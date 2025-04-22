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https://sarabic.ae/20250422/سلطان-عمان-مسقط-مهتمة-بالتعاون-مع-موسكو-في-مجالات-الطاقة-والزراعة-والتجارة--1099796727.html
سلطان عمان: مسقط مهتمة بالتعاون مع موسكو في مجالات الطاقة والزراعة والتجارة
سلطان عمان: مسقط مهتمة بالتعاون مع موسكو في مجالات الطاقة والزراعة والتجارة
سبوتنيك عربي
أكد سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم الثلاثاء، أن سلطنة عمان مهتمة بتطوير العلاقات الاقتصادية مع روسيا الاتحادية، والتعاون في مجال الزراعة والطاقة. 22.04.2025, سبوتنيك عربي
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2025-04-22T12:17+0000
روسيا
العالم العربي
سلطنة عمان
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وقال سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، خلال لقائه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "اجتمعنا هذا الصباح مع ممثلي قطاع الأعمال الروسي، ونحن مهتمون جدًا بتطوير هذه الاتصالات. هناك العديد من المجالات التي يمكننا التعاون فيها، الطاقة، والزراعة، والتجارة".وأشار السلطان إلى أنه دعا ممثلي قطاع الأعمال الروسي إلى فتح مكاتب تمثيلية في سلطنة عمان.ووصف سلطان عمان، خلال لقائه بالرئيس بوتين، العلاقات بين البلدين بأنها قوية، وأعرب عن رغبته في ضمان امتيازاتها.ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه في تاريخ العلاقات الثنائية بين روسيا وسلطنة عمان، في خطوة تعكس اهتمام الجانبين بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي في المرحلة المقبلة.ووصل سلطان عمان، هيثم بن طارق، يوم أمس الاثنين، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية، حسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك".وتربط روسيا الاتحادية وسلطنة عمان علاقات تاريخية تمتد لعقود من الزمن، ويعمل البلدان على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.بوتين يتحدث عن خطط التعاون بين روسيا وسلطنة عمانالكرملين يكشف عن تفاصيل زيارة سلطان عمان إلى موسكو
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بوتين يجري محادثات مع سلطان عمان في موسكو
سبوتنيك عربي
بوتين يجري محادثات مع سلطان عمان في موسكو
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روسيا, العالم العربي, سلطنة عمان, видео
روسيا, العالم العربي, سلطنة عمان, видео

سلطان عمان: مسقط مهتمة بالتعاون مع موسكو في مجالات الطاقة والزراعة والتجارة

12:17 GMT 22.04.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بسلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد في موسكو
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بسلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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تابعنا عبر
أكد سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم الثلاثاء، أن سلطنة عمان مهتمة بتطوير العلاقات الاقتصادية مع روسيا الاتحادية، والتعاون في مجال الزراعة والطاقة.
وقال سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، خلال لقائه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "اجتمعنا هذا الصباح مع ممثلي قطاع الأعمال الروسي، ونحن مهتمون جدًا بتطوير هذه الاتصالات. هناك العديد من المجالات التي يمكننا التعاون فيها، الطاقة، والزراعة، والتجارة".
© Ruptly
وأشار السلطان إلى أنه دعا ممثلي قطاع الأعمال الروسي إلى فتح مكاتب تمثيلية في سلطنة عمان.
ووصف سلطان عمان، خلال لقائه بالرئيس بوتين، العلاقات بين البلدين بأنها قوية، وأعرب عن رغبته في ضمان امتيازاتها.

لدينا علاقات قوية ودائمة بين بلدينا، ونعمل على تطويرها بما يخدم مصالح شعبينا، ونسعى جاهدين لضمان أن تكون علاقاتنا ذات طبيعة مميزة ومفيدة لمصالح شعبي بلدينا"، معربًا عن شكره للرئيس بوتين على الدعوة لزيارة روسيا وعلى حفاوة الاستقبال.

الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بسلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد في موسكو - سبوتنيك عربي
هيثم بن طارق آل سعيد
سلطان عمان
ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه في تاريخ العلاقات الثنائية بين روسيا وسلطنة عمان، في خطوة تعكس اهتمام الجانبين بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي في المرحلة المقبلة.
ووصل سلطان عمان، هيثم بن طارق، يوم أمس الاثنين، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية، حسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك".
وتربط روسيا الاتحادية وسلطنة عمان علاقات تاريخية تمتد لعقود من الزمن، ويعمل البلدان على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.
بوتين يتحدث عن خطط التعاون بين روسيا وسلطنة عمان
الكرملين يكشف عن تفاصيل زيارة سلطان عمان إلى موسكو
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