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الصين تتقدم بطلب تسوية منازعات أمام منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية
الصين تتقدم بطلب تسوية منازعات أمام منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية
سبوتنيك عربي
بدأت الصين مشاورات مع أمريكا في هيئة تسوية النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن. 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T14:27+0000
2025-04-08T14:27+0000
الصين
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وفقا لبيان على موقع منظمة التجارة العالمية: "طلبت الصين من منظمة التجارة العالمية إجراء مشاورات حول نزاعها مع الولايات المتحدة بشأن الإجراءات الأمريكية التي تقول إنها ستفرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 10% على الواردات من جميع شركائها التجاريين اعتبارًا من 5 أبريل/نيسان، وتعريفات جمركية إضافية بنسبة 34% على الواردات من الصين، اعتبارًا من 9 أبريل. وقد تم توزيع الطلب على أعضاء منظمة التجارة العالمية في 8 أبريل".وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% إضافية على ما تم الإعلان عنها سابقا، في حال لم تتراجع بكين عن إجراءاتها الجوابية.ويمكن نظريًا الطعن في قرار اللجنة أمام هيئة استئناف تسوية المنازعات، لكن منذ عام 2019، قامت الولايات المتحدة بتعطيلها برفضها التصويت لتعيين قضاة جدد، ومنظمة التجارة العالمية ليس لديها سلطة لفرض قرار.الصين: واشنطن تنتهك قواعد التجارة العالمية وما تقوم به "تنمر اقتصادي"الصين تعتزم رفع دعوى أمام منظمة التجارة العالمية ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية
https://sarabic.ae/20250408/الصين-واشنطن-تنتهك-قواعد-التجارة-العالمية-وما-تقوم-به-تنمر-اقتصادي-1099329507.html
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الصين, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

الصين تتقدم بطلب تسوية منازعات أمام منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية

14:27 GMT 08.04.2025
© Getty Images / VCGصورة جوية لمحطة حاويات في ميناء ليانيونقانغ
صورة جوية لمحطة حاويات في ميناء ليانيونقانغ - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
© Getty Images / VCG
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بدأت الصين مشاورات مع أمريكا في هيئة تسوية النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن.
وفقا لبيان على موقع منظمة التجارة العالمية: "طلبت الصين من منظمة التجارة العالمية إجراء مشاورات حول نزاعها مع الولايات المتحدة بشأن الإجراءات الأمريكية التي تقول إنها ستفرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 10% على الواردات من جميع شركائها التجاريين اعتبارًا من 5 أبريل/نيسان، وتعريفات جمركية إضافية بنسبة 34% على الواردات من الصين، اعتبارًا من 9 أبريل. وقد تم توزيع الطلب على أعضاء منظمة التجارة العالمية في 8 أبريل".

وأعلنت الصين أنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 34 في المئة على جميع الواردات الأمريكية، ابتداء من 10 أبريل/ نيسان الجاري، ردًا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على السلع الصينية، يوم الأربعاء الماضي.

إنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
الصين: واشنطن تنتهك قواعد التجارة العالمية وما تقوم به "تنمر اقتصادي"
09:56 GMT
وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% إضافية على ما تم الإعلان عنها سابقا، في حال لم تتراجع بكين عن إجراءاتها الجوابية.

وهيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية هي عبارة عن منصة أنشأها أعضاء المنظمة لمناقشة الخلافات بين المشاركين فيها، وإذا لم يكن من الممكن حل النزاع من خلال المفاوضات الثنائية، يمكن للبلدين بعد ذلك تشكيل لجنة من ثلاثة خبراء يختارونهم لتقديم رأيهم في غضون عام. وإصدرار تقرير يتضمن نتائجها، والتقرير الذي تصدره ليش ملزما.

ويمكن نظريًا الطعن في قرار اللجنة أمام هيئة استئناف تسوية المنازعات، لكن منذ عام 2019، قامت الولايات المتحدة بتعطيلها برفضها التصويت لتعيين قضاة جدد، ومنظمة التجارة العالمية ليس لديها سلطة لفرض قرار.
الصين: واشنطن تنتهك قواعد التجارة العالمية وما تقوم به "تنمر اقتصادي"
الصين تعتزم رفع دعوى أمام منظمة التجارة العالمية ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية
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