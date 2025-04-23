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الرئيس الصيني: الرسوم الجمركية تضر بالتجارة الدولية
الرئيس الصيني: الرسوم الجمركية تضر بالتجارة الدولية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، أن "الرسوم الجمركية تضرّ بنظام التجارة العالمي المتعدد الأطراف". 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T06:56+0000
2025-04-23T06:56+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
أذربيجان
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وقال شي جين بينغ، لدى استقباله نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في بكين، إن "الرسوم الجمركية والحروب التجارية تقوّض الحقوق المشروعة ومصالح جميع البلدان وتضر بنظام التجارة المتعدد الأطراف، وتؤثر على النظام الاقتصادي العالمي"، حسب وكالة "شينخوا".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الثاني من أبريل/ نيسان الجاري، فرض رسوم جمركية متبادلة على الواردات من دول أخرى، بحد أدنى للضريبة يبلغ عشرة في المائة.وقال ترامب إن ذلك سيكون بمثابة "إعلان استقلال اقتصادي" للولايات المتحدة وسيساعد في استخدام "تريليونات وتريليونات الدولارات" لسداد الدين الوطني.وفي 9 أبريل/ نيسان الجاري، أعلن ترامب تعليق الرسوم الجمركية المقرر فرضها على أكثر من 75 دولة لمدة 90 يومًا، لإتاحة الفرصة للتفاوض مع هذه الدول بشأن اختلال موازين التجارة بينها وبين الولايات المتحدة، ولم تكن الصين بين هذه الدول.وقدّرت منظمة التجارة العالمية أن حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين قد ينخفض بنسبة 80 بالمئة، بفعل تبادل فرض الرسوم الجمركية بين البلدين.وفيما يتعلق بالصين، أضيفت الرسوم الجمركية الجديدة إلى تلك السارية بالفعل، ووصلت في البداية إلى 54 بالمئة، وردًا على ذلك، فرض مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية رسومًا جمركية إضافية بنسبة 34% على جميع السلع الأمريكية، وبعد ذلك قام الجانبان برفع التعريفات عدة مرات أخرى، حتى وصلت الرهانات الأمريكية إلى 145%، بينما وصلت التعريفات الصينية إلى 125%.وأكدت وزارة التجارة الصينية، أن بكين تؤكد على أهمية حل الخلافات الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة عن طريق الحوار، مشيرةً إلى أنها تعارض بشدة توصل أي طرف إلى اتفاق مع واشنطن بشأن الرسوم على حساب الصين.
https://sarabic.ae/20250421/لا-صفقات-على-حسابنا-الصين-ترد-على-تقارير-العزلة-الاقتصادية-الأمريكية-1099739445.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أذربيجان, أخبار العالم الآن, العالم
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أذربيجان, أخبار العالم الآن, العالم

الرئيس الصيني: الرسوم الجمركية تضر بالتجارة الدولية

06:56 GMT 23.04.2025
© Photo / Sergey Bobylev/Photo host agency brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الصيني شي جين بينغ خلال مأدبة غداء غير رسمية لرؤساء وفود دول البريكس كجزء من قمة بريكس السادسة عشرة في قازان
الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال مأدبة غداء غير رسمية لرؤساء وفود دول البريكس كجزء من قمة بريكس السادسة عشرة في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
© Photo / Sergey Bobylev/Photo host agency brics-russia2024.ru
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أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، أن "الرسوم الجمركية تضرّ بنظام التجارة العالمي المتعدد الأطراف".
وقال شي جين بينغ، لدى استقباله نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في بكين، إن "الرسوم الجمركية والحروب التجارية تقوّض الحقوق المشروعة ومصالح جميع البلدان وتضر بنظام التجارة المتعدد الأطراف، وتؤثر على النظام الاقتصادي العالمي"، حسب وكالة "شينخوا".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الثاني من أبريل/ نيسان الجاري، فرض رسوم جمركية متبادلة على الواردات من دول أخرى، بحد أدنى للضريبة يبلغ عشرة في المائة.
الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
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21 أبريل, 07:23 GMT
وقال ترامب إن ذلك سيكون بمثابة "إعلان استقلال اقتصادي" للولايات المتحدة وسيساعد في استخدام "تريليونات وتريليونات الدولارات" لسداد الدين الوطني.
وفي 9 أبريل/ نيسان الجاري، أعلن ترامب تعليق الرسوم الجمركية المقرر فرضها على أكثر من 75 دولة لمدة 90 يومًا، لإتاحة الفرصة للتفاوض مع هذه الدول بشأن اختلال موازين التجارة بينها وبين الولايات المتحدة، ولم تكن الصين بين هذه الدول.
وقدّرت منظمة التجارة العالمية أن حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين قد ينخفض بنسبة 80 بالمئة، بفعل تبادل فرض الرسوم الجمركية بين البلدين.
وفيما يتعلق بالصين، أضيفت الرسوم الجمركية الجديدة إلى تلك السارية بالفعل، ووصلت في البداية إلى 54 بالمئة، وردًا على ذلك، فرض مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية رسومًا جمركية إضافية بنسبة 34% على جميع السلع الأمريكية، وبعد ذلك قام الجانبان برفع التعريفات عدة مرات أخرى، حتى وصلت الرهانات الأمريكية إلى 145%، بينما وصلت التعريفات الصينية إلى 125%.
وأكدت وزارة التجارة الصينية، أن بكين تؤكد على أهمية حل الخلافات الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة عن طريق الحوار، مشيرةً إلى أنها تعارض بشدة توصل أي طرف إلى اتفاق مع واشنطن بشأن الرسوم على حساب الصين.
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