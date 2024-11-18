https://sarabic.ae/20241118/في-ذكرى-العيد-الوطني-54-لسلطنة-عمان-السفير-عبد-الله-الرحبي-يؤكد-أهمية-تعزيز-العلاقات-مع-روسيا-1094909090.html

في ذكرى العيد الوطني 54 لسلطنة عمان.. السفير عبد الله الرحبي يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع روسيا

في ذكرى العيد الوطني 54 لسلطنة عمان.. السفير عبد الله الرحبي يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع روسيا

سبوتنيك عربي

تحتفل سلطنة عُمان، اليوم الإثنين، بعيدها الوطني الـ54، والذي توافق 18 من نوفمبر/ تشرين الثاني، من كل عام. 18.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-18T12:49+0000

2024-11-18T12:49+0000

2024-11-18T12:49+0000

سلطنة عمان

روسيا

حصري

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في الإطار، قال مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى جامعة الدول العربية، وسفيرها بالقاهرة، السفير عبد الله الرحبي، إن "ذكرى العيد الوطني الـ54 تمثّل مكانة وأهمية خاصة لدى كل إنسان عُماني".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، بمناسبة الذكرى 54 للعيد الوطني العُماني، أنه "في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، التي يشاركنا الأشقاء في مصر الاحتفال بها، نستذكر ما تم إنجازه منذ عام 1970، بقيادة السلطان الراحل، قابوس بن سعيد، وما تحقق من إنجازات عظيمة شملت مناحي الإنسان كافة، والتي يستكمل فيها جلالة السلطان هيثم بن طارق مسيرة نهضة عُمان المتجددة، خلال السنوات الأربع الماضية، والسنوات المقبلة".وتابع: "في هذه المناسبة، نؤكد أن الإنسان العُماني يعبّر عن سعادته، ويتطلع إلى تحقيق مزيد من التطور والنماء بقيادة جلالة السلطان، هيثم بن طارق، كما أنه ينسجم مع السياسة العُمانية المعلنة، التي تركز على أهمية السلام في المنطقة، وإيقاف هذه الحرب العبثية التي تقع ضد أبناء جلدتنا في فلسطين ولبنان".وبشأن العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وروسيا، أوضح الرحبي أن "العلاقات بين البلدين راسخة وحميمة، كأي علاقة قائمة بين عُمان والدول الصديقة، خاصة أن مسقط تؤمن بأهمية العلاقات مع دول الجوار والدول العربية ودول العالم المختلفة".وأشار إلى أن "العلاقات بين مسقط وموسكو شهدت تطورات هامة، وزيارات متعددة واتفاقيات في مجالات عدة".وتابع: "نأمل أن يتحقق الأمن والاستقرار في روسيا وأن تتوقف "الحرب"، ويتم استعادة الاستقرار بين روسيا وأوكرانيا ودول الجوار، وهو ما ندعو إليه ونسعى إلى تحقيقه". ويرى أن "العلاقة الروسية - العربية، على مدار عقود مضت لم يكن فيها إلا الخير لبلدان المنطقة، والرغبة المشتركة في المزيد من الاستقرار". وفي شهر مايو/ آيار الماضي، التقى، نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، مع وزير الاقتصاد في سلطنة عُمان، سعيد بن محمد الصقري، في إطار المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، بحضور رئيس جمهورية تتارستان الروسية، رستام مينيخانوف، حيث تناولا قضايا التبادل التجاري والتعاون المستقبلي بين البلدين. وقال مارات خوسنولين: "إن سلطنة عُمان هي أحد الشركاء الاقتصاديين المهمين لروسيا اليوم، وبحلول نهاية عام 2023، زاد حجم التبادل التجاري بين روسيا وسلطنة عُمان بنسبة 60 % وتجاوز 400 مليون دولار، هناك آفاق كبيرة للتعاون في مجال السياحة والطاقة والبناء والخدمات اللوجستية، على وجه الخصوص، هذا هو مشروع ممر النقل "شمال – جنوب". وناقش الاجتماع التعاون المستقبلي بين البلدين في عدد من المجالات، وتوسيع الاتصالات في القطاعات الاقتصادية والعلمية والثقافية. ووفقا لخوسنولين، فإن "روسيا تقدّر العلاقات الجيدة مع سلطنة عُمان، فهي ذات طبيعة استراتيجية طويلة الأجل".

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