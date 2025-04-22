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الكرملين: مفاوضات واشنطن وطهران النووية قد تمنع حربا ساخنة في المنطقة
الكرملين: مفاوضات واشنطن وطهران النووية قد تمنع حربا ساخنة في المنطقة
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران يمكن أن تقلل من خطر اندلاع حرب ساخنة في الشرق الأوسط. 22.04.2025, سبوتنيك عربي
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وقال بيسكوف للصحفيين تعليقا على عملية التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي: "هذا هو ما يمكن أن يقلل على الأرجح من خطر اندلاع حرب ساخنة في هذه المنطقة".وبدوره، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن طهران واثقة من أن موسكو ستقوم بدور مهم في القضية النووية الإيرانية، في ضوء المفاوضات بين إيران وأمريكا. وعقدت جولة أولى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في مسقط الأسبوع الماضي، وجولة ثانية السبت الماضي في إيطاليا.ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات السبت المقبل، في العاصمة العمانية مسقط، حيث سيبدأ خبراء من الجانبين، يوم الأربعاء، مناقشة التفاصيل الفنية لخطة الاتفاق.عراقجي: نرفض التفاوض علنا بشأن الملف النووي وإيران لن تتنازل عن أمنهاترامب يعلق على ثاني جولات المباحثات النووية مع إيران
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
الكرملين: مفاوضات واشنطن وطهران النووية قد تمنع حربا ساخنة في المنطقة
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران يمكن أن تقلل من خطر اندلاع حرب ساخنة في الشرق الأوسط.
وقال بيسكوف للصحفيين تعليقا على عملية التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي: "هذا هو ما يمكن أن يقلل على الأرجح من خطر اندلاع حرب ساخنة في هذه المنطقة".
وبدوره، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن طهران واثقة من أن موسكو ستقوم بدور مهم في القضية النووية الإيرانية، في ضوء المفاوضات بين إيران وأمريكا.
وقال بقائي لوكالة "سبوتنيك": "نعتقد أن روسيا ستواصل مستقبلاً القيام بدور مهم في القضية النووية الإيرانية".
وتابع بقائي: "في المراحل الأولى من الحوار بين إيران وأمريكا، لم نتطرق بعد إلى تفاصيل محددة مع واشنطن لنتمكن من تقديم توقعات دقيقة بشأن القضايا النووية، ولكننا، بالطبع، نتذكر دائمًا الدور الإيجابي والبناء لروسيا، ونعتقد أن أصدقاءنا الروس مستعدون أيضًا للقيام بدورهم البناء عند الحاجة".
وعقدت جولة أولى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة
في مسقط الأسبوع الماضي، وجولة ثانية السبت الماضي في إيطاليا.
ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات
السبت المقبل، في العاصمة العمانية مسقط، حيث سيبدأ خبراء من الجانبين، يوم الأربعاء، مناقشة التفاصيل الفنية لخطة الاتفاق.