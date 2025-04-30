https://sarabic.ae/20250430/واشنطن-تفرض-عقوبات-على-7-كيانات-وسفينتين-بزعم-تورطهم-في-تجارة-النفط-الإيرانية-1100051731.html
واشنطن تفرض عقوبات على 7 كيانات وسفينتين بزعم تورطهم في "تجارة النفط الإيرانية"
واشنطن تفرض عقوبات على 7 كيانات وسفينتين بزعم تورطهم في "تجارة النفط الإيرانية"
سبوتنيك عربي
أعلن ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على 7 كيانات وسفينتين بزعم تورطهم في تجارة النفط الإيرانية. 30.04.2025, سبوتنيك عربي
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ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، بيانا أكدت من خلاله أن بلادها فرضت عقوبات على 7 شركات تعمل في تجارة المنتجات النفطية والبتروكيماوية الإيرانية.وأوضحت الوزارة الأمريكية أنه "تم تصنيف سفينتين على أنهما ممتلكات محظورة، في وقت يأتي ذلك في إطار حملة ضغط موسعة يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تهدف إلى القضاء على صادرات إيران غير المشروعة من النفط والبتروكيماويات، بما في ذلك الصادرات إلى الصين".وأفاد بيان وزارة الخارجية الأمريكية بأن "هذه الشركات قامت بأنشطة غير مشروعة ومزعزعة للاستقرار، على أن ترسل المنتجات الإيرانية إلى دول ثالثة، وتمكّن إيران من التهرب من العقوبات ومواصلة توليد الإيرادات".وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أكدت في 22 من أبريل/ نيسان الجاري، أن "واشنطن أصدرت عقوبات جديدة على قطب الغاز الطبيعي الإيراني، سيد أسد الله إمام جمعة، وشبكته التجارية"، وذلك مع استمرار المحادثات مع طهران بشأن برنامجها النووي.وقالت الوزارة، في بيان، إن "الشبكة التجارية لإمام جمعة، تتحمل مسؤولية شحن كميات من الغاز المسال والنفط الخام من إيران إلى الأسواق الخارجية بمئات الملايين من الدولارات".فيما جاءت العقوبات الأمريكية الجديدة بعد يومين من انعقاد الجولة الثالثة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية في مسقط، والتي استمرت 6 ساعات بمشاركة الفرق الفنية من الجانبين.وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل الجاري، في العاصمة العمانية مسقط، واستضافت السفارة العمانية في روما، جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الجاري، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 من الشهر ذاته.
https://sarabic.ae/20250421/إيران-مطلبنا-الأساسي-من-المفاوضات-غير-المباشرة-مع-أمريكا-هو-رفع-العقوبات-1099740048.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
واشنطن تفرض عقوبات على 7 كيانات وسفينتين بزعم تورطهم في "تجارة النفط الإيرانية"
أعلن ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على 7 كيانات وسفينتين بزعم تورطهم في تجارة النفط الإيرانية.
ونشرت وزارة
الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، بيانا أكدت من خلاله أن بلادها فرضت عقوبات على 7 شركات تعمل في تجارة المنتجات النفطية والبتروكيماوية الإيرانية.
وأوضحت الوزارة الأمريكية أنه "تم تصنيف سفينتين على أنهما ممتلكات محظورة، في وقت يأتي ذلك في إطار حملة ضغط موسعة يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تهدف إلى القضاء على صادرات إيران
غير المشروعة من النفط والبتروكيماويات، بما في ذلك الصادرات إلى الصين".
وأفاد بيان وزارة الخارجية الأمريكية بأن "هذه الشركات قامت بأنشطة غير مشروعة ومزعزعة للاستقرار، على أن ترسل المنتجات الإيرانية إلى دول ثالثة، وتمكّن إيران من التهرب من العقوبات ومواصلة توليد الإيرادات".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أكدت في 22 من أبريل/ نيسان الجاري، أن "واشنطن أصدرت عقوبات جديدة على قطب الغاز الطبيعي الإيراني، سيد أسد الله إمام جمعة، وشبكته التجارية"، وذلك مع استمرار المحادثات مع طهران بشأن برنامجها النووي.
وقالت الوزارة، في بيان، إن "الشبكة التجارية لإمام جمعة، تتحمل مسؤولية شحن كميات من الغاز المسال والنفط الخام من إيران إلى الأسواق الخارجية بمئات الملايين من الدولارات".
فيما جاءت العقوبات الأمريكية الجديدة بعد يومين من انعقاد الجولة الثالثة من المفاوضات
الإيرانية الأمريكية في مسقط، والتي استمرت 6 ساعات بمشاركة الفرق الفنية من الجانبين.
وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل الجاري، في العاصمة العمانية مسقط،
واستضافت السفارة العمانية في روما، جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الجاري، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 من الشهر ذاته.