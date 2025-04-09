https://sarabic.ae/20250409/تصويت-برأيك-ما-هي-العواقب-المحتملة-لتصعيد-الحرب-التجارية-بين-الصين-وأمريكا-1099376658.html
تصويت... برأيك ما هي العواقب المحتملة لتصعيد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا
تصويت... برأيك ما هي العواقب المحتملة لتصعيد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا
سبوتنيك عربي
أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، زيادة معدل التعريفات الجمركية الإضافية على جميع السلع المستوردة من الولايات المتحدة من 34% إلى 84%، اعتبارا من 10 أبريل/نيسان. 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T12:45+0000
2025-04-09T12:45+0000
2025-04-09T12:45+0000
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وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، يوم أمس الثلاثاء، زيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الصين، موضحةً أن هذه الرسوم ستدخل حيز التنفيذ، اعتبارا من اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي. وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام غربية، رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 104%.وفي ظل تبادل الرسوم الجمركية المتصاعدة بين أمريكا والصين، تتجه الأنظار نحو تداعيات هذا الصراع المتفاقم على الاقتصاد العالمي، مما يثير تساؤلات حول العواقب المحتملة على أكبر اقتصادين في العالم وعلى الاستقرار الدولي.برأيك، ما هي العواقب المحتملة لتصعيد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا؟تصويت... برأيك هل تنعش الرسوم الجمركية الأمريكية الدولار أم تقوضه؟تصويت... برأيك هل نجاح المفاوضات الأمريكية الإيرانية يؤدي إلى استقرار أكبر في الشرق الأوسط؟
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استطلاعات الرأي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, опросы
استطلاعات الرأي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, опросы
تصويت... برأيك ما هي العواقب المحتملة لتصعيد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا
أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، زيادة معدل التعريفات الجمركية الإضافية على جميع السلع المستوردة من الولايات المتحدة من 34% إلى 84%، اعتبارا من 10 أبريل/نيسان.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، يوم أمس الثلاثاء، زيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الصين، موضحةً أن هذه الرسوم ستدخل حيز التنفيذ، اعتبارا من اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي. وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام غربية، رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 104%
.
وأكدت الصين، يوم أمس، أنها ستقاتل حتى النهاية لمواجهة التهديدات الأمريكية المتعلقة بفرض رسوم جمركية إضافية عليها، مشيرة إلى أن "ما تقوم به واشنطن يخل بالنظام الاقتصادي العالمي".
وفي ظل تبادل الرسوم الجمركية المتصاعدة بين أمريكا والصين، تتجه الأنظار نحو تداعيات هذا الصراع المتفاقم على الاقتصاد العالمي
، مما يثير تساؤلات حول العواقب المحتملة على أكبر اقتصادين في العالم وعلى الاستقرار الدولي.
برأيك، ما هي العواقب المحتملة لتصعيد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا؟