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تصويت... برأيك لماذا تدفع أمريكا بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى منطقة الشرق الأوسط؟
تصويت... برأيك لماذا تدفع أمريكا بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى منطقة الشرق الأوسط؟
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن واشنطن ستزيد عدد حاملات طائراتها المنتشرة في الشرق الأوسط إلى اثنتين، إذ ستنضمّ إلى تلك الموجودة الآن في مياه... 02.04.2025, سبوتنيك عربي
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وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل، في بيان: "حاملة الطائرات "كارل فينسون" ستنضم إلى حاملة الطائرات "هاري إس. ترومان" من أجل مواصلة تعزيز الاستقرار الإقليمي، وردع أي عدوان، وحماية التدفق الحر للتجارة في المنطقة".وكان البنتاغون، قد أعلن أمس الثلاثاء، أن الوزير بيت هيغسيث، أمر بنشر طائرات حربية إضافية لتعزيز الأصول البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، في ظل استمرار الحملة الجوية الأمريكية في اليمن، لأكثر من أسبوعين وتصاعد التوتر مع إيران.وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الاجتماعات جاءت في ظل التهديدات الأمريكية بضرب المنشآت النووية الإيرانية، وزيادة الهجمات ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن.برأيك... لماذا تدفع أمريكا بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى منطقة الشرق الأوسط؟تصويت... برأيك هل تنفذ أمريكا ضربة مباشرة ضد إيران بعد تصاعد لهجة التهديد؟تصويت... برأيك هل تحد الضربات الأمريكية ضد "أنصار الله" من قدرتها على مواجهة إسرائيل؟
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تصويت... برأيك لماذا تدفع أمريكا بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى منطقة الشرق الأوسط؟

12:19 GMT 02.04.2025 (تم التحديث: 12:44 GMT 02.04.2025)
© AP Photo / Mass Communication Specialist 2nd Class Sean M. Castellanoمدمرة صواريخ موجهة طراز أتاغو تابعة للأسطول الياباني أثناء إبحارها ضمن مجموعة بحرية بقيادة حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس كارل فينسن
مدمرة صواريخ موجهة طراز أتاغو تابعة للأسطول الياباني أثناء إبحارها ضمن مجموعة بحرية بقيادة حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس كارل فينسن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Mass Communication Specialist 2nd Class Sean M. Castellano
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن واشنطن ستزيد عدد حاملات طائراتها المنتشرة في الشرق الأوسط إلى اثنتين، إذ ستنضمّ إلى تلك الموجودة الآن في مياه الخليج حاملة ثانية موجودة حاليا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل، في بيان: "حاملة الطائرات "كارل فينسون" ستنضم إلى حاملة الطائرات "هاري إس. ترومان" من أجل مواصلة تعزيز الاستقرار الإقليمي، وردع أي عدوان، وحماية التدفق الحر للتجارة في المنطقة".
وكان البنتاغون، قد أعلن أمس الثلاثاء، أن الوزير بيت هيغسيث، أمر بنشر طائرات حربية إضافية لتعزيز الأصول البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، في ظل استمرار الحملة الجوية الأمريكية في اليمن، لأكثر من أسبوعين وتصاعد التوتر مع إيران.
ووصل قائد القيادة المركزية الأمريكية مايكل كوريلا، أمس الثلاثاء، إلى إسرائيل وذلك لإجراء مباحثات مع القادة العسكريين الإسرائيليين.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الاجتماعات جاءت في ظل التهديدات الأمريكية بضرب المنشآت النووية الإيرانية، وزيادة الهجمات ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن.
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