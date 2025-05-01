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https://sarabic.ae/20250501/ترامب-يهدد-بفرض-عقوبات-ثانوية-على-أي-دولة-تشتري-النفط-الإيراني-1100098332.html
ترامب يهدد بفرض "عقوبات ثانوية" على أي دولة تشتري النفط الإيراني
ترامب يهدد بفرض "عقوبات ثانوية" على أي دولة تشتري النفط الإيراني
سبوتنيك عربي
هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض "عقوبات ثانوية" على أي دولة تشتري النفط أو البتروكيماويات من إيران. 01.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-01T22:05+0000
2025-05-01T22:05+0000
ترامب
إيران
أخبار إيران
تصدير النفط الإيراني
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القاهرة – سبوتنيك. وكتب ترامب على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، الخميس، "يجب أن تتوقف جميع مشتريات النفط الإيراني أو المنتجات البتروكيماوية الآن!".وأضاف: "أي دولة أو شخص يشتري أي كمية من النفط أو البتروكيماويات من إيران سيخضع بشكل فوري لعقوبات ثانوية. ولن يسمح لهم بالتعامل التجاري مع الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال".وجاءت تهديدات ترامب تزامنًا مع الإعلان عن تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات الإيرانية الأمريكية حول البرنامج النووي الإيراني "لأسباب لوجيستية"، والتي كان مقررًا لها يوم السبت الموافق الثالث من مايو/أيار الجاري.ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.واستضافت العاصمة العمانية مسقط، في 12 أبريل/نيسان الماضي، جولة المحادثات الأولى غير المباشرة بين وفد إيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، وآخر أمريكي برئاسة مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، بوساطة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.كما استضافت العاصمة الإيطالية روما، في وقت سابق من الشهر الماضي، الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بحضور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وبتنسيق وتسهيل من وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، والتي اختتمت بالتفاهم على عقد جولة جديدة من المفاوضات السبت المقبل في عمان.وحذرت إيران من تأثير التهديدات العسكرية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى ردود فعل مثل إخراج مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونقل اليورانيوم المخصب إلى أماكن آمنة.وكان ترامب قد هدد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توقف برنامجها النووي، وأكد دور إسرائيل في ذلك.يذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي ينص على تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.وانسحبت الولايات المتحدة، خلال ولاية ترامب السابقة، من الاتفاق النووي في مايو/أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران.وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.
https://sarabic.ae/20250501/إيران-تصدر-بيانا-ىشديد-اللهجة-بشأن-العقوبات-الأمريكية-الجديدة-على-كيانات-تابعة-لها-1100072138.html
https://sarabic.ae/20250426/انطلاق-الجولة-الثالثة-من-المفاوضات-بين-طهران-وواشنطن-في-مسقط-1099909431.html
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ترامب, إيران, أخبار إيران, تصدير النفط الإيراني
ترامب, إيران, أخبار إيران, تصدير النفط الإيراني

ترامب يهدد بفرض "عقوبات ثانوية" على أي دولة تشتري النفط الإيراني

22:05 GMT 01.05.2025
© AP Photoالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
© AP Photo
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هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض "عقوبات ثانوية" على أي دولة تشتري النفط أو البتروكيماويات من إيران.
القاهرة – سبوتنيك. وكتب ترامب على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، الخميس، "يجب أن تتوقف جميع مشتريات النفط الإيراني أو المنتجات البتروكيماوية الآن!".
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
إيران تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن العقوبات الأمريكية الجديدة على كيانات تابعة لها
11:01 GMT
وأضاف: "أي دولة أو شخص يشتري أي كمية من النفط أو البتروكيماويات من إيران سيخضع بشكل فوري لعقوبات ثانوية. ولن يسمح لهم بالتعامل التجاري مع الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال".
وجاءت تهديدات ترامب تزامنًا مع الإعلان عن تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات الإيرانية الأمريكية حول البرنامج النووي الإيراني "لأسباب لوجيستية"، والتي كان مقررًا لها يوم السبت الموافق الثالث من مايو/أيار الجاري.
ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
واستضافت العاصمة العمانية مسقط، في 12 أبريل/نيسان الماضي، جولة المحادثات الأولى غير المباشرة بين وفد إيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، وآخر أمريكي برئاسة مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، بوساطة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.
كما استضافت العاصمة الإيطالية روما، في وقت سابق من الشهر الماضي، الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بحضور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وبتنسيق وتسهيل من وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، والتي اختتمت بالتفاهم على عقد جولة جديدة من المفاوضات السبت المقبل في عمان.
مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات بين طهران وواشنطن في مسقط
26 أبريل, 09:33 GMT
وحذرت إيران من تأثير التهديدات العسكرية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى ردود فعل مثل إخراج مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونقل اليورانيوم المخصب إلى أماكن آمنة.
وكان ترامب قد هدد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توقف برنامجها النووي، وأكد دور إسرائيل في ذلك.
يذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي ينص على تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.
وانسحبت الولايات المتحدة، خلال ولاية ترامب السابقة، من الاتفاق النووي في مايو/أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران.
وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.
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