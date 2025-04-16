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https://sarabic.ae/20250416/مسؤول-صيني-يحذر-من-تأثيرات-الرسوم-الجمركية-الأمريكية-على-الاقتصاد-العالمي-1099586197.html
مسؤول صيني يحذر من تأثيرات الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي
مسؤول صيني يحذر من تأثيرات الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي
سبوتنيك عربي
تواصل الصين هجومها على الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضتها على العديد من دول العالم، مؤكدة أنها تضع ضغوطا كبيرة على الاقتصاد العالمي. 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T06:47+0000
2025-04-16T06:47+0000
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دونالد ترامب
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جاء ذلك على لسان شنغ لاي يون، نائب رئيس المكتب الوطني للإحصاء في الصين، حسب ما ذكرته وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء.وتابع: "هذه الرسوم الجمركية تؤثر على الاقتصاد الصيني والتجارة الخارجية للصين، وهذا يجعلنا نحتاج لتعزيز أسس النمو والتعافي الاقتصادي".وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية رسوما جمركية على البضائع الصينية بنسبة وصلت إلى 145 في المئة، منذ تولي الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، وردت الصين بفرض رسوم مضادة محذرة من اندلاع حرب تجارية حاولت الدولتان تجنبها لعقود.ويأتي ذلك في الوقت الذي تمتلك فيه الدولتان وسائل ضغط متبادلة تتمثل في اعتماد واشنطن على بكين في الحصول على المعادن الأرضية النادرة والعديد من الإلكترونيات وأشباه الموصلات المهمة في الصناعات المدنية والعسكرية، بينما تعتمد الصين على الولايات المتحدة في الحصول على منتجات زراعية لهم أهمية حيوية للصينيين.
https://sarabic.ae/20250411/الرئيس-الصيني-لا-يوجد-منتصر-في-حرب-الرسوم-الجمركية-ومعارضة-العالم-تعني-عزل-نفسك-1099434665.html
https://sarabic.ae/20250409/ترامب-يعلن-زيادة-الرسوم-الجمركية-على-الصين-إلى-125-1099389186.html
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أخبار العالم الآن, اقتصاد, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, دونالد ترامب
أخبار العالم الآن, اقتصاد, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, دونالد ترامب

مسؤول صيني يحذر من تأثيرات الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي

06:47 GMT 16.04.2025
© Sputnik . Munzer Saidأمّت سفينة مساعدات من جمهورية الصين الشعبية ميناء اللاذقية، صباح اليوم، تحمل على متنها 225 وحدة سكنية مسبقة الصنع للمتضررين من الزلزال.
أمّت سفينة مساعدات من جمهورية الصين الشعبية ميناء اللاذقية، صباح اليوم، تحمل على متنها 225 وحدة سكنية مسبقة الصنع للمتضررين من الزلزال. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
© Sputnik . Munzer Said
تابعنا عبر
تواصل الصين هجومها على الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضتها على العديد من دول العالم، مؤكدة أنها تضع ضغوطا كبيرة على الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك على لسان شنغ لاي يون، نائب رئيس المكتب الوطني للإحصاء في الصين، حسب ما ذكرته وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء.
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وتابع: "هذه الرسوم الجمركية تؤثر على الاقتصاد الصيني والتجارة الخارجية للصين، وهذا يجعلنا نحتاج لتعزيز أسس النمو والتعافي الاقتصادي".
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية رسوما جمركية على البضائع الصينية بنسبة وصلت إلى 145 في المئة، منذ تولي الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، وردت الصين بفرض رسوم مضادة محذرة من اندلاع حرب تجارية حاولت الدولتان تجنبها لعقود.
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ويأتي ذلك في الوقت الذي تمتلك فيه الدولتان وسائل ضغط متبادلة تتمثل في اعتماد واشنطن على بكين في الحصول على المعادن الأرضية النادرة والعديد من الإلكترونيات وأشباه الموصلات المهمة في الصناعات المدنية والعسكرية، بينما تعتمد الصين على الولايات المتحدة في الحصول على منتجات زراعية لهم أهمية حيوية للصينيين.
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