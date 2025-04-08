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https://sarabic.ae/20250408/الصين-واشنطن-تنتهك-قواعد-التجارة-العالمية-وما-تقوم-به-تنمر-اقتصادي-1099329507.html
الصين: واشنطن تنتهك قواعد التجارة العالمية وما تقوم به "تنمر اقتصادي"
الصين: واشنطن تنتهك قواعد التجارة العالمية وما تقوم به "تنمر اقتصادي"
سبوتنيك عربي
أكدت الصين أنها ستقاتل حتى النهاية لمواجهة التهديدات الأمريكية المتعلقة بفرض رسوم جمركية إضافية عليها، مشيرة إلى أن "ما تقوم به واشنطن يخل بالنظام الاقتصادي... 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T09:56+0000
2025-04-08T09:56+0000
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جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، خلال تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أكد فيها أن ما تقوم به واشنطن يمثل "انتهاكا خطيرا للحقوق والمصالح المشروعة لجميع البلدان".وتابع: "يجب علينا أن نؤكد أنه لا يوجد رابحون في الحرب التجارية أو حرب الرسوم الجمركية، والحمائية لا تقود إلى نتائج".وأضاف المتحدث باسم الخارجية الصينية: "الصينيون لا يثيرون المشاكل، لكنهم لا يخشون الضغط والتهديد والابتزاز لأنها ليست طرقا سليمة للتعامل مع الصين"، مشددا على أن "بكين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بحزم".وتابع: "الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها الرغبة في خوض حوار جاد يستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل".وأعلنت الصين أنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 34 في المئة على جميع الواردات الأمريكية، ابتداء من 10 أبريل/ نيسان الجاري، ردًا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على السلع الصينية، الأربعاء الماضي.
https://sarabic.ae/20250202/الصين-تعتزم-رفع-دعوى-أمام-منظمة-التجارة-العالمية-ردا-على-الرسوم-الجمركية-الأمريكية-1097392221.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

الصين: واشنطن تنتهك قواعد التجارة العالمية وما تقوم به "تنمر اقتصادي"

09:56 GMT 08.04.2025
© AP Photo / NOEL CELISإنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022
إنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / NOEL CELIS
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أكدت الصين أنها ستقاتل حتى النهاية لمواجهة التهديدات الأمريكية المتعلقة بفرض رسوم جمركية إضافية عليها، مشيرة إلى أن "ما تقوم به واشنطن يخل بالنظام الاقتصادي العالمي".
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، خلال تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أكد فيها أن ما تقوم به واشنطن يمثل "انتهاكا خطيرا للحقوق والمصالح المشروعة لجميع البلدان".

وقال جيان: "واشنطن تتصرف تصرفات أحادية وتقوم بتنمر اقتصادي يعارضه المجتمع الدولي، وتؤكد الصين معارضته بشدة".

وتابع: "يجب علينا أن نؤكد أنه لا يوجد رابحون في الحرب التجارية أو حرب الرسوم الجمركية، والحمائية لا تقود إلى نتائج".
علم الصين و علم أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
الصين تعتزم رفع دعوى أمام منظمة التجارة العالمية ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية
2 فبراير, 04:08 GMT
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الصينية: "الصينيون لا يثيرون المشاكل، لكنهم لا يخشون الضغط والتهديد والابتزاز لأنها ليست طرقا سليمة للتعامل مع الصين"، مشددا على أن "بكين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بحزم".

وقال جيان: "إذا تجاهلت واشنطن مصالح الصين والمجتمع الدولي وأصرت على حربها التجارية، فإن بكين ستقاتل حتى النهاية".

وتابع: "الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها الرغبة في خوض حوار جاد يستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل".
وأعلنت الصين أنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 34 في المئة على جميع الواردات الأمريكية، ابتداء من 10 أبريل/ نيسان الجاري، ردًا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على السلع الصينية، الأربعاء الماضي.
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