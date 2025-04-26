https://sarabic.ae/20250426/انطلاق-الجولة-الثالثة-من-المفاوضات-بين-طهران-وواشنطن-في-مسقط-1099909431.html

انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات بين طهران وواشنطن في مسقط

انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات بين طهران وواشنطن في مسقط

سبوتنيك عربي

انطلقت اليوم السبت، أعمال الجولة الثالثة من المفاوضات بين طهران واشنطن بشأن برنامج إيران النووي، في العاصمة العمانية مسقط. 26.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-26T09:33+0000

2025-04-26T09:33+0000

2025-04-26T09:43+0000

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وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية،أول أمس الخميس، مشاركة المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، في المفاوضات.وأوضحت أن مايكل أنتون، مدير تخطيط السياسة في الوزارة، يقود المفاوضات الفنية، التي تجري بالتوازي.وبعد الجولة الثانية من المفاوضات في العاصمة الإيطالية روما، نهاية الأسبوع الماضي، وافق الجانبان على مواصلة المفاوضات.وبموجب الاتفاق النووي التاريخي الذي تم التفاوض عليه في عهد إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، عام 2015، تم السماح لإيران بحد أقصى من مستوى التخصيب يبلغ 3.67 % ومخزون يصل إلى 300 كيلوغرام من اليورانيوم.وبعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ولايته الأولى، انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق في عام 2018، تخلت طهران عن التزاماتها بموجب الاتفاق، وقامت بزيادة التخصيب إلى 60% وأصبح لديها مخزونات من اليورانيوم تتجاوز 8 آلاف كيلوغرام.قبل الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة.. إيران تبدي حذرا من نوايا واشنطن

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