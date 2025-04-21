https://sarabic.ae/20250421/عراقجي-يؤكد-أن-جماعات-ضغط-تحاول-تشويه-سمعة-المفاوضين-ودفع-أمريكا-لتبني-مطالب-قصوى-1099773806.html

عراقجي يؤكد أن جماعات ضغط تحاول تشويه سمعة المفاوضين ودفع أمريكا لتبني مطالب قصوى

عراقجي يؤكد أن جماعات ضغط تحاول تشويه سمعة المفاوضين ودفع أمريكا لتبني مطالب قصوى

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الإيراني، مساء الاثنين، عباس عراقجي بأن بعض الجماعات ذات المصالح الخاصة تحاول تشويه سمعة المفاوضين ودفع الإدارة الأمريكية لتبني مطالب قصوى. 21.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-21T22:40+0000

2025-04-21T22:40+0000

2025-04-21T23:23+0000

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القاهرة –سبوتنيك. وقال عراقجي في منشور على منصة "إكس" في معرض تعليقه على خطاب ملغى كان سيلقيه أمام مؤتمر كارنيغي الدولي للسياسة النووية، "يوضح خطابي أن بعض مجموعات المصالح الخاصة تعمل على التلاعب بدورة الدبلوماسية من خلال تشويه سمعة المفاوضين ودفع الإدارة الأمريكية لتبني مطالب قصوى".وأضاف، "لطالما كانت إيران من أشد المدافعين عن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية (مؤخرًا منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل) في الشرق الأوسط".وتابع، "في الواقع، اقترحنا هذه الفكرة لأول مرة مع مصر في 1974. ولا يزال هذا الهدف حجر الزاوية في سياستنا الخارجية، إذ نؤمن إيمانًا راسخًا بأنه لا مكان للأسلحة النووية في منطقتنا أو في العالم. ومن خلال غض الطرف عن ترسانة إسرائيل النووية ورفضها الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي أو الخضوع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلقت الدول الغربية معايير مزدوجة داخل نظام منع الانتشار العالمي. نحن في عام 2025. يجب أن ينتهي هذا الكيل بمكيالين".وتابع: "للأسف، تم تشويه برنامجنا النووي السلمي وسوء فهمه بسبب تصورات خاطئة وسرديات ذات دوافع سياسية. لقد شكلت هذه السرديات سياسات مضللة وأعاقت فرص الدبلوماسية الهادفة. أنا متفائل بحذر بأن هذه الديناميكية السامة قد تكون على وشك التغيير. يبدو أن الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب على دراية بالأخطاء الكارثية للإدارات السابقة، والتي كلفت دافعي الضرائب الأمريكيين تريليونات الدولارات في منطقتنا دون أي مكاسب للولايات المتحدة".وشدد عراقجي في الخطاب على أن إيران "أظهرت استعدادها للتعامل مع الولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل والمساواة. ويشمل ذلك الاعتراف بحقوقنا كدولة موقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي، بما في ذلك القدرة على إنتاج الوقود لمحطات الطاقة النووية لدينا. كما أوضحنا تمامًا أنه ليس لدينا ما نخفيه، ولهذا السبب وافقت إيران بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، على نظام التفتيش الأكثر تدخلاً الذي شهده العالم على الإطلاق. كما أدى انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة في 2018، وما تلاه من إعادة فرض العقوبات، إلى تعطيل هذا التقدم وتآكل الثقة. ولكن على الرغم من هذه النكسات، تُظهر إيران الآن مرة أخرى التزامها بالدبلوماسية".وأكد أنه "على عكس ادعاءات بعض جماعات المصالح الخاصة، فقد أوفت إيران بالتزاماتها باستمرار. أفعالنا تتحدث عن نفسها، فلقد أوفينا بالتزامنا في خطة العمل الشاملة المشتركة بعدم السعي أبدًا إلى امتلاك أسلحة نووية، وقد أكد مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية هذه الحقيقة مؤخرًا. وبما أننا وفينا بكلمتنا حتى بعد سبع سنوات من انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، فيمكن الاعتماد على إيران في الوفاء دائمًا بما توقع عليه. أولئك الذين يدّعون خلاف ذلك إما مُضلّلون أو مخادعون".