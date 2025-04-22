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الكرملين يكشف عن تفاصيل زيارة سلطان عمان إلى موسكو
الكرملين يكشف عن تفاصيل زيارة سلطان عمان إلى موسكو
سبوتنيك عربي
كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، إلى العاصمة الروسية موسكو. 22.04.2025, سبوتنيك عربي
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وقال بيسكوف للصحفيين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجري محادثات خاصة مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، بالإضافة إلى عشاء دولة وتبادل وثائق موقعة.وأضاف بيسكوف: "اليوم يوم مهم في العلاقات الروسية العمانية، وسينعكس ذلك على جدول أعمال بوتين. في زيارة ​​سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد... سيقام حفل استقبال رسمي وفقا للبروتوكول المتبع في زيارات الدولة. وسيجرى حوار مع الضيف في إطار ضيق. ثم ستعقد محادثات روسية عمانية على شكل عشاء رسمي، وسيقام حفل تبادل وثائق موقعة".ووصل سلطان عمان، هيثم بن طارق، يوم أمس الاثنين، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية، حسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك".وتربط روسيا الاتحادية وسلطنة عمان علاقات تاريخية تمتد لعقود من الزمن، ويعمل البلدان على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.المتحدثة باسم الوفد العماني في منتدى بطرسبورغ 2024: نسعى لفتح طيران مباشر لجذب السائح الروسيفي ذكرى العيد الوطني 54 لسلطنة عمان.. السفير عبد الله الرحبي يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع روسيا
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار عمان, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الكرملين يكشف عن تفاصيل زيارة سلطان عمان إلى موسكو

09:59 GMT 22.04.2025 (تم التحديث: 10:35 GMT 22.04.2025)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورسلطان عمان هيثم بن طارق يصل إلى موسكو في زيارة رسمية
سلطان عمان هيثم بن طارق يصل إلى موسكو في زيارة رسمية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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تابعنا عبر
كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، إلى العاصمة الروسية موسكو.
وقال بيسكوف للصحفيين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجري محادثات خاصة مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، بالإضافة إلى عشاء دولة وتبادل وثائق موقعة.
وأضاف بيسكوف: "اليوم يوم مهم في العلاقات الروسية العمانية، وسينعكس ذلك على جدول أعمال بوتين. في زيارة ​​سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد... سيقام حفل استقبال رسمي وفقا للبروتوكول المتبع في زيارات الدولة. وسيجرى حوار مع الضيف في إطار ضيق. ثم ستعقد محادثات روسية عمانية على شكل عشاء رسمي، وسيقام حفل تبادل وثائق موقعة".

وأشار الكرملين، في وقت سابق، إلى أنه خلال المحادثات، ستتم مناقشة الاتجاهات الرئيسية للتطوير اللاحق للتعاون الروسي العماني، بما في ذلك المجالات التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية والثقافية والإنسانية.

سلطان عمان هيثم بن طارق يصل إلى موسكوفي زيارة رسمية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
سلطان عمان يصل إلى روسيا في زيارة رسمية
أمس, 12:38 GMT
ووصل سلطان عمان، هيثم بن طارق، يوم أمس الاثنين، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية، حسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك".
وتربط روسيا الاتحادية وسلطنة عمان علاقات تاريخية تمتد لعقود من الزمن، ويعمل البلدان على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.
المتحدثة باسم الوفد العماني في منتدى بطرسبورغ 2024: نسعى لفتح طيران مباشر لجذب السائح الروسي
في ذكرى العيد الوطني 54 لسلطنة عمان.. السفير عبد الله الرحبي يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع روسيا
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