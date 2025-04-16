https://sarabic.ae/20250416/واشنطن-تهدد-الصين-برفع-الرسوم-الجمركية-إلى-245-1099590495.html
واشنطن تهدد الصين برفع الرسوم الجمركية إلى 245%
واشنطن تهدد الصين برفع الرسوم الجمركية إلى 245%
سبوتنيك عربي
ذكر البيت الأبيض، على موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن قد ترفع الرسوم الجمركية على المصدرين الصينيين إلى 245 في المئة. 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T08:56+0000
2025-04-16T08:56+0000
2025-04-16T08:56+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد
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وقال البيت الأبيض في بيان له: "نتيجة للإجراءات الانتقامية، تواجه الصين الآن رسوما جمركية على الواردات الأمريكية تصل إلى 245%".وأوضحت إدارة دونالد ترامب أن الرئيس الأمريكي أراد من خلال أفعاله تحقيق التوازن في تكافؤ الفرص وضمان الأمن القومي الأمريكي.وردًا على ذلك، فرض مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية رسومًا جمركية إضافية بنسبة 34% على جميع السلع الأمريكية. وبعد ذلك قام الجانبان برفع الرهانات عدة مرات أخرى، حتى وصلت الرهانات الأمريكية إلى 145%، بينما وصلت الرهانات الصينية إلى 125%.مسؤول صيني يحذر من تأثيرات الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي
https://sarabic.ae/20250414/ترامب-يعلن-عن-رسوم-جمركية-جديدة-على-الرقائق-الإلكترونية--1099518585.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
واشنطن تهدد الصين برفع الرسوم الجمركية إلى 245%
ذكر البيت الأبيض، على موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن قد ترفع الرسوم الجمركية على المصدرين الصينيين إلى 245 في المئة.
وقال البيت الأبيض
في بيان له: "نتيجة للإجراءات الانتقامية، تواجه الصين الآن رسوما جمركية على الواردات الأمريكية تصل إلى 245%".
وأوضحت إدارة دونالد ترامب أن الرئيس الأمريكي أراد من خلال أفعاله تحقيق التوازن في تكافؤ الفرص وضمان الأمن القومي الأمريكي.
وأعلن الرئيس الأمريكي عن فرض رسوم متبادلة على الواردات من دول أخرى في الثاني من أبريل/ نيسان، بحد الأدنى الأساسي هو عشرة في المئة.
وفي الوقت نفسه، سوف تواجه كل دولة تقريبا معدلات أعلى، يتم حسابها على أساس العجز التجاري للولايات المتحدة مع دولة معينة من أجل تحقيق التوازن.
وفيما يتعلق بالصين، أضيفت الرسوم الجمركية الجديدة إلى تلك السارية بالفعل، ووصلت في البداية إلى 54 في المئة.
وردًا على ذلك، فرض مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية رسومًا جمركية إضافية بنسبة 34% على جميع السلع الأمريكية. وبعد ذلك قام الجانبان برفع الرهانات عدة مرات أخرى، حتى وصلت الرهانات الأمريكية إلى 145%، بينما وصلت الرهانات الصينية إلى 125%.