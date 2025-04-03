تصويت... برأيك هل تنعش الرسوم الجمركية الأمريكية الدولار أم تقوضه؟

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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
بيارق النصر
القوات النازية تندحر على أبواب موسكو
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
10:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
13:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
نيويورك تايمز: أزمة أوكرانيا هي حرب بالوكالة يشنها الناتو على روسيا
14:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدفع رسوم ترامب الجمركية أوروبا نحو الاستقلال الاقتصادي؟
14:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
15:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير: لدى الولايات المتحدة مشروع في الشرق الأوسط ستستخدم القوة لتنفيذه
16:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
أنصار الله: الهجمات الأمريكية لن تؤثر على عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل
17:00 GMT
60 د
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تدفع رسوم ترامب الجمركية أوروبا نحو الاستقلال الاقتصادي؟
08:18 GMT
29 د
صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الثروات الغذائية في سواحل أفريقيا تتعرض للاستنزاف من قبل أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:48 GMT
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مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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لقاء سبوتنيك
أنصار الله: الهجمات الأمريكية لن تؤثر على عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل
16:03 GMT
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حصاد الأسبوع
خبير عسكري: هدف إسرائيل تفتيت سوريا ومنع القواعد التركية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تراجعه عن تعيين شارفيت رئيسًا للشاباك: هل تتفاقم الأزمة داخل إسرائيل؟
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مساحة حرة
ارتدادات رسوم ترامب الجمركية على الأسواق العالمية
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https://sarabic.ae/20250403/تصويت-برأيك-هل-تنعش-الرسوم-الجمركية-الأمريكية-الدولار-أم-تقوضه؟-1099194213.html
تصويت... برأيك هل تنعش الرسوم الجمركية الأمريكية الدولار أم تقوضه؟
تصويت... برأيك هل تنعش الرسوم الجمركية الأمريكية الدولار أم تقوضه؟
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض ضريبة أساسية بنسبة 10% على الواردات من جميع الدول، مع زيادة معدلات التعريفات الجمركية على عشرات الدول التي لديها فوائض... 03.04.2025, سبوتنيك عربي
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ولاقت قرارات ترامب استياء المسؤولين وتهديدات باتخاذ تدابير مضادة، حيث انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، رسوم ترامب وقالت إنها ضربة كبيرة للاقتصاد العالمي، بينما طالبت وزارة التجارة الصينية، واشنطن بإلغاء الرسوم الجمركية على بكين، وتوعّدت باتخاذ إجراءات مضادة لحماية مصالحها، محذّرة من تعرض التنمية الاقتصادية العالمية للخطر، والإضرار بسلاسل التوريد.ويعتبر ترامب الرسوم الجمركية أداة لزيادة الإيرادات بهدف تعويض خفض الضرائب الذي وعد به، إلى جانب سعيه لإحياء القاعدة الصناعية الأمريكية المتراجعة منذ سنوات.برأيك، هل تنعش الرسوم الجمركية الأمريكية الدولار أم تقوضه؟تصويت... برأيك ما هو هدف إسرائيل من الضربات المستمرة في سوريا؟تصويت... برأيك لماذا تدفع أمريكا بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى منطقة الشرق الأوسط؟
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تصويت... برأيك هل تنعش الرسوم الجمركية الأمريكية الدولار أم تقوضه؟

15:41 GMT 03.04.2025
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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض ضريبة أساسية بنسبة 10% على الواردات من جميع الدول، مع زيادة معدلات التعريفات الجمركية على عشرات الدول التي لديها فوائض تجارية مع بلاده.
ولاقت قرارات ترامب استياء المسؤولين وتهديدات باتخاذ تدابير مضادة، حيث انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، رسوم ترامب وقالت إنها ضربة كبيرة للاقتصاد العالمي، بينما طالبت وزارة التجارة الصينية، واشنطن بإلغاء الرسوم الجمركية على بكين، وتوعّدت باتخاذ إجراءات مضادة لحماية مصالحها، محذّرة من تعرض التنمية الاقتصادية العالمية للخطر، والإضرار بسلاسل التوريد.

وتسببت الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن عنها ترامب ردود فعل عالمية في خطوة تهدد بإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي وإشعال حروب تجارية أوسع.

ويعتبر ترامب الرسوم الجمركية أداة لزيادة الإيرادات بهدف تعويض خفض الضرائب الذي وعد به، إلى جانب سعيه لإحياء القاعدة الصناعية الأمريكية المتراجعة منذ سنوات.
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