https://sarabic.ae/20250202/الصين-تعتزم-رفع-دعوى-أمام-منظمة-التجارة-العالمية-ردا-على-الرسوم-الجمركية-الأمريكية-1097392221.html

الصين تعتزم رفع دعوى أمام منظمة التجارة العالمية ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية

الصين تعتزم رفع دعوى أمام منظمة التجارة العالمية ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأحد، أن بكين سترفع دعوى أمام منظمة التجارة العالمية ردًا على التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب اليوم. 02.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-02T04:08+0000

2025-02-02T04:08+0000

2025-02-02T04:08+0000

جمارك

ترامب

الصين

العالم

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بكين – سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها ردًا على الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب بفرض رسوم جمركية على الصين، إن "الصين تعرب عن استيائها الشديد من هذا الأمر وتعارضه بشدة".واليوم الأحد، أصدر ترامب، أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية نسبتها 25 بالمئة على الواردات الكندية والمكسيكية، و10% على السلع القادمة من الصين اعتبارًا من يوم الثلاثاء، وأعلن أنها ستظل سارية حتى تنتهي حالة طوارئ وطنية بسبب عقار الفنتانيل، والهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.وجاء في بيان للبيت الأبيض أن "التهديد الاستثنائي الذي يشكله المهاجرون غير الشرعيين والمخدرات، بما في ذلك الفنتانيل القاتل، يشكل حالة طوارئ وطنية بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، وحتى يتم تخفيف حدة الأزمة، ينفذ الرئيس دونالد ترامب تعريفة جمركية إضافية بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك وتعريفة جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة على الواردات من الصين. وسوف تخضع موارد الطاقة من كندا لتعريفة جمركية أقل بنسبة 10% بالمئة".وأضاف البيان: "يتخذ الرئيس ترامب إجراءات جريئة لتحميل المكسيك وكندا والصين المسؤولية عن وعودها بوقف الهجرة غير الشرعية ووقف تدفق الفنتانيل السام والمخدرات الأخرى إلى بلادنا"، لافتًا إلى أن "تدفق المخدرات المهربة مثل الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، من خلال شبكات التوزيع غير المشروعة، قد خلق حالة طوارئ وطنية، بما في ذلك أزمة صحية عامة".وأوضح أن "منظمات الإتجار بالمخدرات المكسيكية تربطها تحالفات قوية مع حكومة المكسيك. فقد وفرت حكومة المكسيك ملاذات آمنة للعصابات لكي تشارك في تصنيع ونقل المخدرات الخطيرة، الأمر الذي أدى مجتمعاً إلى وفاة مئات الآلاف من الضحايا الأميركيين بسبب جرعات زائدة من المخدرات. ويعرض هذا التحالف الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر، ولابد وأن نقضي على نفوذ هذه العصابات الخطيرة. كما يوجد حضور متزايد لعصابات المخدرات المكسيكية التي تدير مختبرات لتصنيع الفنتانيل والنيتازين في كندا. وقد أشارت دراسة حديثة إلى زيادة إنتاج الفنتانيل محليًا في كندا، وبصمتها المتنامية في توزيع المخدرات الدولية".وكان ترامب قد أعلن، في وقت سابق، عن خطط لزيادة رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على البضائع الواردة من الصين وتوقيع أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع البضائع من المكسيك وكندا.وخلال فترة ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة، فرض ترامب تعريفات جمركية جديدة على الفولاذ والألمنيوم. في نهاية عام 2022، بدأت حرب تجارية أخرى تلوح في الأفق بين أمريكا وشركائها الأوروبيين بعد أن أقرت الولايات المتحدة قانونًا لمكافحة التضخم وصفته أوروبا بالمنافسة غير العادلة. وردًا على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية على السلع الأمريكية.

https://sarabic.ae/20250201/الرئيس-الأمريكي-دونالد-ترامب-يفرض-رسوما-جمركية-كبيرة-على-كندا-والمكسيك-والصين-1097391167.html

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