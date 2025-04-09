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ترامب يعلق الرسوم الجمركية على أكثر من 75 دولة
ترامب يعلق الرسوم الجمركية على أكثر من 75 دولة
سبوتنيك عربي
وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، على تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على 75 دولة لمدة 90 يومًا، وتخفيضها إلى الحد الأدنى البالغ 10%. 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T19:10+0000
2025-04-09T19:10+0000
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وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "استنادًا إلى تواصل أكثر من 75 دولة مع ممثلي الولايات المتحدة بما في ذلك وزارتي التجارة والخزانة، والممثل التجاري الأمريكي بهدف التفاوض حول قضايا تتعلق بالتجارة والحواجز التجارية والتلاعب بالعملات والرسوم غير النقدية".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفع الرسوم الجمركية على البضائع القادمة من الصين إلى 125% على الفور، نظرا إلى "عدم احترامها الأسواق العالمية".وفي وقت سابق من اليوم، صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن روسيا تشعر بالقلق إزاء "حرب الرسوم الجمركية" بين أمريكا والصين، لما لها من تأثير سلبي على العمليات العالمية، وأنها تتابع تطور الأحداث وستتخذ التدابير اللازمة لتقليل الأضرار.بكين تدعو واشنطن إلى تصحيح أخطائها والتخلي عن ممارسة التهديد والابتزاز والترهيب الاقتصاديالصين تتقدم بطلب تسوية منازعات أمام منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية
https://sarabic.ae/20250409/ترامب-يعلن-زيادة-الرسوم-الجمركية-على-الصين-إلى-125-1099389186.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

ترامب يعلق الرسوم الجمركية على أكثر من 75 دولة

19:10 GMT 09.04.2025
© AP Photo / Mark Humphreyالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Mark Humphrey
تابعنا عبر
وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، على تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على 75 دولة لمدة 90 يومًا، وتخفيضها إلى الحد الأدنى البالغ 10%.
وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "استنادًا إلى تواصل أكثر من 75 دولة مع ممثلي الولايات المتحدة بما في ذلك وزارتي التجارة والخزانة، والممثل التجاري الأمريكي بهدف التفاوض حول قضايا تتعلق بالتجارة والحواجز التجارية والتلاعب بالعملات والرسوم غير النقدية".

وتابع: "وافقت على تعليق لمدة 90 يوماً، مع خفض كبير في الرسوم الجمركية المتبادلة إلى 10% خلال هذه الفترة، ويُطبق القرار فوراً".

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية على الصين إلى 125%
17:48 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفع الرسوم الجمركية على البضائع القادمة من الصين إلى 125% على الفور، نظرا إلى "عدم احترامها الأسواق العالمية".
وفي وقت سابق من اليوم، صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن روسيا تشعر بالقلق إزاء "حرب الرسوم الجمركية" بين أمريكا والصين، لما لها من تأثير سلبي على العمليات العالمية، وأنها تتابع تطور الأحداث وستتخذ التدابير اللازمة لتقليل الأضرار.
بكين تدعو واشنطن إلى تصحيح أخطائها والتخلي عن ممارسة التهديد والابتزاز والترهيب الاقتصادي
الصين تتقدم بطلب تسوية منازعات أمام منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية
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