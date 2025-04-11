https://sarabic.ae/20250411/الرئيس-الصيني-لا-يوجد-منتصر-في-حرب-الرسوم-الجمركية-ومعارضة-العالم-تعني-عزل-نفسك-1099434665.html

الرئيس الصيني: لا يوجد منتصر في حرب الرسوم الجمركية ومعارضة العالم تعني عزل نفسك

الرئيس الصيني: لا يوجد منتصر في حرب الرسوم الجمركية ومعارضة العالم تعني عزل نفسك

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أنه في حروب الرسوم الجمركية لا يوجد منتصر مشددا على ضرورة أن تقف الصين والاتحاد الأوروبي معا لحماية مصالحهما والقواعد الدولية. 11.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-11T07:07+0000

2025-04-11T07:07+0000

2025-04-11T07:36+0000

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وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في بكين، إنه لا يوجد فائزون في حروب الرسوم الجمركية، وأن معارضة العالم تعني عزل نفسك.وأكد شي جين بينغ أن الصين اعتمدت على مدى السبعين عاما الماضية دائما على قوتها الذاتية ونضالها المستمر وعملها الجاد في تنميتها، وأضاف: "لم تعتمد الصين أبدا على رحمة أحد وبالتأكيد لم تخش الضغوط غير المعقولة".وأشار الرئيس الصيني إلى أنه يجب على الصين والاتحاد الأوروبي العمل سوية في مواجهة الترهيب أحادي الجانب لحماية، ليس فقط مصالحهما، بل والقواعد الدولية.وأضاف أنه من الضروري للصين والاتحاد الأوروبي أن "يتصديا بشكل مشترك للترهيب أحادي الجانب، ليس فقط لحماية حقوقهما ومصالحهما المشروعة، ولكن أيضا للدفاع عن العدالة والإنصاف الدوليين وحماية القواعد والنظام الدوليين".وفي الثاني من أبريل/نيسان الجاري، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بفرض رسوم "متبادلة" على الواردات من دول أخرى. وسيكون الحد الأدنى الأساسي 10٪. لكن معظم البلدان ستواجه معدلات أعلى، والتي أوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أنها تم حسابها على أساس العجز التجاري الأمريكي مع بلد معين، بهدف تحقيق التوازن بدلا من العجز.الخارجية الروسية تعلق على "حرب الرسوم الجمركية" بين أمريكا والصينالخارجية الصينية: سنقاتل حتى النهاية ضد تهديدات واشنطن

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