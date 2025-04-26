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انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات بين طهران وواشنطن في مسقط
انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات بين طهران وواشنطن في مسقط
سبوتنيك عربي
انطلقت اليوم السبت، أعمال الجولة الثالثة من المفاوضات بين طهران واشنطن بشأن برنامج إيران النووي، في العاصمة العمانية مسقط. 26.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-26T09:33+0000
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2025-04-26T09:43+0000
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وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية،أول أمس الخميس، مشاركة المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، في المفاوضات.وأوضحت أن مايكل أنتون، مدير تخطيط السياسة في الوزارة، يقود المفاوضات الفنية، التي تجري بالتوازي.وبعد الجولة الثانية من المفاوضات في العاصمة الإيطالية روما، نهاية الأسبوع الماضي، وافق الجانبان على مواصلة المفاوضات.وبموجب الاتفاق النووي التاريخي الذي تم التفاوض عليه في عهد إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، عام 2015، تم السماح لإيران بحد أقصى من مستوى التخصيب يبلغ 3.67 % ومخزون يصل إلى 300 كيلوغرام من اليورانيوم.وبعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ولايته الأولى، انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق في عام 2018، تخلت طهران عن التزاماتها بموجب الاتفاق، وقامت بزيادة التخصيب إلى 60% وأصبح لديها مخزونات من اليورانيوم تتجاوز 8 آلاف كيلوغرام.قبل الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة.. إيران تبدي حذرا من نوايا واشنطن
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات بين طهران وواشنطن في مسقط
09:33 GMT 26.04.2025 (تم التحديث: 09:43 GMT 26.04.2025)
انطلقت اليوم السبت، أعمال الجولة الثالثة من المفاوضات بين طهران واشنطن بشأن برنامج إيران النووي، في العاصمة العمانية مسقط.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية،أول أمس الخميس، مشاركة المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، في المفاوضات.
وأوضحت أن مايكل أنتون، مدير تخطيط السياسة في الوزارة، يقود المفاوضات الفنية، التي تجري بالتوازي.
ومن المقرر أن يلتقي أنتون، بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في العاصمة العمانية مسقط.
وبعد الجولة الثانية من المفاوضات في العاصمة الإيطالية روما، نهاية الأسبوع الماضي، وافق الجانبان على مواصلة المفاوضات.
ومن المتوقع أن يكون التركيز الأساسي خلال المفاوضات على قضية تخصيب اليورانيوم في إيران.
وبموجب الاتفاق النووي التاريخي الذي تم التفاوض عليه في عهد إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، عام 2015، تم السماح لإيران بحد أقصى من مستوى التخصيب يبلغ 3.67 % ومخزون يصل إلى 300 كيلوغرام من اليورانيوم.
وبعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ولايته الأولى، انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق في عام 2018، تخلت طهران عن التزاماتها بموجب الاتفاق، وقامت بزيادة التخصيب إلى 60% وأصبح لديها مخزونات من اليورانيوم تتجاوز 8 آلاف كيلوغرام.