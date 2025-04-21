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https://sarabic.ae/20250421/لا-صفقات-على-حسابنا-الصين-ترد-على-تقارير-العزلة-الاقتصادية-الأمريكية-1099739445.html
"لا صفقات على حسابنا"... الصين ترد على تقارير "العزلة الاقتصادية" الأمريكية
"لا صفقات على حسابنا"... الصين ترد على تقارير "العزلة الاقتصادية" الأمريكية
سبوتنيك عربي
قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الإثنين، ردا على تقارير عن خطط أمريكية لتحقيق عزلة اقتصادية لبكين، إن الصين لا تقبل أي صفقات بين دول أخرى تتم على حساب... 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T07:23+0000
2025-04-21T07:23+0000
الصين
اقتصاد
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وأضافت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني: "تجدر الإشارة بشكل خاص إلى أن الصين تعارض بشدة أي اتفاق يُعقد على حساب مصالحها، وفي حال حدوث ذلك، فلن تقبله الصين وستتخذ إجراءات مضادة بنفس القوة، الصين لديها العزم والقدرة على الدفاع عن مصالحها".ودعت بكين جميع الأطراف إلى الوقوف إلى جانب العدالة، الجانب الصحيح من التاريخ، ودعم قواعد التجارة والاقتصاد الدولية ونظام التجارة المتعدد الأطراف بشأن قضية "التعريفات الجمركية المتبادلة".وجاء في البيان أن "الصين تحترم رغبة جميع الأطراف في حل الخلافات التجارية والاقتصادية مع الولايات المتحدة من خلال المشاورات المتساوية".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الثاني من أبريل/نيسان، فرض رسوم جمركية متبادلة على الواردات من دول أخرى، بحد أدنى للضريبة يبلغ عشرة في المائة.وفيما يتعلق بالصين، أضيفت الرسوم الجمركية الجديدة إلى تلك السارية بالفعل، ووصلت في البداية إلى 54 بالمئة، وردًا على ذلك، فرض مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية رسومًا جمركية إضافية بنسبة 34% على جميع السلع الأمريكية، وبعد ذلك قام الجانبان برفع التعريفات عدة مرات أخرى، حتى وصلت الرهانات الأمريكية إلى 145%، بينما وصلت التعريفات الصينية إلى 125%.وقالت بكين إنها لن تقبل أبدا الضغوط والترهيب من جانب الولايات المتحدة، وتعهدت باتخاذ إجراءات حاسمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة.ترامب يقول إن دولا أخرى تطلب تخفيض الرسوم الجمركيةواشنطن تهدد الصين برفع الرسوم الجمركية إلى 245%
https://sarabic.ae/20250421/الصين-تؤكد-على-أهمية-حل-الخلافات-الاقتصادية-والتجارية-مع-الولايات-المتحدة-عن-طريق-الحوار-1099738541.html
https://sarabic.ae/20250420/لعبة-الانتقام-ما-مصير-الحرب-التجارية-بين-الصين-وأمريكا-1099732340.html
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الصين, اقتصاد
الصين, اقتصاد

"لا صفقات على حسابنا"... الصين ترد على تقارير "العزلة الاقتصادية" الأمريكية

07:23 GMT 21.04.2025
© Fotolia / Boggyالصين
الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
© Fotolia / Boggy
تابعنا عبر
قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الإثنين، ردا على تقارير عن خطط أمريكية لتحقيق عزلة اقتصادية لبكين، إن الصين لا تقبل أي صفقات بين دول أخرى تتم على حساب مصالحها، وإذا حدث ذلك فإن بكين ستتخذ إجراءات مضادة مماثلة.
وأضافت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني: "تجدر الإشارة بشكل خاص إلى أن الصين تعارض بشدة أي اتفاق يُعقد على حساب مصالحها، وفي حال حدوث ذلك، فلن تقبله الصين وستتخذ إجراءات مضادة بنفس القوة، الصين لديها العزم والقدرة على الدفاع عن مصالحها".
ودعت بكين جميع الأطراف إلى الوقوف إلى جانب العدالة، الجانب الصحيح من التاريخ، ودعم قواعد التجارة والاقتصاد الدولية ونظام التجارة المتعدد الأطراف بشأن قضية "التعريفات الجمركية المتبادلة".
وجاء في البيان أن "الصين تحترم رغبة جميع الأطراف في حل الخلافات التجارية والاقتصادية مع الولايات المتحدة من خلال المشاورات المتساوية".
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وفي الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن المسؤولين الأمريكيين يخططون للتفاوض مع دول أخرى لحمل شركاء تجاريين على الالتزام بعزل الصين اقتصاديا مقابل خفض التعريفات الجمركية.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الثاني من أبريل/نيسان، فرض رسوم جمركية متبادلة على الواردات من دول أخرى، بحد أدنى للضريبة يبلغ عشرة في المائة.
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وفي الوقت نفسه، سوف تواجه كل دولة تقريبا معدلات أعلى، يتم حسابها على أساس العجز التجاري للولايات المتحدة مع دولة معينة، من أجل تحقيق التوازن.
وفيما يتعلق بالصين، أضيفت الرسوم الجمركية الجديدة إلى تلك السارية بالفعل، ووصلت في البداية إلى 54 بالمئة، وردًا على ذلك، فرض مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية رسومًا جمركية إضافية بنسبة 34% على جميع السلع الأمريكية، وبعد ذلك قام الجانبان برفع التعريفات عدة مرات أخرى، حتى وصلت الرهانات الأمريكية إلى 145%، بينما وصلت التعريفات الصينية إلى 125%.
وقالت بكين إنها لن تقبل أبدا الضغوط والترهيب من جانب الولايات المتحدة، وتعهدت باتخاذ إجراءات حاسمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة.
ترامب يقول إن دولا أخرى تطلب تخفيض الرسوم الجمركية
واشنطن تهدد الصين برفع الرسوم الجمركية إلى 245%
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