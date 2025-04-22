https://sarabic.ae/20250422/الكرملين-يكشف-عن-تفاصيل-زيارة-سلطان-عمان-إلى-موسكو-1099789214.html
الكرملين يكشف عن تفاصيل زيارة سلطان عمان إلى موسكو
الكرملين يكشف عن تفاصيل زيارة سلطان عمان إلى موسكو
سبوتنيك عربي
كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، إلى العاصمة الروسية موسكو. 22.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-22T09:59+0000
2025-04-22T09:59+0000
2025-04-22T10:35+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجري محادثات خاصة مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، بالإضافة إلى عشاء دولة وتبادل وثائق موقعة.وأضاف بيسكوف: "اليوم يوم مهم في العلاقات الروسية العمانية، وسينعكس ذلك على جدول أعمال بوتين. في زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد... سيقام حفل استقبال رسمي وفقا للبروتوكول المتبع في زيارات الدولة. وسيجرى حوار مع الضيف في إطار ضيق. ثم ستعقد محادثات روسية عمانية على شكل عشاء رسمي، وسيقام حفل تبادل وثائق موقعة".ووصل سلطان عمان، هيثم بن طارق، يوم أمس الاثنين، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية، حسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك".وتربط روسيا الاتحادية وسلطنة عمان علاقات تاريخية تمتد لعقود من الزمن، ويعمل البلدان على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.المتحدثة باسم الوفد العماني في منتدى بطرسبورغ 2024: نسعى لفتح طيران مباشر لجذب السائح الروسيفي ذكرى العيد الوطني 54 لسلطنة عمان.. السفير عبد الله الرحبي يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع روسيا
https://sarabic.ae/20250421/سلطان-عمان-يصل-إلى-روسيا-في-زيارة-رسمية-1099755567.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار عمان, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار عمان, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الكرملين يكشف عن تفاصيل زيارة سلطان عمان إلى موسكو
09:59 GMT 22.04.2025 (تم التحديث: 10:35 GMT 22.04.2025)
كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، إلى العاصمة الروسية موسكو.
وقال بيسكوف للصحفيين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجري محادثات خاصة مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، بالإضافة إلى عشاء دولة وتبادل وثائق موقعة.
وأضاف بيسكوف: "اليوم يوم مهم في العلاقات الروسية العمانية، وسينعكس ذلك على جدول أعمال بوتين. في زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد... سيقام حفل استقبال رسمي وفقا للبروتوكول المتبع في زيارات الدولة. وسيجرى حوار مع الضيف في إطار ضيق. ثم ستعقد محادثات روسية عمانية على شكل عشاء رسمي، وسيقام حفل تبادل وثائق موقعة".
وأشار الكرملين، في وقت سابق، إلى أنه خلال المحادثات، ستتم مناقشة الاتجاهات الرئيسية للتطوير اللاحق للتعاون الروسي العماني، بما في ذلك المجالات التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية والثقافية والإنسانية.
ووصل سلطان عمان، هيثم بن طارق، يوم أمس الاثنين، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية،
حسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك".
وتربط روسيا الاتحادية وسلطنة عمان علاقات تاريخية تمتد لعقود من الزمن
، ويعمل البلدان على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.