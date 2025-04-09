https://sarabic.ae/20250409/الصين-تزيد-الرسوم-الجمركية-على-الواردات-الأمريكية-إلى-84-1099374106.html
الصين تزيد الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 84%
الصين تزيد الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 84%
سبوتنيك عربي
تعتزم الصين زيادة معدل التعريفات الجمركية الإضافية على جميع السلع المستوردة من الولايات المتحدة من 34% إلى 84%، اعتبارا من 10 أبريل/نيسان. 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T11:39+0000
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وذكرت محطة التلفزيون المركزية الصينية، اليوم الأربعاء: "اعتبارًا من الساعة 12:01 (07:01 بتوقيت موسكو) يوم 10 أبريل، سيتم تعديل معدل التعرفة الجمركية الإضافية على المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة، وسيُرفع معدل التعرفة الإضافية على جميع البضائع المستوردة من الولايات المتحدة من 34% إلى 84%". وقال لين جيان: "لا يمكن سلب حقوق الشعب الصيني المشروعة في التنمية، ولا يمكن المساس بسيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية".وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، يوم أمس الثلاثاء، زيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الصين، موضحةً أن هذه الرسوم ستدخل حيز التنفيذ، اعتبارا من اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي. وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام غربية، رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 104%.بكين تدعو واشنطن إلى تصحيح أخطائها والتخلي عن ممارسة التهديد والابتزاز والترهيب الاقتصاديالصين تتقدم بطلب تسوية منازعات أمام منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية
https://sarabic.ae/20250409/الخارجية-الروسية-تعلق-على-حرب-الرسوم-الجمركية-بين-أمريكا-والصين-1099373147.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين تزيد الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 84%
تعتزم الصين زيادة معدل التعريفات الجمركية الإضافية على جميع السلع المستوردة من الولايات المتحدة من 34% إلى 84%، اعتبارا من 10 أبريل/نيسان.
وذكرت محطة التلفزيون المركزية الصينية، اليوم الأربعاء: "اعتبارًا من الساعة 12:01 (07:01 بتوقيت موسكو) يوم 10 أبريل، سيتم تعديل معدل التعرفة الجمركية الإضافية على المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة، وسيُرفع معدل التعرفة الإضافية على جميع البضائع المستوردة من الولايات المتحدة من 34% إلى 84%".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، تعليقًا على الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 104%، أن الصين ستواصل اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية مصالحها.
وقال لين جيان: "لا يمكن سلب حقوق الشعب الصيني المشروعة في التنمية، ولا يمكن المساس بسيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية".
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، يوم أمس الثلاثاء، زيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الصين، موضحةً أن هذه الرسوم ستدخل حيز التنفيذ، اعتبارا من اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي. وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام غربية، رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 104%
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