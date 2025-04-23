https://sarabic.ae/20250423/خبير-المفاوضات-النووية-التي-تجريها-إيران-تتطلب-تنسيقا-بين-كل-من-روسيا-والصين-1099830752.html
خبير: المفاوضات النووية التي تجريها إيران تتطلب تنسيقا بين كل من روسيا والصين
خبير: المفاوضات النووية التي تجريها إيران تتطلب تنسيقا بين كل من روسيا والصين
سبوتنيك عربي
تناول الخبير في الشأن الإقليمي والإيراني، حكم أمهز، أهمية الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى الصين وقبلها إلى موسكو، لافتا إلى أن... 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T16:54+0000
2025-04-23T16:54+0000
2025-04-23T16:54+0000
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ورأى أمهز في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أن "المفاوضات النووية التي تجريها اليوم إيران مع الولايات المتحدة تتطلب تنسيقا بين هذه الدول"، لافتا إلى أن "إيران تحاول أن تطمئن كلا من روسيا والصين وتؤكد على التعاون فيما بينهم، وأنها تدعم موقفها في هذه المفاوضات من قبل هاتين الدولتين".وقال: "من المقترحات المطروحة على طاولة البحث أن تبقى الكميات المخصبة بنسبة عالية في إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن يتضمن الاتفاق المحتمل بين الطرفين بندا ينص على أنه في حال لم يلتزم أي من الأطراف بالاتفاقية يحق لإيران أن تستخرج هذه الكميات وتعيد استعمالها، أو أن توقع الإتفاقية في الكونغرس الأمريكي، أو أن يكون هناك استثمارات كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية في إيران".وحول تأجيل سلطنة عمان للمفاوضات، رجح أن "يكون السبب رغبة عمان أن تكون المفاوضات فنية متوازية مع المفاوضات السياسية".وعن عرقلة إسرائيلية محتملة للملف النووي، رأى أن "إسرائيل لن تجلس هادئة وستحاول عرقلة الاتفاق لانها أكبر المتضررين، لكنها لن تتجرأ على ذلك".وفي وقت سابق من اليوم، وصل وزير الخارجية الإيراني إلى بكين، حيث يبحث مع مسؤولين صينيين المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن، إلى جانب العلاقات المشتركة، بحسب ما أعلنته الخارجية الإيرانية.يُذكر أن الجولة الثالثة من المباحثات ستعقد في مسقط، يوم 26 أبريل/نيسان، بعد جولتين سابقتين في كل من مسقط وروما. وتهدف هذه المحادثات إلى إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018 في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعرب عن تفاؤله حيال المفاوضات الأمريكية الإيرانيةخبير سياسي: المفاوضات بين طهران وواشنطن تقترب من اتفاق يجنبهما المواجهة العسكرية
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https://sarabic.ae/20250421/ترامب-يعلق-على-ثاني-جولات-المباحثات-النووية-مع-إيران-1099771263.html
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حصري, إيران, أخبار إيران, روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
حصري, إيران, أخبار إيران, روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
خبير: المفاوضات النووية التي تجريها إيران تتطلب تنسيقا بين كل من روسيا والصين
حصري
تناول الخبير في الشأن الإقليمي والإيراني، حكم أمهز، أهمية الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى الصين وقبلها إلى موسكو، لافتا إلى أن "الصين وروسيا دولتان كبيرتان وعظيمتان على المستوى الدولي وبالتالي هما شريكتان استراتيجيتان لإيران وتجمعهم اتفاقيات استراتيجية".
ورأى أمهز في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أن "المفاوضات النووية التي تجريها اليوم إيران مع الولايات المتحدة تتطلب تنسيقا بين هذه الدول"، لافتا إلى أن "إيران تحاول أن تطمئن كلا من روسيا والصين وتؤكد على التعاون فيما بينهم، وأنها تدعم موقفها في هذه المفاوضات من قبل هاتين الدولتين".
وبينما قال أمهز إن "روسيا والصين أعربتا قبل فترة عن استعدادهما لتقديم ضمانات"، اعتبر أن "الضمانات الأساسية لإيران يجب أن تكون بيدها من خلال المناقشات التي تجري حاليا في المفاوضات النووية".
وقال: "من المقترحات المطروحة على طاولة البحث أن تبقى الكميات المخصبة بنسبة عالية في إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن يتضمن الاتفاق المحتمل بين الطرفين بندا ينص على أنه في حال لم يلتزم أي من الأطراف بالاتفاقية يحق لإيران أن تستخرج هذه الكميات وتعيد استعمالها، أو أن توقع الإتفاقية في الكونغرس الأمريكي، أو أن يكون هناك استثمارات كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية في إيران".
وحول تأجيل سلطنة عمان للمفاوضات، رجح أن "يكون السبب رغبة عمان أن تكون المفاوضات فنية متوازية مع المفاوضات السياسية".
وردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يريد العودة إلى الاتفاق النووي عام 2015، استبعد ضيف "سبوتنيك" هذه الفرضية"، لافتا إلى أن "ترامب يحاول أن يحفظ ماء وجهه وسيكون الاتفاق عام 2015 أساس للانطلاق نحو اتفاق نووي جديد يراعي المصالح الإيرانية".
وعن عرقلة إسرائيلية محتملة للملف النووي، رأى أن "إسرائيل لن تجلس هادئة وستحاول عرقلة الاتفاق لانها أكبر المتضررين، لكنها لن تتجرأ على ذلك".
وفي وقت سابق من اليوم، وصل وزير الخارجية الإيراني إلى بكين، حيث يبحث مع مسؤولين صينيين المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن، إلى جانب العلاقات المشتركة، بحسب ما أعلنته الخارجية الإيرانية.
وقد تم تأجيل الاجتماع الفني بين الوفدين الإيراني والأمريكي، الذي كان مقرراً، يوم الأربعاء، إلى السبت المقبل، بناءً على اقتراح عماني وموافقة الطرفين.
يُذكر أن الجولة الثالثة من المباحثات ستعقد في مسقط، يوم 26 أبريل/نيسان، بعد جولتين سابقتين في كل من مسقط وروما. وتهدف هذه المحادثات إلى إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018 في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.