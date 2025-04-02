https://sarabic.ae/20250402/تصويت-برأيك-لماذا-تدفع-أمريكا-بتعزيزات-عسكرية-ضخمة-إلى-منطقة-الشرق-الأوسط؟-1099158930.html
تصويت... برأيك لماذا تدفع أمريكا بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى منطقة الشرق الأوسط؟
تصويت... برأيك لماذا تدفع أمريكا بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى منطقة الشرق الأوسط؟
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن واشنطن ستزيد عدد حاملات طائراتها المنتشرة في الشرق الأوسط إلى اثنتين، إذ ستنضمّ إلى تلك الموجودة الآن في مياه... 02.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-02T12:19+0000
2025-04-02T12:19+0000
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وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل، في بيان: "حاملة الطائرات "كارل فينسون" ستنضم إلى حاملة الطائرات "هاري إس. ترومان" من أجل مواصلة تعزيز الاستقرار الإقليمي، وردع أي عدوان، وحماية التدفق الحر للتجارة في المنطقة".وكان البنتاغون، قد أعلن أمس الثلاثاء، أن الوزير بيت هيغسيث، أمر بنشر طائرات حربية إضافية لتعزيز الأصول البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، في ظل استمرار الحملة الجوية الأمريكية في اليمن، لأكثر من أسبوعين وتصاعد التوتر مع إيران.وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الاجتماعات جاءت في ظل التهديدات الأمريكية بضرب المنشآت النووية الإيرانية، وزيادة الهجمات ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن.برأيك... لماذا تدفع أمريكا بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى منطقة الشرق الأوسط؟تصويت... برأيك هل تنفذ أمريكا ضربة مباشرة ضد إيران بعد تصاعد لهجة التهديد؟تصويت... برأيك هل تحد الضربات الأمريكية ضد "أنصار الله" من قدرتها على مواجهة إسرائيل؟
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استطلاعات الرأي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, опросы
استطلاعات الرأي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, опросы
تصويت... برأيك لماذا تدفع أمريكا بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى منطقة الشرق الأوسط؟
12:19 GMT 02.04.2025 (تم التحديث: 12:44 GMT 02.04.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن واشنطن ستزيد عدد حاملات طائراتها المنتشرة في الشرق الأوسط إلى اثنتين، إذ ستنضمّ إلى تلك الموجودة الآن في مياه الخليج حاملة ثانية موجودة حاليا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل، في بيان: "حاملة الطائرات "كارل فينسون" ستنضم إلى حاملة الطائرات "هاري إس. ترومان" من أجل مواصلة تعزيز الاستقرار الإقليمي، وردع أي عدوان، وحماية التدفق الحر للتجارة في المنطقة".
وكان البنتاغون، قد أعلن أمس الثلاثاء، أن الوزير بيت هيغسيث، أمر بنشر طائرات حربية إضافية لتعزيز الأصول البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، في ظل استمرار الحملة الجوية الأمريكية في اليمن، لأكثر من أسبوعين وتصاعد التوتر مع إيران.
ووصل قائد القيادة المركزية الأمريكية مايكل كوريلا، أمس الثلاثاء، إلى إسرائيل وذلك لإجراء مباحثات مع القادة العسكريين الإسرائيليين.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الاجتماعات جاءت في ظل التهديدات الأمريكية بضرب المنشآت النووية الإيرانية، وزيادة الهجمات ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن.
برأيك... لماذا تدفع أمريكا بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى منطقة الشرق الأوسط؟