https://sarabic.ae/20250331/تصويت-برأيك-هل-تنفذ-أمريكا-ضربة-مباشرة-ضد-إيران-بعد-تصاعد-لهجة-التهديد؟-1099090917.html
تصويت... برأيك هل تنفذ أمريكا ضربة مباشرة ضد إيران بعد تصاعد لهجة التهديد؟
تصويت... برأيك هل تنفذ أمريكا ضربة مباشرة ضد إيران بعد تصاعد لهجة التهديد؟
سبوتنيك عربي
شدد المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الاثنين، على أن "أمريكا وإسرائيل اللتين تهددا بمهاجمة إيران، ستتلقيا ردًا قويا وضربة شديدة إذا فعلتا ذلك". 31.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-31T07:20+0000
2025-03-31T07:20+0000
2025-03-31T07:20+0000
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وقال خامنئي في خطبة صلاة عيد الفطر: "لا نتوقع حدوث أي اعتداء من الخارج، ولكن في حال حدوث ذلك فسيتلقون ردا قويا وضربة شديدة.. إذا فكر أعداء الجمهورية الإسلامية بإثارة الفتنة الداخلية فإن الشعب الإيراني العظيم سيرد عليهم كما فعل من قبل".وتأتي تصريحات المرشد الإيراني، على خلفية تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، توعد فيها بتنفيذ عمليات قصف وفرض رسوم جمركية ثانوية على إيران، إذا لم تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع أمريكا، قائلا: "إذا لم تتوصل إيران لاتفاق، فستتعرض لقصف لا مثيل له".برأيك... هل تنفذ أمريكا تهديدادتها أم أن هذه التصريحات مجرد أوراق سياسية تستخدم بين الحين والآخر؟
https://sarabic.ae/20250331/المرشد-الإيراني-إذا-قامت-إسرائيل-بأي-عمل-شرير-فسوف-تتلقى-ضربة-شديدة-وقوية-1099089026.html
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استطلاعات الرأي, واشنطن, طهران, إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, ضربة جوية
استطلاعات الرأي, واشنطن, طهران, إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, ضربة جوية
تصويت... برأيك هل تنفذ أمريكا ضربة مباشرة ضد إيران بعد تصاعد لهجة التهديد؟
شدد المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الاثنين، على أن "أمريكا وإسرائيل اللتين تهددا بمهاجمة إيران، ستتلقيا ردًا قويا وضربة شديدة إذا فعلتا ذلك".
وقال خامنئي في خطبة صلاة عيد الفطر: "لا نتوقع حدوث أي اعتداء من الخارج، ولكن في حال حدوث ذلك فسيتلقون ردا قويا وضربة شديدة.. إذا فكر أعداء الجمهورية الإسلامية بإثارة الفتنة الداخلية فإن الشعب الإيراني العظيم سيرد عليهم كما فعل
من قبل".
وتأتي تصريحات المرشد الإيراني
، على خلفية تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، توعد فيها بتنفيذ عمليات قصف وفرض رسوم جمركية ثانوية على إيران، إذا لم تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع أمريكا، قائلا: "إذا لم تتوصل إيران لاتفاق، فستتعرض لقصف لا مثيل له
".
ويتوقع الخبراء أن هذه التهديدات مجرد أوراق سياسية للضغط خلال فترة المفاوضات بين البلدين حول عدد من المفات، فيما يتحدث آخرون عن تغيير خارطة الشرق الأوسط، التي نشهدها في الوقت الحالي والتي قد تكون هذه الضربة من ضمن أجندتها.
برأيك... هل تنفذ أمريكا تهديدادتها أم أن هذه التصريحات مجرد أوراق سياسية تستخدم بين الحين والآخر؟