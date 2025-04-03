https://sarabic.ae/20250403/تصويت-برأيك-هل-تنعش-الرسوم-الجمركية-الأمريكية-الدولار-أم-تقوضه؟-1099194213.html
تصويت... برأيك هل تنعش الرسوم الجمركية الأمريكية الدولار أم تقوضه؟
تصويت... برأيك هل تنعش الرسوم الجمركية الأمريكية الدولار أم تقوضه؟
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض ضريبة أساسية بنسبة 10% على الواردات من جميع الدول، مع زيادة معدلات التعريفات الجمركية على عشرات الدول التي لديها فوائض... 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T15:41+0000
2025-04-03T15:41+0000
2025-04-03T15:41+0000
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ولاقت قرارات ترامب استياء المسؤولين وتهديدات باتخاذ تدابير مضادة، حيث انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، رسوم ترامب وقالت إنها ضربة كبيرة للاقتصاد العالمي، بينما طالبت وزارة التجارة الصينية، واشنطن بإلغاء الرسوم الجمركية على بكين، وتوعّدت باتخاذ إجراءات مضادة لحماية مصالحها، محذّرة من تعرض التنمية الاقتصادية العالمية للخطر، والإضرار بسلاسل التوريد.ويعتبر ترامب الرسوم الجمركية أداة لزيادة الإيرادات بهدف تعويض خفض الضرائب الذي وعد به، إلى جانب سعيه لإحياء القاعدة الصناعية الأمريكية المتراجعة منذ سنوات.برأيك، هل تنعش الرسوم الجمركية الأمريكية الدولار أم تقوضه؟تصويت... برأيك ما هو هدف إسرائيل من الضربات المستمرة في سوريا؟تصويت... برأيك لماذا تدفع أمريكا بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى منطقة الشرق الأوسط؟
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استطلاعات الرأي, опросы
تصويت... برأيك هل تنعش الرسوم الجمركية الأمريكية الدولار أم تقوضه؟
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض ضريبة أساسية بنسبة 10% على الواردات من جميع الدول، مع زيادة معدلات التعريفات الجمركية على عشرات الدول التي لديها فوائض تجارية مع بلاده.
ولاقت قرارات ترامب استياء المسؤولين وتهديدات باتخاذ تدابير مضادة، حيث انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، رسوم ترامب وقالت إنها ضربة كبيرة للاقتصاد العالمي
، بينما طالبت وزارة التجارة الصينية، واشنطن بإلغاء الرسوم الجمركية على بكين، وتوعّدت باتخاذ إجراءات مضادة لحماية مصالحها، محذّرة من تعرض التنمية الاقتصادية العالمية للخطر، والإضرار بسلاسل التوريد.
وتسببت الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن عنها ترامب ردود فعل عالمية في خطوة تهدد بإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي وإشعال حروب تجارية أوسع.
ويعتبر ترامب الرسوم الجمركية
أداة لزيادة الإيرادات بهدف تعويض خفض الضرائب الذي وعد به، إلى جانب سعيه لإحياء القاعدة الصناعية الأمريكية المتراجعة منذ سنوات.
برأيك، هل تنعش الرسوم الجمركية الأمريكية الدولار أم تقوضه؟