدن الذكية في سلطنة عمان تعبر عن إعجابها بالبنى التحتية لموسكومدير مركز "الحضارة" يكشف عن قرار روسي لدعم اللغة العربية

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