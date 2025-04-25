https://sarabic.ae/20250425/ترامب-نتنياهو-لن-يجرني-إلى-حرب-قد-يخوضها-مع-إيران-1099892459.html
ترامب: نتنياهو لن يجرني إلى حرب قد يخوضها مع إيران
ترامب: نتنياهو لن يجرني إلى حرب قد يخوضها مع إيران
سبوتنيك عربي
أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحوار صحفي بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصبه، سلّط فيه الضوء على الموقف الأمريكي من الملف النووي الإيراني. 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T13:47+0000
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ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب، قوله إنه "لن ينجر إلى حرب مع إيران بسبب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، قائلاً: "نتنياهو لن يجرني إلى حرب قد يخوضها مع إيران".كما نفى الرئيس الأمريكي، تقارير عن منع إسرائيل من مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، مشيرًا إلى أنه "لم يجعل الأمر مريحا لهم".ولم يستبعد ترامب خيار الضربة العسكرية ضد إيران، قائلا: "إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران، فسأنضم إلى إسرائيل في هجومها وسأكون في مقدمته"، وأضاف: "من المحتمل أن نضطر لشن هجوم لضمان عدم امتلاك طهران سلاحًا نوويًا".وفي رد على تقارير عن منع إسرائيل من ضرب إيران، أوضح ترامب: "هذا غير صحيح.. لم أمنعهم، لكنني لم أهيئهم للهجوم لأنني أؤمن بإمكانية التوصل لاتفاق سلمي"، وأضاف: "كنت سأترك لهم الخيار في النهاية، لكنني فضلت الدبلوماسية على القنابل".وفي سياق متصل، صرح ترامب، بأنه يعتقد أن السعودية ستنضم إلى "اتفاقيات أبراهام"، وهي اتفاقيات لتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية، عملية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية عام 2020، عندما وُقّعت اتفاقيات "أبراهام" مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان. إلا أن السودان لم يُبدِ دعمًا شفهيًا للاتفاقيات إلا عام 2021، حيث حالت الخلافات الداخلية بين الحكومة والجيش دون التعاون الكامل.
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العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
ترامب: نتنياهو لن يجرني إلى حرب قد يخوضها مع إيران
أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحوار صحفي بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصبه، سلّط فيه الضوء على الموقف الأمريكي من الملف النووي الإيراني.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب، قوله إنه "لن ينجر إلى حرب مع إيران بسبب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، قائلاً: "نتنياهو لن يجرني إلى حرب قد يخوضها مع إيران".
كما نفى الرئيس الأمريكي
، تقارير عن منع إسرائيل من مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، مشيرًا إلى أنه "لم يجعل الأمر مريحا لهم".
ولم يستبعد ترامب خيار الضربة العسكرية ضد إيران، قائلا: "إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران، فسأنضم إلى إسرائيل في هجومها وسأكون في مقدمته"، وأضاف: "من المحتمل أن نضطر لشن هجوم لضمان عدم امتلاك طهران سلاحًا نوويًا".
وعبّر الرئيس الأمريكي عن انفتاحه على لقاء المرشد الإيراني أو الرئيس الإيراني، معربًا عن تفاؤله بإمكانية التوصل لاتفاق نووي مع طهران، قائلًا: "أعتقد أننا نستطيع التوصل إلى اتفاق مع إيران دون شن هجوم عليها، وآمل ذلك".
وفي رد على تقارير عن منع إسرائيل من ضرب إيران، أوضح ترامب: "هذا غير صحيح.. لم أمنعهم، لكنني لم أهيئهم للهجوم لأنني أؤمن بإمكانية التوصل لاتفاق سلمي"، وأضاف: "كنت سأترك لهم الخيار في النهاية، لكنني فضلت الدبلوماسية على القنابل".
وفي سياق متصل، صرح ترامب، بأنه يعتقد أن السعودية ستنضم إلى "اتفاقيات أبراهام"، وهي اتفاقيات لتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.
وأوضح ترامب: "كانت لدينا 4 دول (في اتفاقيات أبراهام) وكان كل شيء جاهزًا. كنا مستعدين لإبرامها، والآن سنبدأ من جديد، ولقد حققت اتفاقيات أبراهام نجاحًا باهرًا... أعتقد أن السعودية ستنضم إلى الاتفاقيات".
وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية، عملية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية عام 2020، عندما وُقّعت اتفاقيات "أبراهام" مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان. إلا أن السودان لم يُبدِ دعمًا شفهيًا للاتفاقيات إلا عام 2021، حيث حالت الخلافات الداخلية بين الحكومة والجيش دون التعاون الكامل.