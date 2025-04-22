https://sarabic.ae/20250422/سلطان-عمان-مسقط-مهتمة-بالتعاون-مع-موسكو-في-مجالات-الطاقة-والزراعة-والتجارة--1099796727.html

سلطان عمان: مسقط مهتمة بالتعاون مع موسكو في مجالات الطاقة والزراعة والتجارة

سلطان عمان: مسقط مهتمة بالتعاون مع موسكو في مجالات الطاقة والزراعة والتجارة

سبوتنيك عربي

أكد سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم الثلاثاء، أن سلطنة عمان مهتمة بتطوير العلاقات الاقتصادية مع روسيا الاتحادية، والتعاون في مجال الزراعة والطاقة. 22.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-22T12:17+0000

2025-04-22T12:17+0000

2025-04-22T12:17+0000

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العالم العربي

سلطنة عمان

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وقال سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، خلال لقائه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "اجتمعنا هذا الصباح مع ممثلي قطاع الأعمال الروسي، ونحن مهتمون جدًا بتطوير هذه الاتصالات. هناك العديد من المجالات التي يمكننا التعاون فيها، الطاقة، والزراعة، والتجارة".وأشار السلطان إلى أنه دعا ممثلي قطاع الأعمال الروسي إلى فتح مكاتب تمثيلية في سلطنة عمان.ووصف سلطان عمان، خلال لقائه بالرئيس بوتين، العلاقات بين البلدين بأنها قوية، وأعرب عن رغبته في ضمان امتيازاتها.ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه في تاريخ العلاقات الثنائية بين روسيا وسلطنة عمان، في خطوة تعكس اهتمام الجانبين بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي في المرحلة المقبلة.ووصل سلطان عمان، هيثم بن طارق، يوم أمس الاثنين، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية، حسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك".وتربط روسيا الاتحادية وسلطنة عمان علاقات تاريخية تمتد لعقود من الزمن، ويعمل البلدان على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.بوتين يتحدث عن خطط التعاون بين روسيا وسلطنة عمانالكرملين يكشف عن تفاصيل زيارة سلطان عمان إلى موسكو

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بوتين يجري محادثات مع سلطان عمان في موسكو سبوتنيك عربي بوتين يجري محادثات مع سلطان عمان في موسكو 2025-04-22T12:17+0000 true PT15M32S

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