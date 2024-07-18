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https://sarabic.ae/20240718/شرطة-سلطنة-عمان-المشتبه-بهم-بتنفيذ-الهجوم-على-مسجد-في-مسقط-هم-ثلاثة-إخوة-1090909475.html
شرطة سلطنة عمان: المشتبه بهم بتنفيذ الهجوم على مسجد في مسقط هم ثلاثة إخوة
شرطة سلطنة عمان: المشتبه بهم بتنفيذ الهجوم على مسجد في مسقط هم ثلاثة إخوة
سبوتنيك عربي
أفادت الشرطة في سلطنة عمان، اليوم الخميس، بأن "المهاجمين الثلاثة الذين نفذوا اعتداء على مسجد في مسقط خلال إحياء ذكرى عاشوراء، هم عمانيون وإخوة". 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T09:40+0000
2024-07-18T09:40+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العمانية، عن الشرطة قولها، إن "الجناة الثلاثة المتورطين في الحادث إخوة وقد لقوا حتفهم برصاص قوات الأمن"، مشيرة إلى أن "إجراءات التحريات والتحقيقات أكدت أنهم من المتأثرين بأفكار ضالة".وأعلنت الشرطة في عمان، صباح الثلاثاء الماضي، عن تعاملها مع حادث إطلاق نار وقع بالقرب من مسجد في منطقة الوادي الكبير، نتج عنه وفاة أربعة أشخاص وإصابة عدة أشخاص آخرين.وأصدرت الشرطة بيانًا عبر منصة "إكس" حول حادث إطلاق نار وقع بالقرب من مسجد في منطقة الوادي الكبير بالعاصمة مسقط، أكدت مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين، وفقًا للمعلومات الأولية.ولفت البيان إلى أن الشرطة اتخذت جميع الإجراءات الأمنية اللازمة للتعامل مع الموقف وتقوم حاليًا بالتحقيق في الحادث.وتُظهر لقطات، متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، أشخاصًا يفرون قرب مسجد، يمكن رؤية مئذنته، فيما تسمع أصوات طلقات نارية.
https://sarabic.ae/20240716/الشرطة-العمانية-مقتل-4-أشخاص-وإصابة-آخرين-في-إطلاق-نار-في-محيط-مسجد-بمنطقة-الوادي-الكبير-1090836638.html
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سلطنة عمان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
سلطنة عمان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

شرطة سلطنة عمان: المشتبه بهم بتنفيذ الهجوم على مسجد في مسقط هم ثلاثة إخوة

09:40 GMT 18.07.2024
© AFP 2023 / HAITHAM SALEEMعلم سلطنة عمان
علم سلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
© AFP 2023 / HAITHAM SALEEM
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أفادت الشرطة في سلطنة عمان، اليوم الخميس، بأن "المهاجمين الثلاثة الذين نفذوا اعتداء على مسجد في مسقط خلال إحياء ذكرى عاشوراء، هم عمانيون وإخوة".
ونقلت وكالة الأنباء العمانية، عن الشرطة قولها، إن "الجناة الثلاثة المتورطين في الحادث إخوة وقد لقوا حتفهم برصاص قوات الأمن"، مشيرة إلى أن "إجراءات التحريات والتحقيقات أكدت أنهم من المتأثرين بأفكار ضالة".
وأعلنت الشرطة في عمان، صباح الثلاثاء الماضي، عن تعاملها مع حادث إطلاق نار وقع بالقرب من مسجد في منطقة الوادي الكبير، نتج عنه وفاة أربعة أشخاص وإصابة عدة أشخاص آخرين.
علم سلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
شرطة عمان: مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين إثر إطلاق نار في محيط مسجد بمنطقة الوادي الكبير
16 يوليو, 01:00 GMT
وأصدرت الشرطة بيانًا عبر منصة "إكس" حول حادث إطلاق نار وقع بالقرب من مسجد في منطقة الوادي الكبير بالعاصمة مسقط، أكدت مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين، وفقًا للمعلومات الأولية.
ولفت البيان إلى أن الشرطة اتخذت جميع الإجراءات الأمنية اللازمة للتعامل مع الموقف وتقوم حاليًا بالتحقيق في الحادث.
وتُظهر لقطات، متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، أشخاصًا يفرون قرب مسجد، يمكن رؤية مئذنته، فيما تسمع أصوات طلقات نارية.
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