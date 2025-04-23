https://sarabic.ae/20250423/وزير-الخارجية-الصيني-يعرب-عن-دعمه-لحوار-إيران-مع-الدول-الأخرى-1099828157.html

وزير الخارجية الصيني يعرب عن دعمه لحوار إيران مع الدول الأخرى

وزير الخارجية الصيني يعرب عن دعمه لحوار إيران مع الدول الأخرى

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن الصين تدعم إيران في إجراء حوار مع جميع الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. 23.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-23T15:21+0000

2025-04-23T15:21+0000

2025-04-23T15:21+0000

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وقال وانغ يي: "الصين ملتزمة دائما بالتسوية السياسية والدبلوماسية للقضية النووية الإيرانية، وهي ضد اللجوء إلى استخدام القوة والعقوبات الأحادية الجانب غير القانونية في أي فرصة".وأضاف وانغ أن "الصين تدعم إيران في الدخول في حوار مع جميع الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة، لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة من خلال التشاور والتفاوض، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في دعم نظام منع الانتشار النووي الدولي وتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين".وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن إيران تقدر الدور المهم والإيجابي الذي تلعبه الصين في تعزيز الحل السياسي والدبلوماسي للقضية النووية الإيرانية، وأعرب عن استعدادها للحفاظ على التواصل والتنسيق الوثيق مع الصين بشأن هذه القضية.وقال عراقجي للصحفيين لدى وصوله إلى الصين، إن الأمريكيين يتفاوضون وفق التفاعل البناء ويتجنبون المطالب غير الواقعية وغير القابلة للتنفيذ.وكان وزير الخارجية الإيراني توجه إلى بكين، حيث يبحث مع مسؤولين صينيين المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن، إلى جانب العلاقات المشتركة، بحسب ما أعلنته الخارجية الإيرانية.يُذكر أن الجولة الثالثة من المباحثات ستعقد في مسقط، يوم 26 أبريل/نيسان، بعد جولتين سابقتين في كل من مسقط وروما. وتهدف هذه المحادثات إلى إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018 في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعرب عن تفاؤله حيال المفاوضات الأمريكية الإيرانيةخبير سياسي: المفاوضات بين طهران وواشنطن تقترب من اتفاق يجنبهما المواجهة العسكرية

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