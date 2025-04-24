https://sarabic.ae/20250424/ترامب-الصين-والولايات-المتحدة-تتواصلان-يوميا-بشأن-القضايا-التجارية-1099838370.html
ترامب: الصين والولايات المتحدة تتواصلان يوميا بشأن القضايا التجارية
ترامب: الصين والولايات المتحدة تتواصلان يوميا بشأن القضايا التجارية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن وبكين على اتصال يومي بشأن القضايا التجارية. 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T04:20+0000
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وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين ردا على سؤال في هذا الشأن: "بشكل يومي"، مشيرا إلى أن بلاده ستتوصل إلى "اتفاق عادل مع الصين".وأعلنت الصين يوم الأربعاء، أن الباب "مفتوح على مصراعيه" لإجراء محادثات تجارية مع واشنطن بعد يوم من تلميح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية خفض "كبير" للرسوم الجمركية على بكين.وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة، أنه "من المرجح أن تنخفض الرسوم الجمركية على الصين إلى ما بين 50% و65% تقريبا".وتصاعدت التوترات التجارية بين البلدين في العالم بعد أن عزز ترامب الرسوم الجمركية على الواردات من الصين هذا العام، وفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 145% على العديد من المنتجات بسبب ممارسات اعتبرتها واشنطن غير عادلة، وقضايا أخرى.وقدّرت منظمة التجارة العالمية أن حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين قد ينخفض بنسبة 80 في المئة، بفعل تبادل فرض الرسوم الجمركية بين البلدين.البيت الأبيض يحدد شروطه لخفض الرسوم الجمركية على الصين"لا صفقات على حسابنا"... الصين ترد على تقارير "العزلة الاقتصادية" الأمريكية
https://sarabic.ae/20250423/الرئيس-الصيني-الرسوم-الجمركية-تضر-بالتجارة-الدولية-1099812123.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب: الصين والولايات المتحدة تتواصلان يوميا بشأن القضايا التجارية
04:20 GMT 24.04.2025 (تم التحديث: 05:08 GMT 24.04.2025)
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن وبكين على اتصال يومي بشأن القضايا التجارية.
وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين ردا على سؤال في هذا الشأن: "بشكل يومي"، مشيرا إلى أن بلاده ستتوصل إلى "اتفاق عادل مع الصين".
ووفقا لترامب فإن سرعة خفض الرسوم الجمركية "تعتمد عليهم"، في إشارة إلى بكين، رغم تأكيده على أنه يتفق "بشكل جيد للغاية" مع الرئيس الصيني ويأمل أن يتمكنا من التوصل إلى اتفاق.
وأعلنت الصين يوم الأربعاء، أن الباب "مفتوح على مصراعيه" لإجراء محادثات تجارية مع واشنطن بعد يوم من تلميح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية خفض "كبير" للرسوم الجمركية على بكين.
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الصين بحاجة إلى إبرام اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن واشنطن "متفائلة" بحدوث ذلك.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة، أنه "من المرجح أن تنخفض الرسوم الجمركية على الصين إلى ما بين 50% و65% تقريبا".
وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ، في حديث نقلته وكالة "شينخوا" يوم الأربعاء، إن حروب الرسوم الجمركية تؤدي إلى تقويض المنظومة التجارية المتعددة الأطراف والنظام الاقتصادي العالمي.
وتصاعدت التوترات التجارية بين البلدين في العالم بعد أن عزز ترامب الرسوم الجمركية على الواردات من الصين هذا العام، وفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 145% على العديد من المنتجات بسبب ممارسات اعتبرتها واشنطن غير عادلة، وقضايا أخرى.
وردت بكين بدورها بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 125% على السلع الأمريكية.
وقدّرت منظمة التجارة العالمية أن حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين قد ينخفض بنسبة 80 في المئة، بفعل تبادل فرض الرسوم الجمركية بين البلدين.