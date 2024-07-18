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القوات الروسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" تابعة لنظام كييف - عاجل
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https://sarabic.ae/20240718/رئيس-جمعية-الصحفيين-العمانيين-لـسبوتنيك-بعض-الأنظمة-لا-يروق-لها-دور-السلطنة-بالمنطقة-1090913408.html
رئيس جمعية الصحفيين العمانيين لـ"سبوتنيك": بعض الأنظمة لا يروق لها دور السلطنة بالمنطقة
رئيس جمعية الصحفيين العمانيين لـ"سبوتنيك": بعض الأنظمة لا يروق لها دور السلطنة بالمنطقة
سبوتنيك عربي
صرح الدكتور محمد العريمي، رئيس جمعية الصحفيين العمانيين، بأن "حادث إطلاق النار الذي وقع بالقرب من مسجد في منطقة الوادي الكبير في مسقط، بمثابة محاولة لزعزعة... 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T11:43+0000
2024-07-18T11:43+0000
حصري
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غزة
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وأفادت الشرطة في سلطنة عمان، اليوم الخميس، بأن "المهاجمين الثلاثة، الذين نفذوا اعتداء على مسجد في مسقط، خلال إحياء ذكرى عاشوراء، هم عمانيون وإخوة".ونقلت وكالة الأنباء العمانية، عن الشرطة قولها، إن "الجناة الثلاثة المتورطين في الحادث إخوة وقد لقوا حتفهم برصاص قوات الأمن"، مشيرة إلى أن "إجراءات التحريات والتحقيقات أكدت أنهم من المتأثرين بأفكار ضالة".وبشأن الأهداف التي تدفع نحو تنفيذ مثل هذه الهجمات، أضاف رئيس جمعية الصحفيين العمانيين في حديثه مع "سبوتنيك"، بأن "انفتاح مسقط بشكل كبير في الوقت الراهن على قضايا المنطقة، من خلال الوساطات التي تقوم بها، قد لا يروق لبعض الأنظمة، التي تسعى لزعزعة الاستقرار في المنطقة".ولفت العريمي إلى أن "هناك وقائع مماثلة حدثت في دول الخليج، في وقت سابق، منها الكويت والسعودية، قبل الحادث الذي وقع في مسقط، بما يوضح الإطار الذي تأتي فيه الواقعة الأخيرة في السلطنة".وأشار إلى أنه "لا يمكن الجزم بأن تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول عدة) هو من يقف وراء الواقعة من عدمه، وأنه أمر متروك لجهات التحقيق والسلطات، مع الأخذ بالاعتبار الأطراف المستفيدة من مثل هذه العمليات".ويرى أن "هناك بعض الأطراف لا تريد للسلطنة الانفتاح السياحي والاستثماري، وألا تتطور في العديد من المجالات التي تعمل فيها بصورة مغايرة تماما في الوقت الراهن".وأضاف: "وُجهت العديد من الاتهامات من دول ومؤسسات وخبراء للغرب، بشأن دعمه للجماعات الإرهابية، بل وتهيئة الظروف للنشأة وتسهيل حصول بعض التنظيمات على الأسلحة والأموال، ومن بينها التنظيم الإرهابي "داعش".وأشار إلى أن "التنظيم الإرهابي"داعش" (محظور في روسيا وعدد من الدول) خُلق من قبل الكيانات الصهيونية، خاصة أن كل ما يقوم به التنظيم يصب في صالح إسرائيل، في الوقت الذي تتمسك فيه السلطنة بموقفها الواضح تجاه القضية الفلسطينية".وشدد على أن "القيادات في مجلس التعاون الخليجي، تدرك المحاولات الساعية لإفشال السلام والاستقرار والتعاون مع إيران، وتعي جيدا أن التنمية والاستقرار هما السبيل الأفضل للمنطقة كلها، وعلى هذا الأساس تتخذ القرارات والخطوات الحالية".وأعلنت الشرطة في عمان، صباح الثلاثاء الماضي، عن تعاملها مع حادث إطلاق نار وقع بالقرب من مسجد في منطقة الوادي الكبير، أسفر عن وفاة 5 أشخاص وأحد رجال الشرطة ومنفذي عملية إطلاق النار وإصابة 28 شخصا، وفق بيان الشرطة المحلية.
https://sarabic.ae/20240718/شرطة-سلطنة-عمان-المشتبه-بهم-بتنفيذ-الهجوم-على-مسجد-في-مسقط-هم-ثلاثة-إخوة-1090909475.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, غزة
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, غزة

رئيس جمعية الصحفيين العمانيين لـ"سبوتنيك": بعض الأنظمة لا يروق لها دور السلطنة بالمنطقة

11:43 GMT 18.07.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAرئيس جمعية الصحفيين العمانيين
رئيس جمعية الصحفيين العمانيين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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صرح الدكتور محمد العريمي، رئيس جمعية الصحفيين العمانيين، بأن "حادث إطلاق النار الذي وقع بالقرب من مسجد في منطقة الوادي الكبير في مسقط، بمثابة محاولة لزعزعة الاستقرار لن تفلح في ظل وعي الشارع العماني وقدرة الأجهزة على التصدي لأي محاولات من هذا النوع".
