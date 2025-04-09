https://sarabic.ae/20250409/ترامب-يعلن-زيادة-الرسوم-الجمركية-على-الصين-إلى-125-1099389186.html
ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية على الصين إلى 125%
ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية على الصين إلى 125%
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفع الرسوم الجمركية على البضائع القادمة من الصين إلى 125% على الفور، نظرا إلى "عدم احترامها الأسواق العالمية". 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T17:48+0000
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وكتب ترامب على صفحته الشخصية على موقع "تروث سوشيال": "نظرا لعدم احترام الصين للأسواق العالمية، أرفع بموجب هذا التعريفة الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الصين إلى 125%، اعتبارا من الآن".وتابع ترامب: "سمحت بوقف مؤقت للرسوم الجمركية لـ90 يوما على الدول التي لم تقم بأي رد انتقامي ضدنا بأي شكل من الأشكال، وأن أكثر من 75 دولة تواصلت معنا للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية".وذكرت محطة التلفزيون المركزية الصينية، اليوم الأربعاء: "اعتبارًا من الساعة 12:01 (07:01 بتوقيت موسكو) يوم 10 أبريل، سيتم تعديل معدل التعرفة الجمركية الإضافية على المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة، وسيُرفع معدل التعرفة الإضافية على جميع البضائع المستوردة من الولايات المتحدة من 34% إلى 84%".الصين تزيد الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 84%الخارجية الروسية تعلق على "حرب الرسوم الجمركية" بين أمريكا والصين
https://sarabic.ae/20250409/تصويت-برأيك-ما-هي-العواقب-المحتملة-لتصعيد-الحرب-التجارية-بين-الصين-وأمريكا-1099376658.html
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الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية على الصين إلى 125%
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفع الرسوم الجمركية على البضائع القادمة من الصين إلى 125% على الفور، نظرا إلى "عدم احترامها الأسواق العالمية".
وكتب ترامب على صفحته الشخصية على موقع "تروث سوشيال": "نظرا لعدم احترام الصين للأسواق العالمية، أرفع بموجب هذا التعريفة الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الصين إلى 125%، اعتبارا من الآن".
وأضاف: "نأمل أن تدرك الصين في أقرب وقت أن أيام استغلال الولايات المتحدة الأمريكية، وبلدان أخرى، ولّت ولم تعد مقبولة".
وتابع ترامب: "سمحت بوقف مؤقت للرسوم الجمركية لـ90 يوما على الدول التي لم تقم بأي رد انتقامي ضدنا بأي شكل من الأشكال، وأن أكثر من 75 دولة تواصلت معنا للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الصين زيادة معدل التعريفات الجمركية الإضافية على جميع السلع المستوردة من الولايات المتحدة من 34% إلى 84%، اعتبارا من 10 أبريل/نيسان.
وذكرت محطة التلفزيون المركزية الصينية، اليوم الأربعاء: "اعتبارًا من الساعة 12:01 (07:01 بتوقيت موسكو) يوم 10 أبريل، سيتم تعديل معدل التعرفة الجمركية الإضافية على المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة، وسيُرفع معدل التعرفة الإضافية على جميع البضائع المستوردة من الولايات المتحدة من 34% إلى 84%".