https://sarabic.ae/20250410/الخارجية-الصينية-سنقاتل-حتى-النهاية-ضد-تهديدات-واشنطن-1099401097.html
الخارجية الصينية: سنقاتل حتى النهاية ضد تهديدات واشنطن
الخارجية الصينية: سنقاتل حتى النهاية ضد تهديدات واشنطن
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في إفادة صحفية اليوم الخميس، أنه لا يوجد فائزون في حرب الرسوم الجمركية، والصين لا تريد القتال، لكنها لا... 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T09:03+0000
2025-04-10T09:03+0000
2025-04-10T09:03+0000
اقتصاد
الصين
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وقال لين جيان: "أودّ التأكيد مجددًا أنه لا رابح في حروب الرسوم الجمركية والتجارية، الصين لا ترغب في القتال، لكنها لا تخشى النضال أيضًا".وتابع: "إذا أصرت الولايات المتحدة على فرض الرسوم الجمركية، والحروب التجارية، فإن الصين ستقاتل حتى النهاية".في الثاني من أبريل/نيسان، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بفرض رسوم "متبادلة" على الواردات من دول أخرى.ولكن الرئيس الأمريكي قال، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستعلق على الفور الرسوم الجمركية، على أكثر من 75 دولة لمدة 90 يوما.وجاء ذلك ردا على قيام قيادة واشنطن برفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 104%.وقال ترامب، يوم الأربعاء الماضي، إنه في ضوء "عدم احترام" الصين المزعوم للأسواق العالمية، فإن مسؤولي واشنطن سيرفعون على الفور الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 125%.
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اقتصاد, الصين
الخارجية الصينية: سنقاتل حتى النهاية ضد تهديدات واشنطن
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في إفادة صحفية اليوم الخميس، أنه لا يوجد فائزون في حرب الرسوم الجمركية، والصين لا تريد القتال، لكنها لا تخشاه.
وقال لين جيان: "أودّ التأكيد مجددًا أنه لا رابح في حروب الرسوم الجمركية والتجارية، الصين لا ترغب في القتال، لكنها لا تخشى النضال أيضًا".
لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يحرم الشعب الصيني من حقوقه ومصالحه المشروعة، ولن نقف مكتوفي الأيدي بينما تدمّر القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية، ونظام التجارة المتعدد الأطراف.
وتابع: "إذا أصرت الولايات المتحدة على فرض الرسوم الجمركية، والحروب التجارية، فإن الصين ستقاتل حتى النهاية".
في الثاني من أبريل/نيسان، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بفرض رسوم "متبادلة" على الواردات من دول أخرى.
وكان المعدل الأساسي 10%، حيث واجهت معظم البلدان معدلات أعلى، والتي أوضح مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، أنه تم حسابها على أساس العجز التجاري لأمريكا مع بلد معين، لتحقيق التوازن بدلاً من العجز.
ولكن الرئيس الأمريكي قال، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستعلق على الفور الرسوم الجمركية، على أكثر من 75 دولة لمدة 90 يوما
.
ورفعت الصين معدل التعريفات الجمركية الإضافية على السلع الأميركية المستوردة إلى 84% مقارنة بـ 34% أعلنت عنها في وقت سابق اليوم الخميس.
وجاء ذلك ردا على قيام قيادة واشنطن برفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 104%.
وقال ترامب، يوم الأربعاء الماضي، إنه في ضوء "عدم احترام" الصين المزعوم للأسواق العالمية، فإن مسؤولي واشنطن سيرفعون على الفور الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 125%
.