واستطرد بالقول: "تحاول بعض جماعات المصالح الخاصة بشكل صارخ التلاعب بمسار الدبلوماسية الإيرانية الأمريكية الحالية. وتشمل جهودهم الادعاء الزائف بأن الاتفاق المحتمل سيكون بمثابة خطة عمل شاملة مشتركة أخرى. على الرغم من كونه إنجازًا كبيرًا، إلا أنني أريد أن أوضح تمامًا أن الكثيرين في إيران يعتقدون أن خطة العمل الشاملة المشتركة لم تعد جيدة بما يكفي بالنسبة لنا. إنهم يطالبون باتفاق جديد يضمن مصالح إيران مع معالجة مخاوف جميع الأطراف. أميل إلى الموافقة على هذا المطلب. الآن، لا يمكنني التحدث نيابة عن الرئيس ترامب. ولكن بالنظر إلى أفعاله السابقة، يمكن الافتراض بأمان أنه لا يريد خطة عمل شاملة مشتركة أخرى أيضًا".ولفت عراقجي إلى أن "إيران لم تقف قط عائقًا أمام التعاون الاقتصادي والعلمي مع الولايات المتحدة. بل كانت الإدارات الأمريكية السابقة هي العائق، وغالبًا ما كانت تعمل تحت تأثير جماعات المصالح الخاصة نفسها. وكما أوضحتُ مؤخرًا في صحيفة "واشنطن بوست"، فإن الفرصة التي يُتيحها اقتصادنا، والتي تبلغ قيمتها تريليون دولار، قد تكون متاحة للشركات الأمريكية. وهذا يشمل الشركات التي يُمكنها مساعدتنا في توليد كهرباء نظيفة من مصادر غير هيدروكربونية. تُشغّل إيران حاليًا مفاعلًا واحدًا في محطة بوشهر للطاقة النووية. وتتمثل خطتنا طويلة الأمد في بناء ما لا يقل عن 19 مفاعلًا إضافيًا، مما يعني أن هناك عقودًا محتملة بعشرات المليارات من الدولارات متاحة للتنافس. السوق الإيرانية وحدها كبيرة بما يكفي لإنعاش الصناعة النووية المتعثرة في الولايات المتحدة".وأضاف: "ينبغي أن يرتكز أي اتفاق قد يتم إبرامه على ضمان الفوائد الاقتصادية لإيران، إلى جانب برنامج قوي للرصد والتحقق، مما يضمن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني. هذا النهج وحده هو الذي يمكن أن يحقق الاستقرار والثقة على المدى الطويل. كما يجب أن يكون نطاق المفاوضات واضحًا؛ وينبغي أن تظل المفاوضات مركزة فقط على رفع العقوبات والقضية النووية. ففي منطقة مضطربة ومتقلبة مثل منطقتنا، لن تطرح إيران أمنها أبدًا للتفاوض. ومن المهم بنفس القدر ضرورة احترام الماضي الحضاري لإيران والهوية الثقافية والسياسية التي أنتجها تاريخنا القديم. لقد ثبت منذ فترة طويلة أن استخدام التهديدات والضغط ضد الأمة الإيرانية الفخورة يأتي بنتائج عكسية، حيث يغلق سبل التسوية بدلاً من فتحها. إن المشاركة البناءة، المتجذرة في الاحترام المتبادل والمساواة في المكانة، أكثر فعالية بكثير في بناء الثقة وتعزيز الحوار".وبيّن عراقجي أن لإيران الحق "التمتع بنفس الحقوق وتلتزم بنفس الالتزامات التي يتمتع بها أي عضو آخر" في معاهدة عدم الانتشار النووي وأنه "يجب على جميع الأطراف، وخاصة الدول الحائزة للأسلحة النووية، أن تفي بالتزاماتها. فمن خلال المساءلة المتبادلة فقط يمكننا مواجهة التحديات الملحة التي تواجهها اليوم".واستضافت العاصمة العُمانية (مسقط)، 12 أبريل/ نيسان الجاري جولة المحادثات الأولى غير المباشرة بين وفد إيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، وآخر أمريكي برئاسة مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، بوساطة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.وحذرت إيران من تأثير التهديدات العسكرية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى ردود فعل مثل إخراج مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونقل اليورانيوم المخصب إلى أماكن آمنة.وكان ترامب قد هدد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توقف برنامجها النووي، وأكد دور إسرائيل في ذلك.يُذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي ينص على تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.وانسحبت الولايات المتحدة، خلال ولاية ترامب السابقة، من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران. وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

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أخبار إيران, إيران, وزير الخارجية الإيراني, العالم, البرنامج النووي الإيراني