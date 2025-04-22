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بوتين يتحدث عن خطط التعاون بين روسيا وسلطنة عمان
بوتين يتحدث عن خطط التعاون بين روسيا وسلطنة عمان
سبوتنيك عربي
تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، خلال استقباله سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، في الكرملين، عن خطط روسيا للتعاون مع سلطنة عمان في مختلف... 22.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-22T11:08+0000
2025-04-22T12:08+0000
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واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، في قاعة غيورغيفسكي في القصر الكبير في الكرملين.وأشار بوتين خلال اللقاء إلى وجود خطط لعقد قمة بين روسيا والدول العربية هذا العام، وأضاف قائلا: "بالطبع، تم نقل المعلومات عبر وزارة الخارجية. نخطط لعقد قمة بين روسيا والدول العربية هذا العام. ويؤيد العديد من أصدقائنا في العالم العربي هذه الفكرة". ووجه بوتين دعوة لسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، للمشاركة في القمة الروسية العربية المقرر عقدها هذا العام.وأكد بوتين أن شركات الطاقة الروسية تبدي اهتماما كبيرا بالتعاون مع سلطنة عمان، وتابع: "نواصل توريد المنتجات الغذائية، ونتوقع بالطبع أن نتمكن من اتخاذ خطوات إضافية في قطاع الطاقة. وتبدي شركاتنا اهتمامًا كبيرًا بتطوير العلاقات مع عمان".وأضاف بوتين أن روسيا وسلطنة عمان تعملان على تطوير التعاون في مجالات اللوجستيات والنقل والاستثمار المتبادل والزراعة. وأردف قائلا: وشكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، على قبوله الدعوة لزيارة روسيا.وبدوره، وصف سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، خلال لقائه بالرئيس بوتين، العلاقات بين البلدين بأنها قوية، وأعرب عن رغبته في ضمان امتيازاتها. وأضاف:وأكد سلطان عمان أن سلطنة عمان مهتمة بتطوير العلاقات الاقتصادية مع روسيا الاتحادية، والتعاون في مجال الزراعة والطاقة. وتابع قائلا: "عقدنا صباح اليوم اجتماعًا مع ممثلي قطاع الأعمال الروسي، ونحن مهتمون جدًا بتطوير هذه الاتصالات. هناك العديد من المجالات التي يمكننا التعاون فيها: الطاقة، والزراعة، والتجارة".ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه في تاريخ العلاقات الثنائية بين روسيا وسلطنة عمان، في خطوة تعكس اهتمام الجانبين بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي في المرحلة المقبلة.ووصل سلطان عمان، هيثم بن طارق، يوم أمس الاثنين، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية، حسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك".وتربط روسيا الاتحادية وسلطنة عمان علاقات تاريخية تمتد لعقود من الزمن، ويعمل البلدان على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.المتحدثة باسم الوفد العماني في منتدى بطرسبورغ 2024: نسعى لفتح طيران مباشر لجذب السائح الروسيفي ذكرى العيد الوطني 54 لسلطنة عمان.. السفير عبد الله الرحبي يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع روسيا
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بوتين يجري محادثات مع سلطان عمان في موسكو
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بوتين يجري محادثات مع سلطان عمان في موسكو
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أخبار عمان, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي
أخبار عمان, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي

بوتين يتحدث عن خطط التعاون بين روسيا وسلطنة عمان

11:08 GMT 22.04.2025 (تم التحديث: 12:08 GMT 22.04.2025)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بسلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد في موسكو
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بسلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، خلال استقباله سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، في الكرملين، عن خطط روسيا للتعاون مع سلطنة عمان في مختلف المجالات.
واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، في قاعة غيورغيفسكي في القصر الكبير في الكرملين.
وأشار بوتين خلال اللقاء إلى وجود خطط لعقد قمة بين روسيا والدول العربية هذا العام، وأضاف قائلا: "بالطبع، تم نقل المعلومات عبر وزارة الخارجية. نخطط لعقد قمة بين روسيا والدول العربية هذا العام. ويؤيد العديد من أصدقائنا في العالم العربي هذه الفكرة". ووجه بوتين دعوة لسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، للمشاركة في القمة الروسية العربية المقرر عقدها هذا العام.
© Ruptly
وأكد بوتين أن شركات الطاقة الروسية تبدي اهتماما كبيرا بالتعاون مع سلطنة عمان، وتابع: "نواصل توريد المنتجات الغذائية، ونتوقع بالطبع أن نتمكن من اتخاذ خطوات إضافية في قطاع الطاقة. وتبدي شركاتنا اهتمامًا كبيرًا بتطوير العلاقات مع عمان".
وأضاف بوتين أن روسيا وسلطنة عمان تعملان على تطوير التعاون في مجالات اللوجستيات والنقل والاستثمار المتبادل والزراعة. وأردف قائلا:

"لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به في مجال العلاقات التجارية والاقتصادية. ولكن الآن هناك فرصة لتطوير علاقاتنا في مجال الخدمات اللوجستية، والنقل، والاستثمارات المتبادلة، والزراعة. هذه المجالات قيد الدراسة من قبل زملائنا، بما في ذلك التعاون على مستوى الصناديق الحكومية لدى الجانبين".

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
سلطان عمان هيثم بن طارق يصل إلى موسكو في زيارة رسمية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
الكرملين يكشف عن تفاصيل زيارة سلطان عمان إلى موسكو
09:59 GMT
وشكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، على قبوله الدعوة لزيارة روسيا.
وبدوره، وصف سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، خلال لقائه بالرئيس بوتين، العلاقات بين البلدين بأنها قوية، وأعرب عن رغبته في ضمان امتيازاتها. وأضاف:

"لدينا علاقات قوية ودائمة بين بلدينا، ونعمل على تطويرها بما يخدم مصالح شعبينا... ونسعى جاهدين لضمان أن تكون علاقاتنا ذات طبيعة مميزة ومفيدة لمصالح شعبي بلدينا"، معربًا عن شكره للرئيس بوتين على الدعوة لزيارة روسيا وعلى حفاوة الاستقبال.

هيثم بن طارق آل سعيد
سلطان عمان
وأكد سلطان عمان أن سلطنة عمان مهتمة بتطوير العلاقات الاقتصادية مع روسيا الاتحادية، والتعاون في مجال الزراعة والطاقة. وتابع قائلا: "عقدنا صباح اليوم اجتماعًا مع ممثلي قطاع الأعمال الروسي، ونحن مهتمون جدًا بتطوير هذه الاتصالات. هناك العديد من المجالات التي يمكننا التعاون فيها: الطاقة، والزراعة، والتجارة".
سلطان عمان هيثم بن طارق يصل إلى موسكوفي زيارة رسمية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
سلطان عمان يصل إلى روسيا في زيارة رسمية
أمس, 12:38 GMT
ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه في تاريخ العلاقات الثنائية بين روسيا وسلطنة عمان، في خطوة تعكس اهتمام الجانبين بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي في المرحلة المقبلة.
ووصل سلطان عمان، هيثم بن طارق، يوم أمس الاثنين، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية، حسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك".
وتربط روسيا الاتحادية وسلطنة عمان علاقات تاريخية تمتد لعقود من الزمن، ويعمل البلدان على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.
المتحدثة باسم الوفد العماني في منتدى بطرسبورغ 2024: نسعى لفتح طيران مباشر لجذب السائح الروسي
في ذكرى العيد الوطني 54 لسلطنة عمان.. السفير عبد الله الرحبي يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع روسيا
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