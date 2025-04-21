https://sarabic.ae/20250421/سلطان-عمان-يصل-إلى-روسيا-في-زيارة-رسمية-1099755567.html
سلطان عمان يصل إلى روسيا في زيارة رسمية
سلطان عمان يصل إلى روسيا في زيارة رسمية
سبوتنيك عربي
وصل سلطان عمان، هيثم بن طارق، اليوم الإثنين، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية، حسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك. 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T12:38+0000
2025-04-21T12:38+0000
2025-04-21T12:40+0000
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العالم, روسيا, العالم العربي
العالم, روسيا, العالم العربي
سلطان عمان يصل إلى روسيا في زيارة رسمية
12:38 GMT 21.04.2025 (تم التحديث: 12:40 GMT 21.04.2025)
يتبع
وصل سلطان عمان، هيثم بن طارق، اليوم الإثنين، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية، حسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك.