https://sarabic.ae/20250423/وزير-الخارجية-الصيني-يعرب-عن-دعمه-لحوار-إيران-مع-الدول-الأخرى-1099828157.html
وزير الخارجية الصيني يعرب عن دعمه لحوار إيران مع الدول الأخرى
وزير الخارجية الصيني يعرب عن دعمه لحوار إيران مع الدول الأخرى
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن الصين تدعم إيران في إجراء حوار مع جميع الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T15:21+0000
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وقال وانغ يي: "الصين ملتزمة دائما بالتسوية السياسية والدبلوماسية للقضية النووية الإيرانية، وهي ضد اللجوء إلى استخدام القوة والعقوبات الأحادية الجانب غير القانونية في أي فرصة".وأضاف وانغ أن "الصين تدعم إيران في الدخول في حوار مع جميع الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة، لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة من خلال التشاور والتفاوض، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في دعم نظام منع الانتشار النووي الدولي وتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين".وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن إيران تقدر الدور المهم والإيجابي الذي تلعبه الصين في تعزيز الحل السياسي والدبلوماسي للقضية النووية الإيرانية، وأعرب عن استعدادها للحفاظ على التواصل والتنسيق الوثيق مع الصين بشأن هذه القضية.وقال عراقجي للصحفيين لدى وصوله إلى الصين، إن الأمريكيين يتفاوضون وفق التفاعل البناء ويتجنبون المطالب غير الواقعية وغير القابلة للتنفيذ.وكان وزير الخارجية الإيراني توجه إلى بكين، حيث يبحث مع مسؤولين صينيين المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن، إلى جانب العلاقات المشتركة، بحسب ما أعلنته الخارجية الإيرانية.يُذكر أن الجولة الثالثة من المباحثات ستعقد في مسقط، يوم 26 أبريل/نيسان، بعد جولتين سابقتين في كل من مسقط وروما. وتهدف هذه المحادثات إلى إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018 في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعرب عن تفاؤله حيال المفاوضات الأمريكية الإيرانيةخبير سياسي: المفاوضات بين طهران وواشنطن تقترب من اتفاق يجنبهما المواجهة العسكرية
https://sarabic.ae/20250423/عراقجي-المحادثات-النووية-تسير-في-الاتجاه-الصحيح-ولكن-الحكم-لا-يزال-مبكرا-1099811814.html
https://sarabic.ae/20250421/ترامب-يعلق-على-ثاني-جولات-المباحثات-النووية-مع-إيران-1099771263.html
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إيران, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الخارجية الصيني يعرب عن دعمه لحوار إيران مع الدول الأخرى
أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن الصين تدعم إيران في إجراء حوار مع جميع الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال وانغ يي: "الصين ملتزمة دائما بالتسوية السياسية والدبلوماسية للقضية النووية الإيرانية، وهي ضد اللجوء إلى استخدام القوة والعقوبات الأحادية الجانب غير القانونية في أي فرصة".
وأشار إلى أن الصين تقدر عاليا التزام إيران بعدم تطوير الأسلحة النووية وتحترم حقها في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.
وأضاف وانغ أن "الصين تدعم إيران في الدخول في حوار مع جميع الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة، لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة من خلال التشاور والتفاوض، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في دعم نظام منع الانتشار النووي الدولي وتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين".
وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن إيران تقدر الدور المهم والإيجابي الذي تلعبه الصين في تعزيز الحل السياسي والدبلوماسي للقضية النووية الإيرانية، وأعرب عن استعدادها للحفاظ على التواصل والتنسيق الوثيق مع الصين بشأن هذه القضية.
وفي وقت سابق من اليوم، صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة تسير في "الاتجاه الصحيح"، لكنه أشار إلى أنه من المبكر الحكم على نتائجها النهائية.
وقال عراقجي للصحفيين لدى وصوله إلى الصين، إن الأمريكيين يتفاوضون وفق التفاعل البناء ويتجنبون المطالب غير الواقعية وغير القابلة للتنفيذ.
وكان وزير الخارجية الإيراني توجه إلى بكين، حيث يبحث مع مسؤولين صينيين المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن، إلى جانب العلاقات المشتركة، بحسب ما أعلنته الخارجية الإيرانية.
وقد تم تأجيل الاجتماع الفني بين الوفدين الإيراني والأمريكي، الذي كان مقرراً، يوم الأربعاء، إلى السبت المقبل، بناءً على اقتراح عماني وموافقة الطرفين.
يُذكر أن الجولة الثالثة من المباحثات ستعقد في مسقط، يوم 26 أبريل/نيسان، بعد جولتين سابقتين في كل من مسقط وروما. وتهدف هذه المحادثات إلى إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018 في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.