وأفادت الشرطة في سلطنة عمان، اليوم الخميس، بأن "المهاجمين الثلاثة، الذين نفذوا اعتداء على مسجد في مسقط، خلال إحياء ذكرى عاشوراء، هم عمانيون وإخوة".
ونقلت وكالة الأنباء العمانية، عن الشرطة قولها، إن "الجناة الثلاثة المتورطين في الحادث إخوة وقد لقوا حتفهم برصاص قوات الأمن"، مشيرة إلى أن "إجراءات التحريات والتحقيقات أكدت أنهم من المتأثرين بأفكار ضالة".
وبشأن الأهداف التي تدفع نحو تنفيذ مثل هذه الهجمات، أضاف رئيس جمعية الصحفيين العمانيين في حديثه مع "سبوتنيك"، بأن "انفتاح مسقط بشكل كبير في الوقت الراهن على قضايا المنطقة، من خلال الوساطات التي تقوم بها، قد لا يروق لبعض الأنظمة، التي تسعى لزعزعة الاستقرار في المنطقة".
علم سلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
شرطة سلطنة عمان: المشتبه بهم بتنفيذ الهجوم على مسجد في مسقط هم ثلاثة إخوة
09:40 GMT
ولفت العريمي إلى أن "هناك وقائع مماثلة حدثت في دول الخليج، في وقت سابق، منها الكويت والسعودية، قبل الحادث الذي وقع في مسقط، بما يوضح الإطار الذي تأتي فيه الواقعة الأخيرة في السلطنة".
وأشار إلى أنه "لا يمكن الجزم بأن تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول عدة) هو من يقف وراء الواقعة من عدمه، وأنه أمر متروك لجهات التحقيق والسلطات، مع الأخذ بالاعتبار الأطراف المستفيدة من مثل هذه العمليات".
ويرى أن "هناك بعض الأطراف لا تريد للسلطنة الانفتاح السياحي والاستثماري، وألا تتطور في العديد من المجالات التي تعمل فيها بصورة مغايرة تماما في الوقت الراهن".
وفق العريمي، فإن "التوجيهات السلطانية الحالية، تشجع على التنمية وتحقيق قفزة هامة في القطاع الاقتصادي والسياحي وكذلك الصناعات الهامة، الأمر الذي قد يفسر أهداف مثل هذه العملية، التي يمكن اعتبارها بمثابة محاولة لزعزعة الاستقرار، غير أنها لن تكون سوى عرض طارىء، إذ تعمل الجهات الأمنية على دراسة كافة الجوانب لعدم تكراره".
وأضاف: "وُجهت العديد من الاتهامات من دول ومؤسسات وخبراء للغرب، بشأن دعمه للجماعات الإرهابية، بل وتهيئة الظروف للنشأة وتسهيل حصول بعض التنظيمات على الأسلحة والأموال، ومن بينها التنظيم الإرهابي "داعش".
وأشار إلى أن "التنظيم الإرهابي"داعش" (محظور في روسيا وعدد من الدول) خُلق من قبل الكيانات الصهيونية، خاصة أن كل ما يقوم به التنظيم يصب في صالح إسرائيل، في الوقت الذي تتمسك فيه السلطنة بموقفها الواضح تجاه القضية الفلسطينية".
وشدد على أن "القيادات في مجلس التعاون الخليجي، تدرك المحاولات الساعية لإفشال السلام والاستقرار والتعاون مع إيران، وتعي جيدا أن التنمية والاستقرار هما السبيل الأفضل للمنطقة كلها، وعلى هذا الأساس تتخذ القرارات والخطوات الحالية".
وأعلنت الشرطة في عمان، صباح الثلاثاء الماضي، عن تعاملها مع حادث إطلاق نار وقع بالقرب من مسجد في منطقة الوادي الكبير، أسفر عن وفاة 5 أشخاص وأحد رجال الشرطة ومنفذي عملية إطلاق النار وإصابة 28 شخصا، وفق بيان الشرطة المحلية.
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